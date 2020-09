Erneuter Fahrzeugbrand in Kastel, Mainz-Kastel, Römerstraße, Festgestellt: Mittwoch, 23.09.2020, 02.50 Uhr

(ds)In der Nacht zum Mittwoch kam es erneut auf einem Parkplatz in der

Römerstraße in Mainz-Kastel zu einem Fahrzeugbrand. Anwohner hatten den Brand

entdeckt und die Feuerwehr verständigt, die den brennenden Pkw löschte. An dem

Fahrzeug, einem roten Seat Arosa, entstand Totalschaden. Bereits in der Nacht

zum Dienstag hatte in unmittelbarer Nähe ein weiterer Pkw gebrannt. Die

Brandursachenermittler der Kriminalpolizei Wiesbaden haben die Ermittlungen

aufgenommen und bitten Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu

melden.

Exhibitionist im Schloßpark Biebrich, Wiesbaden-Biebrich, Am Schloßpark, Dienstag, 22.09.2020, 12.20 Uhr

(ds)Am Dienstagmittag zeigte sich ein bisher unbekannter Mann im Schloßpark

Biebrich einer 40-jährigen Frau in schamverletzender Art und Weise. Die

40-Jährige war um 12.20 Uhr im Schloßpark mit einem Kinderwagen unterwegs, als

sie den Mann auf der Wiese nahe der Orangerie wahrnahm, und sah wie dieser an

seinem Geschlechtsteil manipulierte. Sie sprach ihn an und drohte damit, die

Polizei zu rufen. Daraufhin entfernte der Mann sich in Richtung Orangerie. Der

Exhibitionist soll etwa 20 – 25 Jahre alt, 1,75 m groß, mit schlanker Figur

gewesen sein. Er war bekleidet mit einem hellgrauen Pulli, Jeanshose, trug eine

schwarze Basecap und hatte eine schwarze Umhängetasche dabei. Mögliche Zeugen

und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Wiesbadener Kriminalpolizei unter

der Telefonnummer (0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

Pedelec gestohlen, Wiesbaden-Schierstein, Stielstraße, Montag 21.09.2020, 21.10 Uhr bis Dienstag, 22.09.2020, 06.00 Uhr

(ds)In der Nacht von Montag auf Dienstag wurde in der Stielstraße in Schierstein

ein Pedelec gestohlen. Der 59-jährige Geschädigte stellte am Montagabend sein

Fahrrad im Wert von rund 2.800,- Euro an einem Fahrradständer ab und hatte es

mit zwei Schlössern gesichert. Am nächsten Morgen mußte er feststellen, dass

sein Fahrrad gestohlen wurde. Bei dem entwendeten Fahrrad handelt es sich um ein

schwarzes Pedelec der Marke Cube mit 29-Zoll Bereifung und 12-Gang

Kettenschaltung. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei

Wiesbaden unter der Rufnummer (0611) 345-2440 in Verbindung zu setzen.

Hilfe angeboten – Geld gestohlen, Wiesbaden, Dotzheimer Straße, Dienstag, 22.09.2020, 10.20 Uhr

(ds)Taschendiebe haben am Dienstagmorgen in der Dotzheimer Straße einem älteren

Ehepaar die Geldbörsen aus seinen Taschen gestohlen. Die Senioren waren zu einem

Arztbesuch unterwegs. Während der Ehemann sein Fahrzeug parkte, ging seine

Ehefrau bereits in Richtung der Arztpraxis. Dabei begegneten ihr drei unbekannte

Personen, die ihr zunächst freundlich ihre Hilfe beim Treppensteigen anboten.

Während sie die arglose Seniorin stützten, entwendeten sie hinterlistig ihre

Geldbörse aus ihrer Handtasche. Auch dem hinzukommenden Ehemann boten die Täter

scheinheilig ihre Hilfe an und entwendeten dabei schließlich auch ihm die

Geldbörse aus der Hosentasche. Bei den Tätern soll es sich um eine Frau und zwei

Männer gehandelt haben. Das 1. Polizeirevier Wiesbaden hat die Ermittlungen

aufgenommen und bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer

(0611) 345-2140 zu melden.

Geldbörse beim Einkaufen gestohlen, Wiesbaden-Dotzheim, Stegerwaldstraße, Dienstag, 22.09.2020 zwischen 14.00 und 14.20 Uhr

(ds)Am Dienstagmittag wurde einer 67-jährigen Frau beim Einkaufen in Dotzheim

das Portemonnaie gestohlen. Die Frau war mit einem Einkaufwagen im Markt

unterwegs. Als sie diesen einen kurzen Moment unbeaufsichtigt ließ, entwendeten

unbekannte Täter das Portemonnaie aus ihrem Einkaufskorb, den sie im Wagen

liegen gelassen hatte. Im Nachgang wurde mit der dabei gestohlenen Kreditkarte

der Frau noch ein hoher Betrag betrügerisch verfügt. Um sich selbst vor solchen

dreisten Dieben zu schützen, rät die Polizei dazu, Wertsachen möglichst immer

eng am Körper bzw. in verschlossenen Innentaschen bei sich zu tragen.

