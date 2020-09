Heidelberg: Jazzkonzert und Fotoausstellung am 25. September 2020

Heidelberg – „Ungenierte Körperbezogenheit plus nicht zu bremsende Lebensfreude” – so beschreibt der Heidelberger Fotograf Dr. Günter Krämmer die Bilder seiner Ausstellung „Zero Distance”, die eintauchen läßt in den Straßenkarneval von Rio de Janeiro des Jahres 2018.

Dabei geht es nicht um die in aller Welt bekannten Motive aufwändig geschmückter Wagen und TänzerInnen im Sambodromo, sondern die stadtteilbezogenen Straßenparties in „Centro, Flamengo, Gloria, Santa Teres, Botafogo, Copacabana, Ipanema“, die Krämmer bei Temperaturen zwischen 38 und 44 Grad in 14 Tagen vor die Linse liefen.

Markus Kaesler, international bekannt in Heidelberg nicht zuletzt durch seine pinhole-Fotografien, porträtiert mit Mundnasenschutzmaske sowohl die Zeit seit dem ersten Tag der Mundschutzpflicht in Baden-Württemberg am 27.4.2020 als auch sich selbst, und orientiert sich mit seiner Serie „corona diary” formal an die 1927 von László Moholy-Nagy formulierte Forderung nach der „Übernahme der Röntgen – Erfahrung in die Fotografie in Bezug auf Perspektivlosigkeit und Durchdringung“. (László Moholy-Nagy, Die Beispiellose Fotografie, in: Das deutsche Lichtbild, 1927, X.) Die zwölf ausgesuchten Schwarz-Weiß-Aufnahmen sind in jeder Hinsicht ein Kontrast zu den Enge und Flüssigkeiten verströmenden Bildern von „Zero Distance”.

Architekt und Stadtfotograf Oliver Mezger bietet mit seinen Aufnahmen „im Grünen” eine Art wohltuende Emulsion für die Augen zwischen Farbenpracht und Schwarzweiß an. Sein Blick entdeckt das Unbeachtete, Unbedachte, Skandalferne. Wie Ausschnitte aus dem Weltall wirken manche Nahaufnahmen von Schuppen, Flechten und Moosen des Gartens der Abtei Neuburg in Heidelberg, die er über den Zeitraum eines Jahres fotografiert hat.

Trio Variety, Jazzkonzert am Freitag, 25.09.2020, 20:00 Uhr, HebelHalle / UnterwegsTheater

Schlagzeuger Allen Blairman spielt mit seinem „Trio Variety“, das er gemeinsam mit seinem „Soul Brother“, Olaf Schönborn am Saxofon und dem Bassisten Mario Fadani vor über 20 Jahren gegründet hat, anläßlich seines 80ten Geburtstags im Rahmen der 720 STUNDEN in der HebelHalle.

„Spaß am Improvisieren und vor allem Energie und Feeling des legendären Schlagzeugers Allen Blairman prägen das Trio Variety.

Der Name ist Programm: Swingstandards finden sich genauso wie Latinklassiker und Popnummern in ihrer Setlist.

Von Summertime zu Take Five, von Autumn Leaves zu Sunny, von Girl from Ipanema zu Singin in the rain, von Moon River zu Mack the knife; von Frank Sinatra und Louis Armstrong zu Beatles, Santana, James Brown und Stevie Wonder.

Das seit über zehn Jahren perfekt eingespielte Trio nimmt sich dabei alle Freiheiten — aber ganz egal welchen Stil sie spielen, sie sorgen immer für einen guten Groove!“