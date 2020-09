Seitlicher Zusammenstoß im Kreisel

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls, der sich am

Mittwochmorgen im Opelkreisel ereignet hat. Hier kamen sich gegen 8:20 Uhr zwei

Fahrzeuge sozusagen in die Quere und wurden beschädigt. Beide Fahrer

beschuldigten den jeweils anderen, den Unfall verursacht zu haben.

Fest steht bislang nur, dass der Opel Corsa und der VW Golf aus Richtung B270

kommend in den Kreisel einfuhren; der Opel nutzte den rechten Fahrstreifen, der

VW den linken. Dann kam es zu einem seitlichen Zusammenstoß der beiden Pkw,

wobei der Opel einen Schaden auf der Fahrerseite an Kotflügel und Stoßstange

davontrug; der VW wurde auf der Beifahrerseite an der hinteren rechten Tür und

am Radkasten beschädigt. Der Gesamtschaden liegt bei geschätzten 5.000 Euro.

Welcher der beiden Fahrer seine Fahrspur nicht einhielt, konnte bislang nicht

geklärt werden. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion 2 unter der Telefonnummer

0631 / 369 – 2250 gern entgegen. |cri

Cola in die Pommes gekippt

Kaiserslautern (ots) – Nachdem eine 26-Jährige in der Nacht zum Mittwoch an

einem Imbiss in der Altstadt ihre Cola in die Pommes eines Gleichaltrigen

schüttete, eskalierte ein Streit zwischen zwei Gruppen. Plötzlich flogen

Plastikbecher durch die Luft. Es kam zur Rangelei und ein 33-Jähriger verletzte

zwei Personen. Die Beteiligten wurden von der Polizei in der Steinstraße

angetroffen. Die Beamten nahmen eine Anzeige wegen des Verdachts der

Körperverletzung auf. Den teilweise alkoholisierten und aggressiven Personen

wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten ein Platzverweis erteilt. Weil die

26-Jährige und ein 34-Jähriger der Anordnung nicht nachkamen, wurden sie in

Gewahrsam genommen. Während der Maßnahme beleidigten die Festgenommenen die

Einsatzkräfte. Sie erwartet nun auch eine Strafanzeige. |erf

Einbruch in Bürokomplex

Kaiserslautern (ots) – Ein Bürokomplex „Im Haderwald“ war zu Wochenbeginn das

Ziel von Einbrechern. Am Dienstagabend wurde festgestellt, dass unbekannte Täter

durch ein seitliches Fenster in das Gebäude eingedrungen sind. Sie hebelten die

Tür zu einem Versicherungsbüro auf und stahlen dort eine Geldkassette mit einem

geringen Bargeldbetrag sowie mehrere neue Tennisschuhe.

Offenbar verließen die Täter überstürzt den Tatort – ein Stemmeisen ließen sie

zurück. Möglicherweise wurden die Eindringlinge „gestört“. Weitere Büros wurden

nicht angegangen.

Nach den bisherigen Ermittlungen liegt die Tatzeit zwischen Montag, 18 Uhr, und

Dienstag, 22 Uhr. Zeugen, denen in diesem Zeitraum etwas Verdächtiges

aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Nummer 0631 / 369 – 2620 mit der

Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen. |cri

Wegen tief stehender Sonne – Fahrradfahrer übersehen

Weilerbach (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Weil sie vermutlich von der tief

stehenden Sonne geblendet war, hat eine Autofahrerin am Dienstagabend in

Weilerbach auf der Hauptstraße einen Fahrradfahrer übersehen.

Die 31-Jährige fuhr in den Kreisel ein und übersah den bevorrechtigten

Fahrradfahrer. Der Fahrradfahrer kollidierte mit dem Auto und rutschte über die

Motorhaube.

Bei dem Zusammenstoß und dem folgenden Sturz zog sich der 42-Jährige Blessuren

am Oberkörper zu. Er wurde vorsorglich vom Rettungsdienst ins Krankenhaus

gebracht. |elz

Dreister Diebstahl auf der Treppe

Kaiserslautern (ots) – Ein dreister Dieb hat am Dienstagmittag kurz vor 13 Uhr

an der Bahnhaltestelle „Kennelgarten“ zugeschlagen. Er stahl einem 42-jährigen

Mann die Umhängetasche, die dieser über der Schulter trug.

Wie der 42-Jährige später der Polizei meldete, lief er gerade die Treppe zum

Bahnsteig hoch, als er bemerkte, wie sich der Tragegurt seiner Umhängetasche

löste und sich jemand von hinten die Tasche schnappte. Als er sich umdrehte, sah

der 42-Jährige den Täter, wie dieser durch die Unterführung davonlief und den

Bahnhof verließ. Dort wartete offenbar eine weitere männliche Person, die sich

zusammen mit dem Täter entfernte und aus dem Blickfeld verschwand.

Nach Angaben des 42-Jährigen sind beide Männer etwa 1,80 Meter groß, haben

kurzes schwarzes, welliges Haar und einen dunklen Teint. Der Haupttäter war

bekleidet mit einer langen schwarzen Hose und einer roten Sportjacke. Weitere

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0631 / 369 – 2620

jederzeit entgegen. |cri

Trunkenheitsfahrten verhindert

Kaiserslautern (ots) – Mehrere Trunkenheitsfahrten hat die Polizei in der Nacht

zu Mittwoch im Stadtgebiet verhindert.

Gegen Mitternacht entdeckte eine Streife in der Merkurstraße einen jungen Mann,

der gerade versuchte das Licht seines Fahrrads zu reparieren. Bei der Kontrolle

des 21-Jährigen, stellten die Beamten fest, dass der junge Mann nach Alkohol

roch – ein Atemalkoholtest zeigte einen Wert von 0,4 Promille an. Aufgrund der

defekten Beleuchtung und des Alkoholwertes wurde ihm vorsorglich die Weiterfahrt

untersagt.

Zur selben Zeit hatte es eine Streife in der Lauterstraße mit einem 23-jährigen

E-Scooterfahrer zu tun, der ebenfalls eine Alkoholfahne hatte. Der Test

bescheinigte ihm einen Wert von 0,37 Promille. Der Mann setzte freiwillig seinen

Weg zu Fuß fort.

Ein paar Stunden später wurden Polizeibeamte in der Pariser Straße auf einen

Mann aufmerksam, der mit einem unbeleuchteten Fahrrad unterwegs war. Während der

Kontrolle, gab der 49-Jährige an, vor Antritt der Fahrt Alkohol konsumiert zu

haben. Ein Test vor Ort zeigte einen Wert von 0,77 Promille. Ihm wurde die

Weiterfahrt ebenfalls untersagt. Einsichtig ging er nach Hause. |elz

Trickdiebinnen erbeuten Goldschmuck

Kaiserslautern (ots) – Mit dem sogenannten „Zetteltrick“ ist es am

Dienstagnachmittag zwei Trickdiebinnen gelungen, eine Frau aus dem Stadtgebiet

hereinzulegen. Sie erbeuteten einen Kasten mit Goldschmuck. Die Seniorin

bemerkte den Diebstahl erst, nachdem die beiden Frauen wieder weg waren.

Wie die 87-Jährige der Polizei meldete, hatte es kurz vor 14 Uhr an der Haustür

des Mehrfamilienhauses in der Innenstadt geklingelt. Über die Gegensprechanlange

meldete sich eine weibliche Stimme, die behauptete, eine Hausbewohnerin im

Erdgeschoss besuchen zu wollen. Die Seniorin betätigte daraufhin den Türöffner

und ließ die Unbekannte ins Haus.

Kurz darauf betrat die fremde Frau durch die noch offen stehende Wohnungstür die

Wohnung der 87-Jährigen. Sie gab an, dass die Dame im Erdgeschoss offenbar nicht

zu Hause sei, und bat darum, ihr mit einem Zettel eine Nachricht zu

hinterlassen. Weil sie – angeblich – ihre Brille nicht dabei habe, bat sie die

Seniorin, die Nachricht zu schreiben.

Während die 87-Jährige der Bitte nachkam, betrat eine weitere Frau die Wohnung.

Durch das Schreiben der Nachricht abgelenkt, bemerkte die Seniorin nicht, dass

sich die zweite „Besucherin“ in den anderen Zimmern umschaute. Erst nachdem die

beiden Frauen wieder gegangen waren, stellte die 87-Jährige fest, dass ihr

Schmuckkasten mit dem Goldschmuck verschwunden ist.

