Bobenheim am Berg / Weisenheim am Berg – Am Samstag, 10. Oktober 2020, findet im Bereich der L 517 zwischen Bobenheim/Bg. und Weisenheim/Bg. von 10 bis 12:30 Uhr eine Drückjagd statt.

Geschwindigkeitsbegrenzungen und der Hinweis auf die Drückjagd werden aufgestellt.

Das teilt das Verkehrsreferat der Kreisverwaltung Bad Dürkheim mit.