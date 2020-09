Karlsruhe: Nils Wülker am 04. November 2020 im Tollhaus

Karlsruhe – „GO“ (Warner Music / Album-VÖ war am 11.09.2020) ist Nils Wülkers Exkursion in die elegante Elektronik und komplettiert eine über mindestens fünf Jahre erlebte Album-Trilogie, für die uns der mindestens so charismatische wie visionäre Trompeter/Songwriter mit „UP“ in den Pop und mit „ON“ zum Hip Hop verführt hat.

Sein zehntes Studioalbum ist zwar mit all den analogen Synthesizern, dem Arpeggiator, den organischen Loops und Beats „maximal nicht live“, wie Nils Wülker sagt, besticht dafür im Kontrast mit einigen seiner bislang schönsten und emotionalsten Songs – und dem direktesten und dynamischsten Trompetenspiel jenseits seiner Live-Alben und Konzerte. Produziert mit Ralf Christian Mayer, bekannt von Arbeiten mit Clueso oder Fanta 4, und komplett selbst komponiert, zeigen die zehn Stücke von „GO“ die bisher extremste und energischste Seite des vielfach preisgekrönten Musikers – eingespielt mit Mitgliedern seiner beliebten Live-Band, dazu dem Wiener Keyboarder Albin Janoska, dem Sound-Experten hinter SOHN, und dem amerikanischen Trompeter Theo Croker im alles andere als sterilen Corona-Distanz-Duo „Highline“.

„GO“ ist in jeder Hinsicht Fortschritt, ein neues, aufregend anderes Schaffenskapitel, ein Triumph. Das neue Album baut auf der bisherigen Karriere des Nils Wülker auf: neun, vielfach preisgekrönten und chart-verwöhnten Studio- und eineinhalb Live-Produktionen, der Arbeit mit so unterschiedlichen Musikern wie Craig Armstrong, Omara Portundo, Dominic Miller, Mocky, Peter Vetesse, Samy Deluxe, Marteria, Max Mutzke und vielen mehr. Immer in Bewegung, immer auf „GO“, präsentiert Nils Wülker seinen musikalischen Kosmos auch in seiner Radiosendung „Offbeat“ bei 917XFM. Zudem ist der frisch gebackene Vater passionierter Bergsteiger und „Fachübungsleiter für Hochtouren“ beim Deutschen Alpenverein. Es geht aufwärts und voran – GO.

Ab November 2020 ist Nils Wülker mit dem Programm des neuen Albums auf Tour:

Nils Wülker & NDR Radiophilharmonie

29.10.2020 Hannover, großer Sendesaal

30.10.2020 Hannover, großer Sendesaal

Nils Wülker Album-Tour „Go“

03.11.2020 Freiburg, Jazzhaus

04.11.2020 Karlsruhe, Tollhaus

10.11.2020 Osnabrück, Lagerhalle Osnabrück

07.01.2021 Coesfeld, Konzert Theater Coesfeld

04.05.2021 Bochum, Bahnhof Langendreer

05.05.2021 Erlangen, E-Werk Erlangen

06.05.2021 Kassel, Theaterstübchen

07.05.2021 Worpswede, Music Hall

08.05.2021 Oldenburg, Kulturetage

09.05.2021 Erfurt, Zughafen

10.05.2021 München, Ampere/Muffatwerk

12.05.2021 Darmstadt, Centralstation Darmstadt

13.05.2021 Berlin, Quasimodo

14.05.2021 Hamburg, Fabrik

15.05.2021 Minden, Jazzclub

Tourdaten wie vom jeweiligen Veranstalter mitgeteilt. Änderungen und Irrtum vorbehalten. Bedingt durch die COVID-19-Pandemie müssen in den Veranstaltungsorten die jeweils geltenden Hygienekonzepte eingehalten werden.