Von den beiden mutmaßlichen Trickdiebinnen liegt folgende Beschreibung vor: Die

erste Frau, die in die Wohnung kam und um den Zettel bat, ist etwa 1,65 Meter

groß, hat eine normale Figur, zerzauste schulterlange, dunkelblonde, trug eine

dunkle Hose, sprach Hochdeutsch mit leichtem (vermutlich) pfälzischem Akzent.

Sie hatte auffallend rote Wangen.

Die zweite Frau, die etwas später die Wohnung betrat und kein Wort sprach, ist

auffällig klein (etwa 1,50 Meter), hat eine schmale Figur und kurze Haare. Sie

trug eine runde, buntgefärbte Stoffmütze aus Tuchstoff.

Zeugen, denen die beiden Frauen in der Innenstadt vielleicht aufgefallen sind,

oder die ebenfalls „Besuch“ von ihnen hatten, werden gebeten, sich unter der

Telefonnummer 0631 / 369 – 2620 bei der Kriminalpolizei zu melden. |cri

Trickdiebinnen erbeuten Goldschmuck

Kaiserslautern (ots) – Mit dem sogenannten „Zetteltrick“ ist es am

Dienstagnachmittag zwei Trickdiebinnen gelungen, eine Frau aus dem Stadtgebiet

hereinzulegen. Sie erbeuteten einen Kasten mit Goldschmuck. Die Seniorin

bemerkte den Diebstahl erst, nachdem die beiden Frauen wieder weg waren.

Wie die 87-Jährige der Polizei meldete, hatte es kurz vor 14 Uhr an der Haustür

des Mehrfamilienhauses in der Innenstadt geklingelt. Über die Gegensprechanlange

meldete sich eine weibliche Stimme, die behauptete, eine Hausbewohnerin im

Erdgeschoss besuchen zu wollen. Die Seniorin betätigte daraufhin den Türöffner

und ließ die Unbekannte ins Haus.

Kurz darauf betrat die fremde Frau durch die noch offen stehende Wohnungstür die

Wohnung der 87-Jährigen. Sie gab an, dass die Dame im Erdgeschoss offenbar nicht

zu Hause sei, und bat darum, ihr mit einem Zettel eine Nachricht zu

hinterlassen. Weil sie – angeblich – ihre Brille nicht dabei habe, bat sie die

Seniorin, die Nachricht zu schreiben.

Während die 87-Jährige der Bitte nachkam, betrat eine weitere Frau die Wohnung.

Durch das Schreiben der Nachricht abgelenkt, bemerkte die Seniorin nicht, dass

sich die zweite „Besucherin“ in den anderen Zimmern umschaute. Erst nachdem die

beiden Frau wieder gegangen waren, stellte die 87-Jährige fest, dass ihr

Schmuckkasten mit dem Goldschmuck verschwunden ist.

Von den beiden mutmaßlichen Trickdiebinnen liegt folgende Beschreibung vor: Die

erste Frau, die in die Wohnung kam und um den Zettel bat, ist etwa 1,65 Meter

groß, hat eine normale Figur, zerzauste schulterlange, dunkelblonde, trug eine

dunkle Hose, sprach Hochdeutsch mit leichtem (vermutlich) pfälzischem Akzent.

Sie hatte auffallend rote Wangen.

Die zweite Frau, die etwas später die Wohnung betrat und kein Wort sprach, ist

auffällig klein (etwa 1,50 Meter), hat eine schmale Figur und kurze Haare. Sie

trug eine runde, buntgefärbte Stoffmütze aus Tuchstoff.

