Neustadt: Baumaßnahme Talstraße B39 – Fahrbahn halbseitig eingeengt, Gehweg gesperrt

Neustadt an der Weinstraße – Die Stadtverwaltung Neustadt an der Weinstraße hat über eine halbseitige Einengung der Fahrbahn, sowie die Vollsperrung des Gehweges auf der nördlichen Seite in Richtung Kaiserslautern ab heute, 23.09.2020, ab 15:00 Uhr bis voraussichtlich 09.10.2020, 8:00 Uhr informiert.

Grund hierfür ist der Aufbau von Stahlträgern Höhe Quellenstraße. Diese werden benötigt, um die vorgesehenen Lärmschutzwände zu montieren.

Die Lärmschutzwände werden im Rahmen des Programms „Lärmsanierung an bestehenden Schienenwegen des Bundes“ seitens der DB Netz AG errichtet.

Eine Zufahrt für Rettungsfahrzeuge ist von beiden Seiten durchgehend sichergestellt.