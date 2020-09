Polizei befreit Kleinkind aus Pkw

Speyer (ots) – 22.09.2020, 18:10 Uhr – Am Dienstag kam es kurz nach 18 Uhr am Eselsdamm zu einem eher ungewöhnlichen Polizeieinsatz. Dort hatte sich der einjährige Sprössling im parkenden Pkw der anwesenden Mutter eingesperrt. Vor Ort konnten die Polizeibeamten die besorgte Mutter sowie das auf der Rückbank des verschlossenen Pkw angeschnallte Kind mit Schlüsselbund vorfinden.

Der Schlüsselbund, an welchem sich auch der Kfz-Schlüssel befand, war dem Kleinkind kurzfristig zum Spielen überlassen worden. In der Folge kam es dann zur verhängnisvollen Betätigung Fahrzeugschlüssels durch den kleinen Mann.

Auf Wunsch der Mutter zerschlugen die Polizeibeamten die Scheibe der Fahrertür mittels Nothammer, so dass Kind und Mutter wieder zusammengeführt werden konnten.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin: Lassen sie Fahrzeugschlüssel niemals unbeaufsichtigt in Zugriffsnähe von Kinder liegen. Überlassen sie solche Schlüssel Kinder auch niemals zum Spielen. Die sich hieraus ergebenden Folgen können weitreichend sein.

Zerborstenes Dachfenster auf B9 – Polizei sucht mögliche Zeugen

Speyer (ots) – 22.09.2020, 13:35 Uhr – Am Dienstag gegen 13:35 Uhr befuhr ein 35-jähriger Speyerer in seinem BMW 440 ix-drive den linken Fahrstreifen der B9 in Fahrtrichtung Ludwigshafen. Auf Höhe der Brücke Brucknerweg gab es plötzlich einen lauten Knall durch das Zerbersten des Dachfensters. Der Grund für das Zerbersten ist derzeit unklar. Der Fahrer blieb unverletzt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 500 EUR.

Da sich das betroffene Fahrzeug beim Schadenseintritt auf Höhe der Brucknerbrücke befunden hat, sucht die Polizei Zeugen, die zu diesem Zeitpunkt verdächtige Personen auf dem Brückenkörper wahrgenommen haben, die mit dem Schadensereignis im Zusammenhang stehen könnten. Hinweise nimmt die Polizei Speyer unter der Tel. 06232-1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de.

Ehrliche Finderin gibt 110 EUR bei der Polizei ab

Speyer (ots) – 21.09.2020, 17:00 Uhr – Vorbildlich verhielt sich eine 59-jährige Frau aus Speyer, die am Montag gegen 17:00 Uhr 110 Euro Scheingeld auf der Straße des Schillerwegs fand und die Polizeidienststelle aufsuchte, um die Fundsache abzugeben. Das Geld wurde auf der Polizeiinspektion sichergestellt. Hinweise auf den Verlierer liegend derzeit nicht vor.

Pedelec am Binsfeldsee entwendet

Speyer (ots) – 22.09.2020, 15:30 Uhr – Zum Diebstahl eine schwarzen Pedelecs der Marke “Prophete” kam es am Dienstagnachmittag am Binsfeldsee. Der Besitzer des Zweirads stellte dieses kurzfristige unbeaufsichtigt und unverschlossen am Weg zwischen dem Parkplatz und dem See ab. Als er zurückkehrte, fehlte das neuwertigen Fahrrad.

Der Schaden beträgt ca. 900 EUR. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise auf mögliche Täter geben könnten (Tel. 06232-1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de).

Verkehrsunfallflucht in der Albert-Schweitzer-Straße

Speyer (ots) – 22.09.2020, 07:45-15:10 Uhr – Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Dienstag zwischen 07:45 – 15:10 Uhr einen in der Albert-Schweitzer-Straße parkenden VW Golf. An dessen linkem Frontstoßfänger konnten mehrere Kratzer festgestellt werden.

Der Schaden beträgt ca. 800 EUR. Die Polizei sucht Zeugen, denen ein Fahrzeug aufgefallen ist, dass im Tatzeitraum das beschädigte Fahrzeug beim Vorbeifahren oder bei einem Parkvorgang beschädigt hat. Hinweise nimmt die Polizei Speyer unter der Tel. 06232-1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.deentgegen.

Fahrradkorb entwendet

Speyer (ots) – 21.09.2020, 14:00 Uhr – Zum Diebstahl eines Fahrradkorbs der Marke reisenthel, Farbe schwarz mit bunten Blumen, kam es am Mittwoch 23.09.2020 gegen 14:00 Uhr. Dieser wurde vom Fahrrad der Geschädigten entwendete, dass zur Tatzeit am Fahrradständer der Sparkassenfiliale Bartholomäus-Weltz-Platz verschlossen abgestellt war.

Als die Geschädigte nach kurzem Bankaufenthalt zu ihrem Fahrrad zurückkehrte stellte sie das Fehlen des Fahrradkorbs fest. Im Korb befanden sich Bekleidungsstücke und ein Schlüsselbund. Die Polizei sucht Zeugen, die Täterhinweise geben können. Hinweise nimmt die Polizei Speyer unter der Tel. 06232-1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.