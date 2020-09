Darmstadt-Dieburg

Festnahme nach sittenwidrigem Verhalten

Griesheim (ots) – Gleich zweimal ist ein Mann wegen sittenwidrigen Verhaltens seit Dienstag 22.09.2020 im Stadtgebiet aufgefallen. Am Dienstagnachmittag beabsichtigte sich der Mann, beim Spielplatz in der Matin-Luther-Straße vor einer Mutter und deren Tochter zu entblößen. Zudem zeigte er eindeutige Gestiken gegenüber den Beiden. Die Mutter verließ daraufhin mit ihrem Kind den Spielplatz und teilte den Sachverhalt der Polizei mit, als sie zu Hause war. Der Mann konnte auf dem Spielplatz nicht mehr angetroffen werden.

Am Mittwochmorgen 23.09.2020 erhielten die Beamte der Polizeistation Griesheim dann einen erneuten Anruf. Ein Sittenstrolch hatte sich zu Schulbeginn vor dem Haupteingang einer Schule in der Friedrich-Ebert-Straße entblößt.

Die herbeigeeilte Streife konnte den Mann noch an Ort und Stelle festnehmen. Aufgrund der Beschreibung vom Vortag war schnell klar, dass es sich um den gleichen Tatverdächtigen handelt.

Der 51-Jährige wurde zu den weiteren polizeilichen Maßnahmen zur Polizeistation gebracht.

Er wird sich für sein Handeln in einem Strafverfahren verantworten müssen.

Darmstadt

Fahrraddiebstahl zweimal missglückt

Darmstadt (ots) – Nicht lange hatte eine mutmaßliche Fahrraddiebin am Dienstagnachmittag 22.09.2020 Spaß an ihrer neuen Beute. Nach ersten Ermittlungen soll die 48-Jährige in der Dieburger Straße ein Fahrrad gestohlen haben.

Als die 30-jährige Eigentümerin den Diebstahl bemerkte, fehlte von dem Rad bereits jede Spur. Doch kurze Zeit später erblickte die 30-Jährige ihr Mountainbike auf dem Luisenplatz in den Händen einer Frau. Diese bot es ihr zu einem günstigen Preis von 80 Euro zum Kauf an. Als die Eigentümerin den Deal ablehnte und zu verstehen gab, dass sie für ihr eigenes Rad nichts zahle und die Polizei verständigt, ergriff die Frau die Flucht.

Aufgrund der guten Beschreibung konnten die Beamten beim Ersten Polizeirevier die Tatverdächtige schnell identifizieren und am Nachmittag auf dem Luisenplatz antreffen. Sie war bereits wieder im Besitz eines neuen Fahrrads für dessen Schloss sie keinen passenden Schlüssel mit sich führte. Das Fahrrad wurde daraufhin zur Eigentumssicherung sichergestellt. Die Ermittlungen dauern an.

Diebstahl lohnt sich nicht – Schneller Fahndungserfolg

Darmstadt (ots) – Einen schnellen Fahndungserfolg konnte die Polizei am Dienstagmittag 22.09.2020 nach einem Diebstahl verzeichnen. Bereits 20 Minuten nach der Tat waren die mutmaßlichen Täter festgenommen. Drei junge Männer im Alter von 16 und 17 Jahren sollen aus einem Friseurgeschäft in der Eckhardtstraße gemeinschaftlich das Sparschwein entwendet haben.

Während einer der drei Schmiere stand, schnappten sich die anderen beiden die Trinkgelddose. Danach ergriffen alle 3 gemeinsam die Flucht. Was das Trio nicht ahnte war, dass eine findige Zeugin Fotoaufnahmen fertigte. Dank der guten Beschreibung konnten die Tatverdächtigen im Rahmen der Fahndung in einer Straßenbahn angetroffen und vorläufig festgenommen werden.

Aufgrund der guten vorhandenen Beweismittel war ein Leugnen der Tat zwecklos. Gegen die 3 Jugendlichen wurde Anzeige erstattet. Sie werden sich in einem Strafverfahren verantworten müssen.

53-Jähriger von Unbekannten ins Gesicht geschlagen – Zeugen gesucht

Darmstadt (ots) – Aus noch nicht bekannten Gründen ist ein 53-jähriger Mann am Dienstagabend 22.09.2020 gegen 19.30 Uhr, von einem dunkelhäutigen Mann in der Albert-Schweitzer Anlage unvermittelt ins Gesicht geschlagen worden. Dabei verletzte sich der Darmstädter leicht.

