Hemsbach: Unfallflucht vor Metzgerei; Zeugen gesucht

Hemsbach – Wegen des Verdachts der Unfallflucht ermittelt die Polizei

Hemsbach gegen einen noch unbekannten Autofahrer.

Der Gesuchte soll am Mittwochvormittag in der Danziger Straße einen silbergrauen

Skoda Octavia beim rückwärts Ausparken beschädigt haben, der zwischen 11.35

-11.45 Uhr vor einer Metzgerei geparkt war. Dabei war ein Schaden von über

1.000.- Euro entstanden.

Bei dem verursachenden Fahrzeug soll es sich nach ersten Erkenntnissen auch um

ein silbergraues Auto mit Steilheck und HP-Kennzeichen (für Heppenheim)

gehandelt haben. Der Fahrer war anscheinend nach kurzem Zögern in Richtung

Königsberger Straße davongefahren.

Zeugen, insbesondere Kunden der Metzgerei werden gebeten, sich beim

Polizeiposten Hemsbach, Tel.: 06201/71207 oder beim Polizeirevier Weinheim,

Tel.: 06201/1003-0 zu melden.

Bammental: Radfahrer bei Verkehrsunfall verletzt; Pressemitteilung Nr. 2

Bammental – Eine 40 Jahre alte Autofahrerin bog gegen 8.15 Uhr von einem

Grundstück auf die Hauptstraße ein und übersah dabei einen vorbeifahrenden

27-jährigen Radfahrer, worauf es zur Kollision kam. Während die Autofahrerin

unverletzt blieb, zog sich der Radfahrer eine schwere Kopfverletzung zu. Nach

seiner notärztlichen Behandlung wurde er mit einem Rettungswagen in eine Klinik

transportiert. Der Sachschaden beträgt insgesamt 3.000.- Euro.

Ketsch: Arbeitsunfall bei Hebebühnenarbeiten; Kriminalpolizei ermittelt; Pressemitteilung Nr. 2

Ketsch – Bei Hebebühnenarbeiten in einer Lagerhalle in der Durlacher

Straße wurden am Mittwochmorgen zwei Arbeiter im Alter von 52 und 60 Jahren

schwer verletzt, einer von ihnen lebensgefährlich.

Beide wurden vor Ort notärztlich versorgt. Während einer der Verletzten mit

einem Rettungswagen in eine Klinik transportiert wurde, wurde der andere mit

einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.

Nach den ersten Erkenntnissen befanden sich beide Arbeiter im Arbeitskorb der

Hebebühne und führten Arbeiten unter dem Dach einer Lagerhalle aus. Aus bislang

unbekannten Gründen soll der Arbeitskorb plötzlich mit beiden Arbeitern aus rund

vier Metern in die Tiefe gestürzt sein.

Die Ermittlungen wurden zwischenzeitig vom Kriminalkommissariat Mannheim

übernommen. Die Hebebühne wurde sichergestellt; ein Gutachter wird

eingeschaltet. Das Gewerbeaufsichtsamt ist eingeschaltet.

Schwetzingen: Verkehrsunfall vom 21. September auf B 36 – Motorradfahrer in Klinik verstorben; Pressemitteilung Nr. 2

Schwetzingen – Der 67-jährige Motorradfahrer, der am Montagmorgen bei

einem Verkehrsunfall auf der B 36 schwer verletzt wurde, ist am Dienstagmorgen

in einer Klinik verstorben. Die Ermittlungen der Verkehrspolizei Mannheim zum

Unfallhergang dauern an.

A659/Viernheim: Verkehrsunfall mit Unfallflucht – Polizei sucht Zeugen

A659/Viernheim – Zu einem Verkehrsunfall kam es am Montag gegen 13 Uhr auf

der A659, auf Höhe der Ausfahrt Viernheim-Mitte, in Fahrtrichtung Weinheim. Ein

bislang unbekannter Autofahrer kam nach rechts von der Fahrbahn ab, durchfuhr

den Grünbereich im Bereich der Zufahrt zur A659 und überfuhr anschließend ein

Verkehrsschild. Dieses riss komplett ab und verkeilte sich unter dem Fahrzeug.

Der unbekannte Autofahrer hielt kurz mit Warnblinker auf dem Standstreifen, zog

das Verkehrszeichen unter seinem Auto hervor und entfernte sich anschließend

unerlaubt von der Unfallstelle. Ein Zeuge bemerkte herumliegende Autoteile und

sah das Auto des Verursachers auf dem Standstreifen stehen. Die Höhe des

Sachschadens ist aktuell noch nicht bekannt.

Es wird folgendes Auto gesucht: Ford Focus, Herstellungsjahr Oktober 2001 – Mai

2005, Farbe: silber. Das Fahrzeug muss im Frontbereich stark beschädigt sein, da

sein Kühlergrill an der Unfallstelle zurückblieb.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise auf den Autofahrer geben können, werden

gebeten sich beim Verkehrsdienst Mannheim, unter der Telefonnummer

0621-174-4222, zu melden.

Neckargemünd/Rhein-Neckar-Kreis: Auto zerkratzt – Polizei sucht Zeugen

Neckargemünd/Rhein-Neckar-Kreis – Am Sonntag wurde zwischen 10 Uhr und 18

Uhr ein Auto auf dem Parkplatz „Am Hanfmarkt“ beschädigt. Bisher unbekannte

Täter zerkratzen das Auto eines 66-jährigen Mannes mit einem spitzen Gegenstand.

Der genaue Sachschaden ist derzeit noch nicht bekannt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim

Polizeirevier Neckargemünd, unter der Telefonnummer 06223-92540, zu melden.

Leimen/Rhein-Neckar-Kreis: Unfall zwischen PKW und Radfahrer – eine Person leicht verletzt

Leimen/Rhein-Neckar-Kreis – Zu einem Verkehrsunfall kam es am Dienstag

gegen 19 Uhr auf dem Jägerpfad. Eine 26-jährige Opel Fahrerin wollte auf dem

Jägerpfad nach links in ihre Grundstückseinfahrt fahren, als sie dabei einen

entgegenkommenden 29-jährigen Fahrradfahrer übersah und mit ihm kollidiert. Der

Radfahrer trug glücklicherweise einen Helm, sodass der hinzugerufene

Rettungswagen nur leichte Verletzungen feststellen konnte. Der Sachschaden

beträgt rund 3.000EUR.

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Arztpraxis – Zeugen gesucht

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis – Zwischen Montag, 18:30 Uhr, und Dienstag,

07:45 Uhr, wurde in eine Arztpraxis in der Bergstraße eingebrochen. Bislang

unbekannte Täter verschafften sich Zutritt zur Praxis und durchsuchten die

Räumlichkeiten. Es wurde eine Kasse entwendet, in der sich Blanko Rezepte

befanden.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich beim

Polizeirevier Weinheim, unter der Telefonnummer 06201-10030, zu melden.

Leimen/Rhein-Neckar-Kreis: Malteser von Pitbull angegriffen – Polizei sucht Zeugen

Leimen/Rhein-Neckar-Kreis – Zu einem Zwischenfall zwischen zwei Hunden kam

es am Montag gegen 12:20 Uhr an der Straßenbahnhaltestelle Georgi-Markplatz.

Eine 20-jährige war mit ihrem Malteser-Hund in der Straßenbahn von Heidelberg

nach Leimen gefahren. Ebenfalls in der Bahn befand sich eine Frau mit einem

Pitbull. Als die junge Frau an der Haltestelle ausstieg schnappte der Pitbull

unvermittelt nach dem Malteser und verletzte ihn dabei schwer. Die Besitzerin

des Pitbulls verweigerte den Austausch der Personalien und flüchtete vom Ort des

Geschehens. Kurz darauf kam es zu einem weiteren Zwischenfall zwischen dem

Pitbull und einem weiteren Hund.

Die Frau wird wie folgt beschrieben: dunkle Haare, 1,80m groß, kräftige Statur,

ca. 35 Jahre alt, sprach deutsch

Zeugen oder andere Geschädigte, werden gebeten sich beim Polizeirevier Wiesloch,

unter der Telefonnummer 06222-57090, zu melden.

