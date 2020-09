Bretten – Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen

Karlsruhe – Bei einem Auffahrunfall in Bretten wurde am Dienstagmorgen

eine Person leicht verletzt und es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund

6.000 Euro.

Nach bisherigem Kenntnisstand war eine 19-jährige Pkw-Fahrerin gegen 09:45 Uhr

auf der Pforzheimer Straße unterwegs. Vermutlich aufgrund zu geringen Abstands

fuhr sie auf den verkehrsbedingt vor ihr wartenden Pkw einer 57-Jährigen auf,

welcher durch den Zusammenstoß auf ein weiteres Fahrzeug eines 55-Jährigen

aufgeschoben wurde. Bei dem Unfall zog sich die 57-jährige Autofahrerin leichte

Verletzungen zu und musste mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht

werden.

Stutensee – Einbrecher erbeutet Bargeld

Karlsruhe – Bargeld im unteren dreistelligen Bereich hat ein Dieb am

Dienstagmittag in der Hildastraße in Stutensee erbeutet.

Zwischen 12:30 Uhr und 14:00 Uhr verschaffte sich der Eindringling gewaltsam

Zutritt in eine Erdgeschosswohnung in einem Zweifamilienhaus. Im Inneren

durchsuchte er sämtliche Räume und öffnet dabei Schränke sowie Schubladen. Mit

seiner aufgefundenen Beute verschwand der Täter bislang unerkannt.

Zeugen hierzu werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Waldstadt

unter der Telefonnummer 0721 967180 in Verbindung zu setzen.

Karlsruhe – Diebe erbeuten Schmuck bei Einbruch

Karlsruhe – Unbekannte haben in der Zeit von Sonntag bis Dienstag im

Bereich des Thomashofes Schmuck in bislang unbekannter Höhe erbeutet.

Die Täter gelangten auf bislang unbekannte Art und Weise auf das Grundstück des

Einfamilienhauses. Zuerst versuchten sie über eine Einliegerwohnung gewaltsam in

das Wohnhaus einzudringen. Als sie bemerkten, dass die Wohnung leer steht und

nicht mit dem Haus verbunden ist, begaben sie sich kurzerhand zur Eingangstür

des Anwesens. Hier verschafften sie sich über ein Fenster gewaltsam Zutritt in

die Räumlichkeiten. Dort nahmen die Eindringlinge aus einem Zimmer den

aufgefundenen Schmuck an sich und verschwand mit ihrer Beute bislang unerkannt.

Der durch die Täter entstandene Sachschaden wird auf zirka 5.000 Euro geschätzt.

Zeugen die im besagten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben werden

gebeten, sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Durlach unter der Telefonnummer

0721 4907311 in Verbindung zu setzen.

Karlsruhe – Großer Sachschaden nach Dachstuhlbrand

Karlsruhe – Ein Dachstuhlbrand in der Durlacher Pfinzstraße hat am

Dienstagnachmittag einen Sachschaden im fünfstelligen Bereich angerichtet.

Glücklicherweise wurde bei dem Feuer niemand verletzt.

Gegen 16:10 Uhr wurden die Flammen auf dem Dach des Mehrfamilienhauses gemeldet.

Nach bisherigen Ermittlungen hat sich auf diesem bei Bitumenarbeiten

Dämmmaterial entzündet. Der Versuch durch die Dachdecker die Flammen mithilfe

eines Feuerlöschers zu löschen missglückte. Durch die Berufsfeuerwehr Karlsruhe

sowie der Freiwilligen Feuerwehr Durlach konnte das Feuer gegen 16:30 Uhr unter

Kontrolle gebracht und anschließen gelöscht werden. Der Bereich um die

Pfinzstraße musste weiträumig abgesperrt werden. Die Sperrung konnte gegen 17:30

Uhr aufgehoben werden.

Karlsruhe – 83-Jähriger bei Trickdiebstahl Goldkette gestohlen

Karlsruhe-Grötzingen – Durch ein geschickt eingefädeltes Szenario wurde am

Dienstag zwischen 18.00 Uhr und 19.00 Uhr in Karlsruhe-Grötzingen in der

Niddastraße eine Seniorin um ihre Goldkette im Wert von etwa 800 Euro gebracht.

Mit dem durchaus nicht neuen Trick sprach eine unbekannte junge Frau die

83-Jährige vor ihrem Anwesen an, bat um Wasser und um Auskunft zum

Graben-Neudorf – Aufgrund ihrer auffälligen Fahrweise kontrollierten

Beamte des Polizeireviers Philippsburg am Dienstag gegen 22.30 Uhr beim

Neudorfer Bahnhof eine 25-jährige Autofahrerin.

Die Beamten stellten Alkoholgeruch fest und nahmen auch deutliche Anzeichen von

Betäubungsmitteleinfluss wahr. Schließlich ergab ein Alkoholtest den Wert von

1,16 Promille und ein Drogentest reagierte positiv auf den Konsum von

Cannabis-Produkten. Zudem musste die junge Frau eingestehen, aktuell nicht im

Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen.

Die 25-Jährige hat nun eine Anzeige bei der Staatsanwaltschaft wegen Trunkenheit

im Verkehr und Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu erwarten.

kette aus mutmaßlichem Gold. Die junge

Frau legte ihr dann die Kette um den Hals. Anschließend stieg sie in einen

schwarzen Kastenwagen, Kennzeichen beginnend mit den Buchstaben EE-, mit einem

Fahrer besetzt, und fuhr in diesem weg. Erst danach stellte die 83-Jährige fest,

dass ihre mit Brillanten besetzte Goldhalskette gestohlen wurde.

Die Diebin schien schwanger zu sein, ist im Alter von 20 bis 30 Jahren und laut

der Geschädigten von südosteuropäischer Erscheinung. Sie hat schwarzes, zu einem

Dutt gebundenes Haar, sprach gebrochen Deutsch und trug ein schwarzes Kleid.

Sachdienliche Hinweise nimmt hierzu das Polizeirevier Karlsruhe-Durlach unter

0721 49070 entgegen.

Karlsruhe – Mann mit Schusswaffe in Treppenhaus

Karlsruhe – Einen größeren Polizeieinsatz hat ein 30-jähriger Mann am

Dienstagabend in Karlsruhe ausgelöst, weil er in einem Mehrfamilienhaus

randalierte und dabei eine Gasdruckpistole in der Hand hielt. Die Polizei konnte

den Mann widerstandslos in Gewahrsam nehmen.

Um 21.52 Uhr wurde die Polizei zu dem Mehrfamilienhaus in der Leopoldstraße

alarmiert, nachdem der 30-Jährige im Treppenhaus herumgeschrien und mit der

Faust gegen eine Wohnungstür geschlagen hatte. Durch den Türspion erkannte eine

Bewohnerin, dass der Randalierer eine Pistole in der Hand hielt. Beim Eintreffen

mehrerer Polizeistreifen hatte sich der Störer bereits in seine Wohnung im

selben Haus zurückgezogen. Als er kurze Zeit später, mit einem Hammer in der

Hand, wieder vor seine Tür trat, wurde er von den Polizeibeamten überwältigt und

in Gewahrsam genommen. In der Wohnung des Beschuldigten fanden die Beamten eine

nach erster Bewertung frei verkäufliche Gasdruckpistole sowie eine geringe Menge

Amphetamin. Am Mittwochmorgen wurde der Beschuldigte wieder auf freien Fuß

gesetzt. Er muss nun mit einem Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung sowie

betäubungsmittel- und waffenrechtlichen Verdachtslagen rechnen.

