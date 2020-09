Nicht getragener Mund-Nasen-Schutz im Supermarkt führt zur Strafanzeige

Frankenthal (ots) – Ein 38-jähriger Frankenthaler beabsichtigt am Dienstag 22.09.2020 gegen 13 Uhr, in einem Supermarkt in der Schraderstraße ohne Mundschutz einkaufen zu gehen. Als dieser von dem Filialleiter auf die fehlende Mund-Nasen-Bedeckung angesprochen wird und der 38-Jährige diese dennoch nicht aufzieht, wird ihm ein Hausverbot erteilt. Auch dieser Aufforderung kommt der Frankenthaler nicht nach, weshalb die Polizei verständigt wird.

Gegenüber den Beamten zeigt der Beschuldigte ein ärztliches Attest vor, welches ihn von dem Tragen des Mund-Nasen-Schutzes befreit. Da es sich bei dem Attest um sensible Daten handele, wollte der 38-Jährige dieses dem Filialleiter nicht aushändigen. Gegen den 38-Jährigen wurde eine Strafanzeige wegen Hausfriedensbruch aufgenommen.

Brand eines Nebengebäudes im Hinterhof

Feuerwehr Frankenthal

Frankenthal (ots) – Am Mittwoch 23.09.2020 gegen 00:32 Uhr wurde die Feuerwehr Frankenthal zu einem Brand in die Friedrich-Ebert-Straße alarmiert. Ursprünglich war ein Flächenbrand bzw. Gebüschbrand gemeldet worden, tatsächlich brannte aber ein Holzverschlag im Hinterhof eines Hauses in der Max-Friedrich-Straße. Das Feuer hatte vor dem Eintreffen der ersten Einsatzkräfte schon auf ein Nebengebäude übergegriffen.

Aus der Friedrich-Ebert-Straße wurde der Brand über einen angrenzenden Hinterhof mit einem Trupp unter Atemschutz im Außenangriff bekämpft, von der Max-Friedrich-Straße erfolgte der Innenangriff in das eigentliche Brandobjekt mit einem weiteren Trupp unter Atemschutz. Der Brand hatte sich in dem Nebengebäude im Erdgeschoss über ein geborstenes Fenster in eine Werkstatt ausgebreitet, im Dachgeschoss auf das Dachgebälk und in die Decke zwischen den beiden Geschossen. Die Bereiche wurden alle abgelöscht und zusätzlich zur Kontrolle die Zwischendecke mittels Rettungssäge geöffnet und ergänzend mit der Wärmebildkamera kontrolliert.

Bei den Löscharbeiten im Innenangriff wurde ein Feuerwehrmann leicht verletzt, als ein Regal einstürzte und er von herabstürzenden Teilen getroffen wurde. Die Feuerwehr Frankenthal war mit 7 Einsatzfahrzeugen und 26 Einsatzkräften vor Ort, ebenso der Rettungsdienst mit einem Rettungswagen. Zu der Brandursache und der Schadenshöhe hat die Polizeiinspektion Frankenthal die Ermittlungen aufgenommen.

Verkehrskontrolle eines Radfahrers führt zur Blutentnahme

Frankenthal (ots) – Eigentlich wollen die Beamten am Montag 21.09.2020 gegen 14:25 Uhr, einen 26-jährigen Radfahrer lediglich aufgrund der verbotswidrigen Nutzung eines Smartphones einer Verkehrskontrolle unterziehen. Im Rahmen der Kontrolle stellen die Beamten jedoch drogenspezifische Ausfallerscheinungen bei dem 26-jährigen Frankenthaler fest. Ein Urintest bestätigt den Konsum von Cannabis, Amphetamin und Methamphetamin. Ihm wird daher eine Blutprobe entnommen.

Der Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln stellt eine Hauptunfallursache dar. Wer berauscht fährt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch Andere.

Gegen den unter Drogeneinfluss stehenden Fahrzeugführer wurden Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und aufgrund des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.