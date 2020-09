Mannheim: Rebekka Bakken am 21. November 2020 beim Ella & Louis Sonderkonzert im Rosengarten

Mannheim – Der Corona Krise zum Trotz hat sich Ella & Louis entschlossen das von langer Hand geplante Sonderkonzert mit der norwegischen Ausnahmesängerin Rebekka Bakken am Samstag, 21.11.2020, im Musensaal des Mannheimer Rosengartens, durchzuführen.

„Unter Einladung aller Abstands und Hygienevorschriften erreichen wir eine Kapazität von ca. 350 Plätzen. Dies schließt natürlich eine Wirtschaftlichkeit aus. Trotzdem empfinden wir es als wichtiges Zeichen und Signal die Veranstaltung Branche aufrecht zu erhalten und sich zu zeigen.“

Sa, 21.11. Rebekka Bakken | Sonderkonzert im Musensaal

Norwegens phänomenale Stimme mit ihrem neuen Album

SONDERKONZERT IM MUSENSAAL DES ROSENGARTEN:

Wenn Rebekka Bakken singt, dann weiß man ganz schnell, hier hört man eine der eindrücklichsten Stimmen Skandinaviens. Diese Frau ist einfach eine Gesangssensation! Fernab aller Genregrenzen ist die Singer/Songwriterin allen Schubladen entwachsen und lässt aus allen Ecken Stileinflüsse zu, sei es die Folklore ihrer Heimat oder Country & Western aus den fernen USA. Sie verneigt sich mit Coverversionen vor Tom Waits und Ludwig Hirsch. Viele ihrer Kompositionen tragen die eigene Biographie in sich, und zusammen mit ihren Ansagen entsteht so ein Bild einer hoch emotionalen Frau, die in der Lage ist, all die Facetten ihrer Seele in höchster Gesangskunst ins Publikum zu verströmen.

Rebekka Bakken weiß, ihre Kompositionen optimal in Szene zu setzen, ihre Stimme – was ein Organ – verfügt über eine enorme Kraft und Tiefe. Man hat den Eindruck, es gäbe es nichts, was diese Frau nicht singen könnte. Ihre Songs erzählen von Liebe, Sehnsucht, Trennung, aber wie! Nicht popsäuselnde Platitüden werden hier verbreitet, sondern authentische – oftmals „nackte“ – Lebenserfahrungen.

Dabei ist ihre Stimme mal sanft, liebevoll, mal rotzig, attackierend, schrill, laut. Rebekka Bakken schreibt und singt aus tiefster Seele, instinktiv und offen und trifft damit direkt mitten in unsere Gefühlswelt, wir fühlen uns unmittelbar angesprochen. Hier agiert eine starke Frau in bester Singer/Songwriter-Tradition.

Das neue Album: Winter Nights

Rebekka Bakken hat eine Musik geschaffen, so zauberhaft wie die Winterlandschaft Norwegens. Sie übersetzt die archaische Ruhe tiefblauer Fjorde, die meditative Einsamkeit verschneiter Fichtenwälder und das traumhaft erhabene Leuchten der Nordlichter in eigenen Liedern und ausgesuchten Cover-Songs in einen Winter – Weihnachtsabend voll tiefer Emotionen. Mit dem typischen Rebekka Bakken Sound zwischen norwegisch malerischen Singer-Songwriter Anleihen und Modern European Jazz gestaltet sie ein Konzertprogramm, das seine Kraft aus der Reduktion entfaltet. Bakken stellt ihre Stimme ganz unmittelbar in den Vordergrund ihrer herausragend spielenden Band, die mit raffinierten und reduzierten Arrangements das intime Klangbett für ein Konzert voll tiefempfundener Gefühle bereitet.

Besetzung:

Rebekka Bakken – vocals, piano

Jesper Nordenstroem – piano, organ

Ola Gustavsson – guitar

Rune Arnesen – drums

Einlass: 19.00 Uhr

Beginn: 20.00 Uhr

Ende: ca. 21.30 Uhr (keine Pause)

VVK: 37.00 Euro | Tickets an der Abendkasse zzgl. 2.00 Euro