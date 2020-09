Frankfurt: Stadtpolizei geht gegen illegale Prostitution vor

Frankfurt-Bahnhofsviertel (ffm) – Mit einer groß angelegten Kontrolle hat die Stadtpolizei des Ordnungsamtes am Dienstagabend 22.09.2020 im Bahnhofsviertel kontrolliert. Insgesamt wurden

47 Personen überprüft. Gegen 16 Prostituierte wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Prostitutionsausübungen im Sperrgebiet eingeleitet. In 3 weiteren Fällen wurden wegen beharrlicher Ausübung der Prostitution Strafanzeigen gestellt.

Hintergrund sind die steigende Anzahl an Beschwerden und eigene Feststellungen über illegale Prostitution in diesem Bereich. Sicherheitsdezernent Markus Frank sagt zu den Kontrollen: „Die Ausübung der Prostitution in Bordellen ist derzeit zur Eindämmung der Covid-19-Pandemie unzulässig. Ein Ausweichen der Prostituierten in Hotels oder auf die Straße ist nicht hinnehmbar. Die Gefahren, die hiervon für die Prostituierten und in Bezug auf eine mögliche Ausbreitung des Corona-Virus ausgehen, sind zu hoch. Die Stadtpolizei wird hier weiter kontrollieren.“

Der Betreiber eines Hotels in der Ottostraße wurde angezeigt, da er die Prostitutionsausübung innerhalb seines Hotels wissentlich duldete. Meldescheine wurden kontrolliert und drei Verstöße gegen das Meldegesetz festgestellt. Die falsch und unvollständig ausgefüllten Meldescheine wurden sichergestellt.

Pikant: In diesem Hotel werden durch die Stadt Frankfurt am Main obdachlose Menschen beherbergt. Ob in diesem Zusammenhang Familien mit Kindern mit der dort stattfindenden Prostitution in Berührung kamen, muss noch ermittelt werden.

In einem weiteren Hotel in der Moselstraße konnten die Meldescheine gar nicht erst vorgezeigt werden. Auch hier erfolgen Nachermittlungen wegen des Verdachts der Duldung illegaler Prostitutionsausübung.

Gegen einen Zuhälter lag ein internationaler Haftbefehl, gekoppelt mit einem Auslieferungsersuchen aus Ungarn, vor. Er wurden in Haft genommen und zum Polizeipräsidium Frankfurt gebracht.

Frankfurt: Erneut Toyota-Fahrzeuge gestohlen

Frankfurt-Stadtgebiet (ots)-(ne) – Am vergangenen Freitag 18.09.2020 und vorgestern Nacht sind erneut zwei Fahrzeuge der Marke Toyota geklaut worden. Von den Tätern fehlt jede Spur.

Am 18.09.2020 war in der Offenbacher Landstraße ein roter Toyota RAV4 entwendet worden, vorgestern Nacht verschwand ebenfalls ein RAV4 aus der Ostpreußenstraße. Darin waren zudem noch mehrere Komponenten eines Schlagzeuges sowie sämtliche Ausweisdokumente deponiert. Die Tatzeiten liegen immer zwischen dem klassischen Feierabend und den frühen Morgenstunden, wenn üblicherweise der Weg zur Arbeit angetreten wird.

Mögliche Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachten konnten, werden gebeten, sich mit ihrer örtlichen Polizeidienststelle oder dem Kommissariat 21 unter der Rufnummer: 069 – 755 52199 in Verbindung zu setzen.

Frankfurt: Zwei Fahrraddiebe mit zwei Fahrrädern festgenommen

Frankfurt-Innenstadt (ots)-(ne) – Dank eines aufmerksamen Zeugen gelang es der Polizei, zwei Fahrraddiebe, Mittwochfrüh 23.09.2020 gegen 2:00 Uhr in der Kaiserstraße festzunehmen.

Die beiden 33 und 39-jährigen Männer hatten sich an einem Rennrad bzw. einem Mountainbike zu schaffen gemacht, die mit einem Fahrradschloss gesichert waren. Mit samt ihrer Beute flüchteten die Beiden, konnten aber im Rahmen der Fahndung durch Polizeistreifen erkannt und festgenommen werden. Der 33-Jährige hatte sogar das aufgebrochene Fahrradschloss, einen Hammer und darüber hinaus noch 0,34g Haschisch bei sich.

Die Räder und das BtM wurden sichergestellt, die beiden Tatverdächtigen im Nachgang entlassen.

Frankfurt: Diebstahl von iPad aus Auto im Nachgang dank moderner Technik gescheitert

Frankfurt-Bahnhofsviertel (ots)-(ne) – Dank einer App auf seinem Handy konnte der Eigentümer eines Mercedes AMG Dienstagnachmittag 22.09.2020 in Echtzeit den versuchten Diebstahl seines Autos in der Niddastraße registrieren. Der Dieb hatte es aber auf das darin liegende iPad 11 Pro abgesehen.

Der 57-jährige Mercedesfahrer hatte sein Auto geparkt, verschlossen und war in der Stadt unterwegs. Plötzlich sagte ihm sein Handy, dass sein Mercedes soeben geöffnet wurde. Er kehrte umgehend zu seinem tatsächlich geöffneten Auto zurück. Hier bemerkte er nun, dass sein iPad 11 fehlte.

Dies ortete er, dank einer App, nur wenige Meter weiter in der Taunusstraße.

Hier konnte der 45-jährige Dieb samt iPad angetroffen und festgenommen werden.