Täterbeschreibung:

Der etwa 1,80 Meter große Angreifer flüchtete im Anschluss auf seinem Skateboard in Richtung Tankstelle. Er hatte eine dunkle Hautfarbe, lange Haare und war mit einem hellen Oberteil bekleidet.

Sachdienliche Hinweise werden von den Beamten der Ermittlungsgruppe-City in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/9690 entgegengenommen.

Ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung wurde eingeleitet.

Entwendete Fiat Punto wieder da

Darmstadt (ots) – Der am Montag (21.9.) in der Moosbergstraße als gestohlen gemeldete Fiat Punto (wir haben berichtet) ist wieder da. Die weiteren Ermittlungen zu den Hintergründen hat die EDC in Darmstadt übernommen. Unsere Bezugsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/4713906

Groß-Gerau

Drogentest reagiert positiv auf THC – Streife nimmt 23-Jährigen fest

Mörfelden-Walldorf (ots) – Ein 23-jähriger Mann muss sich nach einer Verkehrskontrolle und seiner vorläufigen Festnahme wegen des Fahrens unter Drogeneinfluss in einem Verfahren strafrechtlich verantworten. Gegen 3.30 Uhr am frühen Mittwochmorgen 23.09.2020 stoppte eine Polizeistreife den Mörfelden-Walldorfer im Alpenring.

Bei der Überprüfung fielen körperliche Anzeichen beim Gestoppten auf, die auf eine Drogenbeeinflussung hindeuteten. Ein Drogentest bestätigte den Verdacht, er reagierte positiv auf THC. Zur Blutentnahme kam der 23-Jährige auf die Wache, wo Strafanzeige erstattet wurde.

Drei geparkte Autos durch Unbekannte zerkratzt

Ginsheim-Gustavsburg (ots) – Mindestens 3 Fahrzeuge wurden in der Nacht zum Montag 21.09.2020 von bislang noch unbekannten Tätern beschädigt. Der entstandene Sachschaden dürfte bei circa 2.700 Euro liegen. Gegen 16 Uhr am Montagnachmittag bemerkten Zeugen die Kratzer im Lack der 3 in der Kleiststraße geparkten Fahrzeuge. Teilweise war die gesamte Fahrerseite zerkratzt. Der Tatzeitraum reicht bis 21 Uhr am Vorabend zurück.

Die Polizei hat Strafanzeige erstattet und prüft einen Zusammenhang mit gleichgelagerten Fällen. Zeugen, denen in diesem Zusammenhang Verdächtiges bemerkt haben, werden gebeten, sich unter der Rufummer 06144/9666-0 zu melden.

Zwei Jugendliche nach Fahrraddiebstahl festgenommen

Bischofsheim (ots) – Eine Polizeistreife hat am frühen Dienstagabend 22.09.2020 zwei mutmaßliche Fahrraddiebe am Bahnhof festgenommen. Gegen 17 Uhr verständigte ein Zeuge die Polizei und teilte mit, dass sich zwei Unbekannte an einem Fahrrad an den Fahrradständern zu schaffen machte. Die sofort herbei geeilte Streife konnte zwei 15 und 17 Jahre Jungen, auf die die Personenbeschreibung passte, noch im Bahnhofsbereich festnehmen.

Sie hatten ein Fahrrad dabei, das durch die Polizisten sichergestellt wurde. Bei ihrer Durchsuchung und Festnahme widersetzte sich der 15-Jährige und verletzte eine Polizistin am Kopf. Neben des Verdachts des Fahrraddiebstahls muss er sich jetzt auch wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte in einem Verfahren strafrechtlich verantworten.

Zeugen nach Einbruch in Mehrfamilienhaus gesucht

Büttelborn (ots) – Zwischen Samstag 19.09. und Dienstag 22.09.2020 sind bislang noch unbekannte Täter in die Kellerwohnung eines Mehrfamilienhauses im Stadtteil Worfelden eingebrochen. Die Rüsselsheimer Kriminalpolizei sucht jetzt nach Zeugen. Nach ersten Erkenntnissen drangen die Kriminellen vermutlich durch ein gekipptes Fenster in das Anwesen in der Frankfurter Straße ein und durchsuchten es nach Beute. Mit einem Laptop im Wert von über 800 Euro suchten sie anschließend unerkannt das Weite.

