Landau: Die Polizei-News

Fahrt ohne Führerschein beendet

Landau (ots) – Die Fahrt einer 51-jährigen Autofahrerin wurde in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch durch Beamte der Polizei Landau beendet, da die Frau nicht im Besitz eines Führerscheins war. Die 51-Jährige war aufgrund eines Mangels an der Beleuchtung ihres Autos in der Carl-Bosch-Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen worden.

Im Rahmen der Kontrolle räumte die Fahrerin ein, keinen Führerschein zu haben. Auf sie kommt nun ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis zu.

Ablenkung im Straßenverkehr – eine oft unterschätzte Gefahr

Landau (ots) – Im Stadtgebiet Landau wurden am Dienstag 22.09.2020 in der Zeit zwischen 07:30 Uhr und 15:30 Uhr Verkehrskontrollen mit dem Schwerpunkt “Ablenkung im Straßenverkehr” durchgeführt. Die Ablenkung im Straßenverkehr wird durch Verkehrsteilnehmer oft unterschätzt, kann aber verehrende Folgen haben. Nur wer sich auf den Straßenverkehr konzentriert kann angemessen auf unvorhergesehene Verkehrsverhältnisse, wie beispielsweise ein auf die Fahrbahn rennendes Kind reagieren.

In Landau wurden bei den Kontrollen 35 Autofahrer festgestellt, die während der Fahrt das Mobiltelefon benutzten. Auf diese Autofahrer kommt nun ein Bußgeld in Höhe von 100 Euro, sowie ein Punkt in Flensburg zu. Des Weiteren wurden 42 Verstöße gegen die Gurtpflicht festgestellt und elf Mängelberichte mussten aufgrund von Mängeln am Fahrzeug oder nicht mitgeführter Dokumente ausgestellt werden.