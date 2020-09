Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch – 23.09.2020 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und ihr habt etwas gesehen, dann wendet Euch bitte an die zuständige Polizeidienststelle.

Meckenheim: Motorradfahrer übersehen

Meckenheim (ots) – Beim Linksabbiegen einen entgegenkommenden Motorradfahrer übersehen, hat am Montagnachmittag (22. September 2020, 13:30 Uhr) ein 33-Jähriger Mann aus Haßloch. In Meckenheim wollte er mit seinem Audi von der Hauptstraße nach links auf den Parkplatz am Friedhof einfahren, als er den aus Richtung Hochdorf kommenden Motorradfahrer zu spät erkannte und es zum Unfall kam. Der ebenfalls 33-jährige Fahrer einer Honda CBR verletzte sich dabei leicht, sein Bike war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Etwa 3.500 EUR Gesamtschaden stehen zu Buche. Gegen den Autofahrer wird ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

Edesheim, Bad Dürkheim: Mehr als ein Promille getankt – 18% neuer Wein zu viel

Edesheim / Bad Dürkheim (ots) – Nicht nur im Blut des Fahrers kann Wein eine Gefährdung der Sicherheit des Straßenverkehrs darstellen, bemerkten Kräfte des Schwerverkehrskontrolltrupps (Polizeidirektion Neustadt) des Polizeipräsidiums Rheinpfalz bei ihren Kontrollen mit Schwerpunkt Lebensmitteltransporte am 22. und 23.09.2020 fest.

Von den insgesamt 16 in Edesheim und Bad Dürkheim kontrollierten Fahrzeugen mussten neun, davon drei wegen Überladung, beanstandet werden.

In sechs Transporten befand sich Weinmost. Bei einem Weintransport konnte eine Überschreitung der zulässigen Zuladung um 18% festgestellt werden, die zulässige Gesamtmasse war deutlich überschritten. Hinzu kamen gravierende technische Mängel. Eine Bremsscheibe des viel zu schweren Fahrzeugs war durchgerissen. Zudem musste die Einhaltung der Sozialvorschriften im Straßenverkehr sowohl bei Fahrer als auch beim Unternehmer beanstandet werden.

Um den Gärprozess der 26.500 Liter nicht zu beeinträchtigen, wurde das verkehrsunsichere Fahrzeug unter Polizeibegleitung zur Abladestelle geführt, wo letztendlich die Weiterfahrt bis Behebung der technischen Mängel untersagt wurde. Auf Fahrer und Spediteur kommen nun mehrere Ordnungswidrigkeitsanzeigen zu. Da sich der Spediteur auf Kosten der Verkehrssicherheit einen wirtschaftlichen Vorteil verschaffen wollte, wird der Ertrag für die Fahrt eingezogen werden.

Weitere Kontrollen in diesem Bereich werden stattfinden. In Zeiten des „Neuen Weins“ stellt die Polizei klar: sowohl im Fahrzeug als auch im Fahrer sollte sich nie zu viel Wein befinden.