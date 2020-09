Verletzte Kinder bei Verkehrsunfall

Albig – Am Dienstag, 22.09.2020, kam es bei Albig zu einem schweren Verkehrsunfall. Gegen 16.40 Uhr befuhr ein 42-Jähriger aus Spiesheim die Landesstraße 408 aus Richtung A61 in Richtung A63. Als er in Höhe des kleinen Kronkreuzes nach links abbiegen wollte und hierzu abbremste, fuhr ihm ein 23-Jahriger aus Darmstadt, vermutlich ungebremst, von hinten auf. Infolge des Zusammenstoßes wurden beide Fahrer und drei Kinder (4, 9, 9 Jahre alt) im Fahrzeug des Spiesheimers leicht verletzt und wurden in Krankenhäuser in Alzey und Mainz gebracht. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

Jugendliche bewusstlos

Alzey – Am Dienstag, 22.09.2020, wurde die Polizei zu einem Notfall in Alzey gerufen. Hier konnten gegen 19.00 Uhr in einer Wohnung zwei Jugendliche im bewusstlosen Zustand aufgefunden werden. Zahlreiche Rettungskräfte stabilisierten die Jugendlichen und brachten sie in Krankenhäuser in Mainz und Worms. Im Zugriffsbereich der Jugendlichen konnten verschiedene Pillen und andere Substanzen aufgefunden werden. Die Polizei schließt nicht aus, dass hier eine Drogenparty stattgefunden haben könnte. Ob der Konsum dieser Substanzen für die Bewusstlosigkeit ursächlich gewesen ist, soll durch entsprechende Untersuchungen geklärt werden.

Worms – Zwei Radfahrer bei Zusammenstoß verletzt

Worms – Gestern, kurz nach 13:00 Uhr fährt der 12-jährige Schüler mit zwei

Kameraden nach der Schule auf dem Fahrradweg parallel zur Alzeyer Straße in

Richtung Worms-Pfiffligheim. Höhe Stadion kommt ihm entgegen der

vorgeschriebenen Fahrtrichtung ein 64-jähriger E-Bike-Fahrer entgegen. Beide

Radfahrer steuern aufeinander zu und können einen Zusammenstoß nicht mehr

verhindern. Beim Sturz über den Lenker wird der 64-Jährige schwer verletzt und

ins Klinikum gebracht, der Junge mit leichten Verletzungen an die Eltern

übergeben.

Worms – Mülltonnen brennen

Worms – Heute Nacht, gegen 02:00 Uhr brennen Am Wolfsgraben mehrere

Mülltonnen. Die drei an der Hauswand eines Mehrfamilienhauses abgestellten

Kunststoff-Mülltonnen sind aus bislang ungeklärter Ursache in Brand geraten.

Durch das Feuer und die Hitzeentwicklung wird eine Fensterscheibe im Erdgeschoß

sowie der Putz der Außenfassade und ein geparkter Transporter beschädigt. Rauch

zieht zudem durch ein gekipptes Fenster im 4. OG, weswegen eine Anwohnerin

vorsorglich medizinisch betreut wird. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr kann

den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Die Kriminalpolizei hat die

Ermittlungen aufgenommen.

Gimbsheim – Familienvater bei Unfall tödlich verletzt

Worms – # Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Mainz und der

Polizeidirektion Worms # Ein Motorradfahrer ist gestern Abend auf der B9 Höhe

Gimbsheim bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Kurz vor 21:00 Uhr ist

der 44-jährige Mann mit seiner 14-jährigen Tochter auf dem Zweirad in Richtung

Mainz unterwegs, als ein Autofahrer Höhe Gimbsheim in die bevorrechtigte

Bundesstraße einfährt. Der 47-jährige Fahrer befährt die L437 aus Richtung

Gimbsheim kommend und biegt nach links in Richtung Worms ab. Mit dem Motorrad

kommt es im Einmündungsbereich zu Kollision, wobei der Familienvater aus

Guntersblum noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen erliegt, während seine

Tochter schwer verletzt ins Klinikum gebracht wird. Der Autofahrer ist

leichtverletzt. Beide Fahrzeuge sind nicht mehr fahrbereit, der Sachschaden wird

auf ca. 20.000 Euro beziffert. Wie sich bei der Unfallaufnahme herausstellt, ist

der Autofahrer alkoholisiert. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergibt 2

Promille. Zudem kann der Mann keinen Führerschein vorzeigen, da er nicht im

Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Gegen ihn ist ein Ermittlungsverfahren

eingeleitet. Die B9 ist für die Zeit der Unfallaufnahme, den Einsatz des

Rettungshubschraubers und die Arbeit des Gutachters für ca. vier Stunden voll

gesperrt. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird

gebeten sich mit der Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in

Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter

piworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Verkehrsunfall mit schwer verletzter Motorradfahrerin

Westhofen – Dienstag,22.09.2020, 18:42Uhr: Am Dienstagabend befährt ein Traktorfahrer die Landesstraße 386, aus Richtung Westhofen kommend, in Richtung Osthofen. Ca. 500 Meter nach dem Ortsausgang wird er zunächst von einem Bus überholt. Im Anschluss biegt er nach links in einen Feldweg ab, übersieht jedoch dabei die sich von hinten nähernde Motorradfahrerin, die den Traktorfahrer ebenfalls überholen will und nicht erkennt, dass dieser abbiegen will. Es kommt zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Durch den Unfall wird die Motorradfahrerin schwer verletzt. Sie wird anschließend ins Klinikum Worms verbracht. Nach ersten Informationen, besteht gegenwärtig keine Lebensgefahr. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft, wurde zur Verkehrsunfallaufnahme, ein Gutachter hinzugezogen.

Verkehrskontrollen im Bereich der PI Alzey anlässlich der „Roadpol Safety Days“ 2020

Alzey – Die „Roadpol Safety Days“ sind eine europaweite Kampagne zur Senkung der tödlichen Verkehrsunfälle. Mit zielgerichteten Verkehrskontrollen sollen die europaweit immer noch 70 tödlichen Verkehrsunfälle pro Tag möglichst verhindert werden.

Im Bereich der Polizeiinspektion Alzey wurden am heutigen Tag insgesamt 50 Fahrzeuge hinsichtlich Geschwindigkeit, Ablenkung im Straßenverkehr und Insassensicherung kontrolliert.

Dabei stellten die Beamten 8 Geschwindigkeitsverstöße, 12 nicht gesicherte Fahrzeuginsassen und einen telefonierenden Fahrer fest. In allen Fällen wurden Verwarnungen oder Bußgelder fällig. Spitzenreiter bei den Geschwindigkeitsverstößen war ein PKW Fahrer, der bei erlaubten 70km/h mit 95 km/h unterwegs war.

Die Gruppe der jungen Fahrer oder die der Senioren waren am heutigen Tag nicht auffällig.