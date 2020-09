Korbach: Die Polizei-News

Zigarettenautomat gestohlen

Frankenberg-Geismar (ots) – Im Zeitraum von Mittwoch 16.09.2020 bis Samstag 19.09.2020 entwendeten unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten in der Nähe einer Diskothek in der Wildunger Straße in Frankenberg-Geismar. Die Täter entwendeten den kompletten Automaten. Im Wald bei Frankenau-Dainrode konnte er am Samstag aufgefunden werden. Die Täter hatten ihn aufgebrochen und geleert. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro, die Höhe des Diebsgutes, Geld und Zigaretten, wurde ebenfalls auf 500 Euro geschätzt.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Frankenberg, Tel. 06451-72030.

Festnahme nach versuchtem Diebstahl aus Auto

Korbach (ots) – Am Dienstag 22.09.2020 gegen 12.00 Uhr meldete ein 33-Jähriger bei der Polizei Korbach, dass soeben ein junger Mann versucht habe, etwas aus seinem Auto zu stehlen. Am Einsatzort schilderte er den Polizisten, dass er sein Auto kurz unverschlossen vor einem Geschäft abgestellt hatte. Als er aus dem Laden kam, habe er einen Mann sitzend auf dem Beifahrersitz gesehen.

Beim Anblick des Autobesitzers flüchtete der Tatverdächtige. Zuvor gelang es dem 33-Jährigen noch, ein Bild von dem Mann zu machen. Bei der sofort eingeleiteten Fahndung durch uniformierte Polizisten und Zivilbeamte gelang es, einen 26-Jährigen am Bahnhof in Korbach festzunehmen, auf den die Personenbeschreibung zutraf. Der Autobesitzer identifizierte ihn anschließend als den Täter.

Nach den erforderlichen polizeilichen Maßnahmen durch die Ermittler der Polizeistation Korbach wurde er wieder entlassen. Auf ihn wartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen versuchten Diebstahls.

Planenschlitzer stehlen Autoreifen

Diemelstadt (ots) – Am frühen Mittwochmorgen 23.09.2020 schlitzen bislang unbekannte Täter die Plane eines Lastwagens auf und erbeuteten mehrere Autoreifen. Die Polizei sucht Zeugen. Gegen 04.00 Uhr informierte ein Angestellter der Rastanlage Biggenkopf Nord an der A 44 die Polizei, dass sich bei ihm soeben ein slowenischer Lastwagenfahrer gemeldet habe.

Eine Streife der Polizei Bad Arolsen stellte anschließend am Einsatzort fest, dass die unbekannten Täter die Plane des Lastwagenanhängers aufgeschlitzt hatten. Durch das Öffnen einer Tür konnten sie etwa zehn Autoreifen der Marke Goodyear entwenden.

Der Lastwagen stand seit etwa 02.00 Uhr auf den Parkplatz, der Fahrer hatte sich zum Schlafen gelegt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro, das Diebesgut hat einen Wert von etwa 1.000 Euro.

Da die Täter zum Abtransport der Beute ein Fahrzeug benutzt haben müssen, bittet die Polizei um Hinweise. Zeugen, die am Mittwochmorgen zwischen 02.00 und 04.00 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge auf der Rastanlage Biggenkopf Nord an der A 44 gesehen haben, werden gebeten, sich unter der Tel. 05691-97990 bei Polizeistation Bad Arolsen zu melden.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen