Heidelberg-Pfaffengrund: Radfahrer wird von Auto abgedrängt und stürzt – Zeugen gesucht

Heidelberg – Am Mittwochmorgen gegen 05:00 Uhr wurde ein Radfahrer von

einem noch unbekannten Autofahrer auf dem Kurpfalzring in Fahrtrichtung

Wieblingen nach rechts von der Straße abgedrängt, geriet auf den Bordstein und

stürzte. Hierbei wurde er leicht verletzt. Der Autofahrer, der laut ersten

Hinweisen ein dunkles Fahrzeug gefahren haben soll, fuhr anschließend in

Richtung Wieblingen weiter. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden

gebeten, sich unter der Telefonnummer 06221/3418-0 beim Polizeirevier

Heidelberg-Süd zu melden.

Heidelberg-Altstadt: Fahrradfahrer stürzt und verletzt sich schwer

Heidelberg-Altstadt – Zu einem Unfall kam es am Dienstag gegen 23:15 Uhr

in der Klingenteichstraße. Ein 20-jähriger Radfahrer fuhr von der Molkenkur

kommend die Klingenteichstraße hinab, als er aus bisher unbekannten Gründen

alleinbeteiligt stürzte. Er zog sich dabei mehrere Prellungen, Schürfwunden und

eine Kopfverletzung zu. Ein Rettungswagen brachte ihn in eine Klinik. Der

Verletzte konnte sich an den Unfallhergang nicht genau erinnern, ob Sachschaden

entstand ist derzeit noch nicht bekannt.

Heidelberg-Bergheim: Mehrere Autos beschädigt – bei Festnahme Widerstand geleistet

Heidelberg – Mindestens 22 geparkte Autos soll ein 19-Jähriger in der

Nacht von Dienstag auf Mittwoch in der Rohrbacher Straße beschädigt haben.

Mehrere Zeugen alarmierten daraufhin gegen 1:35 Uhr die Polizei, nachdem ein

junger Mann mehrere Autospiegel abgetreten hatte. Bei der anschließenden

Fahndung der Beamten des Polizeireviers Heidelberg-Mitte wurde der flüchtige

Täter wenig später im Bereich der Haltestelle Seegarten festgestellt werden. Als

dieser auf die Polizeibeamten aufmerksam wurde, ergriff er die Flucht, stürzte

jedoch und wurde festgenommen. Bei der Festnahme leistete der 19-Jährige

Widerstand, um diese zu verhindern, konnte aber fixiert und in das Polizeirevier

gebracht werden. Währenddessen beleidigte er Zeugen und Polizeibeamte. Da der

junge Mann erheblich alkoholisiert war und dieser womöglich unter dem Einfluss

von Betäubungsmitteln stand, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Er muss sich

nun wegen Sachbeschädigung in mehreren Fällen, Widerstand gegen

Vollstreckungsbeamte und Beleidigung strafrechtlich verantworten.

Heidelberg – Stauende übersehen und Unfall verursacht – keine Verletzten

Heidelberg – Nach bisherigen Ermittlungen befuhr der 53-jährige Führer

eines PKW Fiat Punto am Dienstagnachmittag gegen 17:20 Uhr die Speyrer Straße

auf der linken Fahrspur stadtauswärts in Richtung Pleickartsförster Straße. Kurz

vor der Kreuzung Speyerer Straße/ Diebsweg hatten sich Verkehrsstörungen

aufgrund hohen Verkehrsaufkommens gebildet. Infolge Unachtsamkeit übersah er das

Stauende und zog auf die rechte Fahrspur. Hier kollidierte er mit dem auf der

rechten Fahrspur fahrenden Pkw Fiat 500 eines 28-jährigen PKW-Führers aus

Heidelberg. Von dort wurde er nach links abgewiesen und prallte mit der linken

Front gegen den langsam in gleicher Richtung fahrenden Pkw Audi A8 eines

30-jährigen auf der linken Fahrspur. Durch die Wucht des Anpralls kippte der PKW

Fiat 500 auf die rechte Fahrzeugseite und blieb dort in der Unfallendstellung

liegen. Da die beiden PKW Fiat nicht mehr fahrbereit waren, musste die Speyrer

Straße bis zur Bergung der Unfallfahrzeuge gegen 19:10 Uhr voll gesperrt werden.

Der stadtauswärts fahrende Verkehr wurde über den Baumschulenweg/Diebsweg zurück

auf die Speyrer Straße umgeleitet. Es kam zu Verkehrsbehinderungen im

Berufsverkehr. Bei dem Unfall wurde glücklicherweise Keiner der Beteiligten

verletzt. An den verunfallten Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von ca.

15.000 Euro.