Insbesondere sollte man Taschen und Wertsachen niemals unbeaufsichtigt lassen.

Die Täter warten geradezu darauf, in einem unbeobachteten Moment nach den im

Einkaufswagen befindlichen Sachen zu greifen.

Pedelec-Fahrer schwer verletzt, Wiesbaden, Goldsteintal, Dienstag, 22.09.2020, 17.50 Uhr

(ds)Am Dienstagnachmittag kam es bei Rambach zu einem folgenschweren

Alleinunfall von einem Pedelec-Fahrer. Der 69-jährige Radfahrer befuhr gegen

17.50 Uhr mit seinem Elektrofahrrad die Straße Goldsteintal aus Richtung

Idsteiner Straße in Fahrtrichtung Schützenhaus. Auf halber Strecke bremste der

Fahrer, kam aus bisher ungeklärten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab und

stürzte zu Boden. Der 69-Jährige wurde schwer verletzt und verlor das

Bewusstsein. Ersthelfer an der Unfallstelle führten erfolgreich

Reanimationsmaßnahmen durch. Der Mann wurde anschließend durch einen

Rettungswagen in Begleitung eines Notarztes in ein Wiesbadener Krankenhaus

gebracht.

Verkehrsunfall mit drei Verletzten und hohem Sachschaden, Wiesbaden, Kaiser-Friedrich-Ring / An der Ringkirche, Dienstag, 22.09.2020, 19.45 Uhr

(ds)Bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Kaiser-Friedrich-Ring / An der

Ringkirche wurden am Dienstagabend drei Personen leicht verletzt. Die 40-jährige

Fahrerin eines Mercedes bog von der Rheinstraße kommend nach links in den

Kaiser-Friedrich-Ring ab, um in Richtung Hauptbahnhof weiterzufahren. Dabei

übersah sie die Rot zeigende Ampel an der Kreuzung zur Straße An der Ringkirche.

Es kam zum Zusammenstoß mit einem BMW, der bei Grün zeigender Ampel von der

Straße An der Ringkirche kommend in den Kreuzungsbereich einfuhr. Bei dem Unfall

wurden der 34-jährige Fahrer des BMW, sowie zwei Mitfahrer aus dem Mercedes im

Alter von 42 und 43 Jahren leicht verletzt. Sie wurden zur Behandlung in ein

Wiesbadener Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit

und mussten durch einen Abschleppdienst von der Unfallstelle entfernt werden.

Der Gesamtschaden wird auf ca. 25.000,- EUR geschätzt.

Erneut Autos in Kastel mutwillig beschädigt, Mainz-Kastel, Eleonorenstraße, Nacht zum 22.09.2020

(ds)In der Nacht zum Dienstag waren in der Eleonorenstraße in Mainz-Kastel

erneut Vandalen unterwegs. Wie am Dienstagmorgen bekannt wurde, beschädigten die

unbekannten Täter die Außenspiegel von mindestens vier dort abgestellten

Fahrzeugen. Bereits in der Nacht zum Montag waren die Außenspiegel mehrerer

Fahrzeuge in der Eleonorenstraße beschädigt worden. Der Gesamtschaden beläuft

sich auf mehrere Hundert Euro.

Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem 2. Polizeirevier unter der Rufnummer

(0611) 345-2240 in Verbindung zu setzen.

Rheingau-Taunus-Kreis:

Brandmelder absichtlich ausgelöst, Oestrich-Winkel, Adalbert-Stifter-Straße, Mittwoch, 23.09.2020, 04.50 Uhr

(mhe)In der Nacht zum Mittwoch drang in Oestrich-Winkel ein 20-jähriger Mann aus

Eltville gewaltsam in die Büroräumlichkeiten einer karitativen Organisation ein

und betätigte den Brandmelder. Der Mann hebelte ersten Ermittlungen zufolge ein

Dachfenster auf und begab sich widerrechtlich in das Gebäude in der

Adalbert-Stifter-Straße. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren

Hundert Euro. Stehlen wollte er augenscheinlich nichts, allerdings betätigte er

ohne Grund den Brandmelder, so dass Feuerwehr und Polizei hinzukamen und den

Mann in dem Objekt antrafen. Bei dem Herrn könnten gesundheitliche

Beeinträchtigungen die Ursache seines Handelns sein, so dass er in ärztliche

Behandlung übergeben wurde.