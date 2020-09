Friedberg: Die Polizei-News

Enkeltrickbetrüger machen Beute – Zeugen gesucht!

Friedberg (ots) – Am Montag 21.09.2020 waren Enkeltrickbetrüger in der Wetterau erneut erfolgreich. Straftäter erleichterten in bekannter Manier eine Seniorin sowie einen Senior um jeweils mehrere Tausend Euro. Was war passiert?

Bad Vilbel, Weißdornweg

Gegen 13 Uhr hatte das Festnetztelefon der Geschädigten erstmals geklingelt. Durch gezielt manipulative Gesprächsführung ließ der Anrufer die ältere Dame schließlich glauben, sie telefoniere mit einem ihrer Enkelkinder. Man gab vor, sich in einer aktuellen Notlage zu befinden und dringend einen höheren Bargeldbetrag zur weiteren Schadenabwendung zu benötigen. In gutem Glauben, man helfe den eigenen Nachkommen in einer brenzligen Situation, übergab die Seniorin schließlich gegen etwa 15.30 Uhr ihre Vermögenswerte an einen Abholer.

Der männliche Abholer wird wie folgt beschrieben: 30 bis 40 Jahre alt; etwa 160 cm groß; unauffällige Figur; braune, nach hinten gekämmte Haaren, an den Seiten kurz; Geheimratsecken. Zudem wies eine Wange eine auffällige Rötung auf. Bekleidet war der Unbekannte mit einer schwarzen Lederjacke, darunter ein dunkles Shirt.Karben,

An der Hochburg

Ähnlich erging es auch einem Senior in Karben. Dieser erhielt ebenfalls am Montagvormittag mehrere Anrufe einer angeblich nahen Bekannten, die dringend um finanzielle Unterstützung bat. In diesem Falle übergab der Geschädigte zwischen 11 Uhr und 11.30 Uhr mehrere Tausend Euro Bargeld an einen männlichen Abholer.

Er beschreibt den Unbekannten als etwa 170 – 175 m groß und circa 30 bis 35 Jahre alt. Er hatte blondes Haar und trug Jeans und T-Shirt. Er sprach akzentfrei Deutsch.

Polizei bittet um Hinweise . Vor dem Hintergrund der beiden genannten Taten bittet die Friedberger Kriminalpolizei um sachdienliche Hinweise unter Tel. 06031/6010.

Wem sind in den genannten Tatzeiträumen verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Weißdornweges (Bad Vilbel) sowie An der Hochburg (Karben) aufgefallen?

Wer kann anderweitig Angaben zu den beiden Taten machen?

Bad Nauheim: Sanitärmaterialien von Baustelle gestohlen

(ots) – Zwischen Freitagnachmittag 18.09.2020 gegen 13 Uhr und Dienstagmorgen 22.09.2020 gegen 07:30 Uhr, haben Diebe sich in einem Rohbau An den Streuobstwiesen bedient. So gelangten sie in das im Bau befindliche, mehrstöckige Wohngebäude und demontierten einen bereits verbauten Heizungsverteiler von Stiebel-Eltron samt Zubehör. Auch zwei noch originalverpackte Wasserhähne packten die Langfinger ein. Der Wert des Diebesgutes beträgt mehr als 2.000 Euro.

Die Polizei in Friedberg bittet um Hinweise möglicher Zeugen unter Tel. 06031/6010.

Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge im genannten Neubaugebiet aufgefallen?

B521 bei Altenstadt: Unfall mit Schwerverletztem

(ots) – Zur Kollision eines Sattelzuges mit einem VW Golf kam es am Montagmorgen 21.09.2020 auf der B521 zwischen Düdelsheim und Altenstadt. Der PKW-Fahrer, ein aus Altenstadt stammender 20-Jähriger, erlitt dabei schwere Verletzungen. Ein Rettungshubschrauber brachte den jungen Mann ins Krankenhaus.

Gegen 7.40 Uhr war der 56-jährige LKW-Fahrer aus Simmern aus Richtung Altenstadt kommend unterwegs in Richtung Düdelsheim. Er bog nach links auf die Autobahnauffahrt der A45 ein.

Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem VW-Fahrer, der in Richtung Altenstadt fuhr.

Das Auto musste stark beschädigt abgeschleppt werden.

Wie es zu dem Unfall kam ermittelt nun die Polizei in Büdingen. Die Polizei erhofft sich weitere Angaben, insbesondere hinsichtlich des gezeigten Fahrverhaltens der beiden beteiligten Fahrzeugführer.

Im Bereich der Bundesstraße 521 herrschte zur Unfallzeit ein reges Verkehrsaufkommen.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich telefonisch unter 06042/96480 zu melden.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen