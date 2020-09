Zweiradfahrerin von hinten durch Pkw bedrängt

Schweigen-Rechtenbach B 38 (ots) – Dienstag 22.09.2020 gegen 14:30 Uhr verlor die Fahrerin eines Leichtkraftrades auf der Bundesstraße 38, vor dem Ortseingang Schweigen-Rechtenbach, in einer Rechtskurve die Kontrolle über ihr Fahrzeug und stürzte auf die Fahrbahn. Ein bislang noch nicht bekannter Fahrer eines blauen oder grünen Citroen Berlingo fuhr der Zweiradfahrerin über eine längere Strecke in sehr dichtem Abstand hinterher und nötigte die Fahrerin zum schnelleren Fahren.

In einer Rechtskurve kam die 17-Jährige zu Fall und zog sich leichte Verletzungen zu. An dem Zweirad entstand ein Sachschaden in Höhe von 2.000 Euro. Der Pkw-Fahrer ließ die 17-jährige an der Unfallstelle zurück. Zeugen des Unfalls oder Hinweisgeber, die Angaben zu dem blauen oder grünen Citroen machen können, werden gebeten sich unter 06343-03340 oder per E-Mail unter pibadbergzabern@polizei.rlp.de bei der Polizeiinspektion Bad Bergzabern zu melden.

Bootshavarie aufgeklärt

Edenkoben (ots) – Mit schlechtem Gewissen erschienen Dienstagabend 22.09.2020, 19 Uhr zwei 24 Jahre alte Männer und eine gleichaltrige Frau auf der Dienststelle und gaben an, die Verursacher der Bootshavarie am Hilschweiher gewesen zu sein.

In “Weinlaune” war man am vergangenen Wochenende im Weiher schwimmen gewesen, als man auf die Idee kam, das Boot zu nutzen. Da alle 3 auf der gleichen Seite des Bootes einsteigen wollten, kenterte dieses, wobei der Bootskörper mit Wasser volllief und anschließend unterging. Gott sei Dank kam niemand zu Schaden. Wegen einer versuchten Sachbeschädigung müssen sich die Drei verantworten.

Pkw gerät auf Hebebühne in Brand

Bad Bergzabern (ots) – Am 21.09.2020 geriet gegen 09:30 Uhr ein Pkw auf der Hebebühne einer Autowerkstatt in der Sudetenstraße in Bad Bergzabern in Brand. Durch den Brand wurde das Dachgebälk der Halle in Mitleidenschaft gezogen, wodurch Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro entstand. Verletzt wurde niemand.

Zur Klärung der Brandursache wurde durch die Staatsanwaltschaft Landau ein Brandsachverständiger beauftragt, der den Brandort gemeinsam mit Ermittlern der Kriminalinspektion Landau untersuchte.

Als Brandursache konnte ein technischer Defekt am Fahrzeug ermittelt werden.

Verkehrskontrollen

Bad Bergzabern (ots) – Am Dienstag 22.09.2020, wurden im Dienstbezirk der Polizeiinspektion Bad Bergzabern bei mehreren Verkehrskontrollen mehrere Verkehrsteilnehmer beanstandet. Bei Kontrollen in Bad Bergzabern am Ludwigplatz und am Ortseingang in Oberhausen wurden bei Geschwindigkeitskontrollen drei Verkehrsteilnehmer beanstandet.

Acht Verkehrsteilnehmer hatten den Sicherheitsgurt nicht angelegt, vier Verkehrsteilnehmer hatten vorgeschriebene Ausrüstungsgegenstände nicht dabei und müssen diese bei der Polizei vorzeigen.