Zeugen, denen die beiden Frauen in der Innenstadt vielleicht aufgefallen sind,

oder die ebenfalls „Besuch“ von ihnen hatten, werden gebeten, sich unter der

Telefonnummer 0631 / 369 – 2620 bei der Kriminalpolizei zu melden. |cri

Kantstraße wegen Unfall gesperrt

Kaiserslautern (ots) – Die Kantstraße war am Dienstagmittag kurzzeitig wegen

eines Unfalls mit einem Motorradfahrer gesperrt. Der 60-Jährige fuhr mit seinem

Motorroller auf der Kantstraße in Richtung Betzenberg. An der Einmündung zur

Kohlenhofstraße nahm ihm eine 50-jährige Autofahrerin die Vorfahrt. Der

Motorrollerfahrer kollidierte mit dem Auto. Er wurde dabei schwer verletzt. Der

Mann wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen

entstand Sachschaden, den die Polizei auf mindestens 5.000 Euro schätzt. Wegen

des Unfalls war die Kantstraße rund 10 Minuten lang gesperrt. Der Verkehr wurde

durch die Kohlenhofstraße umgeleitet. |erf

Unfall: Stop-Schild nicht beachtet

Kaiserslautern (ots) – Bei einem Unfall am Dienstag in der Mannheimer Straße ist

ein 81-jähriger Autofahrer verletzt worden, weil beim Ausfahren aus der Panzer

Kaserne ein anderer Autofahrer nicht auf ein Stop-Schild achtete. Der 81-Jährige

fuhr stadtauswärts, als er mit dem kreuzenden Wagen des 23-Jährigen kollidierte.

Der leicht verletzte Mann wurde vom Rettungsdienst versorgt. Die

unfallbeschädigten Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Mehr als 5.000 Euro Schaden

entstand. |erf

Backstein von Ladefläche gefallen

Enkenbach-Alsenborn (ots) – Das war knapp: Am Montagmorgen hat ein Fahrzeug auf

der B 48 bei Enkenbach-Alsenborn einen Backstein von der Ladefläche verloren.

Der Ziegel landete vor dem Auto einer 34-Jährigen. Sie fuhr hinter dem Fahrzeug

und über den Backstein drüber. Aktuell konnte kein Schaden am Auto der Frau

festgestellt werden. Die 34-Jährige kam mit dem Schrecken davon. |erf

Verkehrskontrollen der PoliVerkehrskontrollen der Polizei

Kaiserslautern / Sembach (ots) – Die Polizei hat am Montag und Dienstag im

Stadtgebiet und in Sembach mehrere Verkehrskontrollen durchgeführt. Schwerpunkt

der Kontrollen am Montag war das Thema „Ablenkung“, am Dienstag legten die

Beamten ein besonderes Augenmerk auf die Ladung von Fahrzeugen.

Insgesamt sechs Autofahrer stellten die Ordnungshüter am Montagvormittag in der

Eisenbahnstraße und Alex-Müller-Straße fest, die während mit der Fahrt mit dem

Handy hantierten und vom Straßenverkehr abgelenkt waren. Sie müssen mit einem

teuren Bußgeld und mindestens einem Punkt im Verkehrszentralregister rechnen.

Drei Autofahrer waren nicht angeschnallt. Sie bezahlten ein Verwarnungsgeld.

In der Mainzer Straße und am Ortseingang von Sembach überprüften am Dienstag

Einsatzkräfte die Ladung von Fahrzeugen. 19 Mal beanstandeten die Beamten die

Ladungssicherung. Noch vor Ort mussten die Verantwortlichen nachbessern und ihre

Ladung ordnungsgemäß sichern. Mit einem Verwarnungsgeld kamen 18 Fahrzeugführer

davon, gegen einen Lastwagenfahrer wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet. |erf

rere Verkehrskontrollen durchgeführt. Schwerpunkt

der Kontrollen am Montag war das Thema „Ablenkung“, am Dienstag legten die

Beamten ein besonderes Augenmerk auf die Ladung von Fahrzeugen.

Insgesamt sechs Autofahrer stellten die Ordnungshüter am Montagvormittag in der

Eisenbahnstraße und Alex-Müller-Straße fest, die während mit der Fahrt mit dem

Handy hantierten und vom Straßenverkehr abgelenkt waren. Sie müssen mit einem

teuren Bußgeld und mindestens einem Punkt im Verkehrszentralregister rechnen.

Drei Autofahrer waren nicht angeschnallt. Sie bezahlten ein Verwarnungsgeld.

In der Mainzer Straße und am Ortseingang von Sembach überprüften am Dienstag

Einsatzkräfte die Ladung von Fahrzeugen. 19 Mal beanstandeten die Beamten die

Ladungssicherung. Noch vor Ort mussten die Verantwortlichen nachbessern und ihre

Ladung ordnungsgemäß sichern. Mit einem Verwarnungsgeld kamen 18 Fahrzeugführer

davon, gegen einen Lastwagenfahrer wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet. |erf