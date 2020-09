Mannheim-Vogelstang: Polizeipräsidium Mannheim und Stadt Mannheim führen gemeinsam Kontrollen durch

Mannheim-Vogelstang – Behördenübergreifender Sondereinsatz zur Bekämpfung der Rauschgiftkriminalität in Mannheim-Vogelstang

Zunehmende Hinweise, die auf einen Anstieg der Rauschgiftkriminalität im

Revierbereich deuten und ein erhöhtes Beschwerdeaufkommen von Bürgern zum

Beispiel über das Auffinden von sogenanntem Injektionsbesteck an öffentlichen

Plätzen oder klassisches Dealergebaren im Bereich Vogelstang waren Hintergrund

für die Durchführung eines Sondereinsatzes der Polizei am Dienstag unter der

Federführung des Polizeireviers Käfertal. In der Zeit von 15.00 bis 22.00 Uhr

führten rund 30 Beamte des Polizeipräsidiums Mannheim gemeinsam mit Mitarbeitern

der Gaststättenabteilung der Stadt Mannheim Kontrollen rund um das

Einkaufszentrum im Stadtteil Vogelstang durch. Im Rahmen der Maßnahmen wurden

insgesamt 16 Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz, sowie weitere Verstöße

unter anderem gegen das Jugendschutzgesetz und das Waffengesetz festgestellt.

Die Kontrollen der Gaststätten und Lebensmittelverkaufsstellen führten zur

Aufdeckung diverser Missstände, welche weitere Ermittlungen nach sich ziehen.

„Mit diesem Sondereinsatz konnten wir den bereits hohen Kontrolldruck durch

unseren Streifendienst weiter verstärken. Neben der Feststellung einschlägiger

Straftaten und Ordnungswidrigkeiten konnten wir zahlreiche Ermittlungsansätze

erlangen, die nun der weiteren Auswertung bedürfen. Mit diesem und weiteren

geplanten Einsätzen wollen wir einen nachhaltigen Beitrag zur Erhöhung der

Sicherheit im öffentlichen Raum im Stadtteil Vogelstang leisten“, so die

Leiterin des Polizeireviers Mannheim-Käfertal Anja Köhler.

Mannheim-Seckenheim: Zwei Radfahrerinnen frontal kollidiert – beide leicht verletzt

Mannheim – Am Dienstag gegen 16:20 Uhr stießen in der Kloppenheimer Straße

zwei sich entgegenkommende Radfahrerinnen zusammen und wurden leicht verletzt.

Eine 53-jährige Radlerin soll im Kurvenbereich des Radwegs zu weit in der Mitte

der Fahrbahn gefahren sein und kollidierte frontal mit der entgegenkommenden

51-jährigen Unfallbeteiligten. Zwei Rettungswägen brachten die Verletzten mit

Schürfwunden und Prellungen in ein nahegelegenes Krankenhaus.