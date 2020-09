Zeugenaufruf in Bezug zur Pressemeldung „Kleine Flächenbrände in der Gemarkung Mandel vom 21.09.2020, 15:26“

In der Nacht zum Sonntag, dem 20.09.2020 kam es gegen 01.30 Uhr in den Weinbergen nördlich von Mandel zu einem Knallgeräusch von erheblicher Lautstärke. Die Ermittlungen zu dem oder den Tätern dauern an. Zur weiteren Erhellung des Sachverhalts wird darum gebeten, sachdienliche Hinweise, die im Zusammenhang mit der Tat stehen könnten, der Polizeidienststelle in Bad Kreuznach zu melden.

Sicherstellung eines gestohlenen Kleinkraftrades

Am Dienstagabend gegen 19:45 Uhr konnten Maßnahmen zur Aufklärung eines Diebstahls eines Kleinkraftrades erfolgreich beendet werden. Ein Zeuge erschien am Nachmittag bei hiesiger Dienststelle und teilte zunächst mit, dass er und seine Mutter bei Ebay-Kleinanzeigen auf ein Kleinkraftrad aufmerksam geworden seien. Er habe vom Verkäufer die Fahrgestellnummer erhalten und würde nun gerne wissen, ob das Fahrzeug gestohlen wurde. Ermittlungen zeigen, dass das Kleinkraftrad tatsächlich zur Sachfahndung nach einem Diebstahl ausgeschrieben ist. In Abstimmung zwischen den Zeugen und der Polizei kann mit dem Verkäufer ein Treffen in Rüsselsheim vereinbart werden. Hier gelingt es zivilen Kräften der Polizeistation Rüsselsheim den Verkäufer namentlich festzustellen und das Kleinkraftrad zu sichern. Das Kleinkraftrad war zuvor im April 2019 in Undenheim entwendet worden. Wie der Verkäufer in Besitz des Kleinkraftrades kam, wird derzeit noch ermittelt.