Zeugen bemerkten ihre Spuren gegen 18.40 Uhr am Dienstagabend und verständigten die Polizei.

Der Tatzeitraum reicht bis 12 Uhr am Samstag zurück.

Zeugen, denen in diesem Zeitraum verdächtige Personen in Tatortnähe aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06142/696-0 beim Kommissariat 21/22 zu melden.

Kreis Bergstraße

Gesuchter Straftäter festgenommen

Viernheim (ots) – Beamte der Polizeistation Lampertheim-Viernheim konnten am Dienstagabend 22.09.2020 in der Luisenstraße einen gesuchten Straftäter festnehmen. Der 45-Jährige hielt sich ohne festen Wohnsitz im Stadtgebiet auf und wurde per Haftbefehl von der Staatsanwaltschaft wegen besonders schweren Diebstahls gesucht.

Nach seiner Festnahme wurde der Mann in eine Justizvollzugsanstalt gebracht, wo er aller Voraussicht nach die nächsten 107 Tage verbringen muss.

Odenwaldkreis

Gehölz in Brand – Zeugen gesucht

Erbach (ots) – Nachdem am Samstagmittag 19.9.2020 aufgeschichtetes Gehölz im Bereich der Weggabelung am Eichenweg beim sogenannten Silberbrünnchen brannte, sucht die Kriminalpolizei nach Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Spaziergänger bemerkten gegen 14 Uhr den Brand und alarmierten Feuerwehr und Polizei.

Die Wehren aus Michelstadt und Stockheim konnten das kokelnde Geäst schnell löschen und ein weiteres Ausbreiten verhindern.

Eine mögliche Brandstiftung kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden. Zeugen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit den Beamten des Kriminalkommissariats 10 in Erbach unter der Rufnummer 06062/9530 in Verbindung zu setzen.

Unfall zwischen Kleinbus und Motorrad – 58-Jähriger schwer verletzt

Mossautal (ots) – Am Dienstagnachmittag 22.9.2020 gegen 16.30 Uhr, kam es auf der Landstraße 3260 zwischen den Ortschaften Spreng und Ober-Mossau zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr ein 58-jähriger Motorradfahrer die Landstraße in Richtung Spreng. Ersten Ermittlungen zufolge, übersah der 58-Jährige beim Überholen den entgegen kommenden Kleinbus und stieß mit diesem zusammen. Hierbei zog sich der Kradfahrer nach derzeitigen Erkenntnissen schwere, aber nicht lebensbedrohliche Verletzungen zu. Er wurde umgehend mit einem Rettungswagen in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht. Im Kleinbus befand sich lediglich der Fahrer. Dieser blieb unverletzt. Der hierbei entstandene Schaden an den Fahrzeugen wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Das Motorrad musste abgeschleppt werden.

Während der Unfallaufnahme war die Landstraße in beide Richtungen für circa eine Stunde komplett gesperrt. Die genauen Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation in Erbach unter der Rufnummer 06062/9530 zu melden.

Unbekannter geht auf 24-Jährige los und entwendet Geldbörse – Wer kann Hinweise geben?

Michelstadt (ots) – Ein südländisch aussehender Mann ging in der Nacht zum Sonntag 20.9.2020 auf zwei 24-jährige Männer in der “Unteren Pfarrgasse” los und entwendete hierbei eine Geldbörse.

Ersten Erkenntnissen zufolge befanden sich die gleichaltrigen Männer in der Nähe einer Tankstelle, als plötzlich gegen 02 Uhr ein weißer Wagen anhielt und mehrere Unbekannte ausstiegen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand kam es zunächst zu verbalen Streitigkeiten, die im Anschluss in handfeste Auseinandersetzungen mündeten.

Hierbei soll einer der Unbekannten auf die 24-Jährigen losgegangen und einen Geldbeutel entwendet haben. Mit dem Portemonnaie soll der Mann in Richtung eines Supermarktgeländes geflüchtet sein.

Die 24-Jährigen blieben nach ersten Erkenntnissen unverletzt.

Täterbeschreibung:

Der Angreifer soll ein südländisches Erscheinungsbild und rasierte Haare gehabt haben. Sein Alter wurde auf 19-20 Jahre geschätzt. Einer seiner Begleitpersonen soll ebenfalls ein südländisches Erscheinungsbild gehabt haben. Seine Haare wurden als blond gefärbt beschrieben.

Zeugen oder Anwohner, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich

