Kaiserslautern – Chefdirigent Michael Francis übernimmt die Leitung des ersten Sinfoniekonzertes zur Eröffnung der neuen Saison in der Fruchthalle.

Coronabedingt gibt es Programmänderungen. Das verfügbare Platzkontingent für dieses Konzert ist bereits ausgebucht.Beethoven machte sich in der Wiener Gesellschaft zunächst als Pianist einen Namen und schrieb sich mit dem 2. Klavierkonzert ein virtuoses Bravourstück voller Leidenschaft und Energie in die Finger. Der Komponist knüpfte unverkennbar an Mozarts Klavierkonzerte an. Solist ist der international renommierte Pianist Artur Pizarro. Nach der Pause erklingt Richard Wagners berühmtes „Siegfried-Idyll“. Wagner widmete dieses Werk seinem Weib Cosima zur Geburt des Sohnes Siegfried, auch mit Bezügen zu seiner gleichnamigen Oper. Anschließend bietet die Deutsche Staatsphilharmonie Prokofjews schwungvolle und beliebte 1. Sinfonie, die „Klassische“, die sich liebevoll-parodistisch der Tonsprache Haydns und Mozarts annimmt.

Zu Beginn wird Bürgermeisterin Beate Kimmel gemeinsam mit Dr. Christoph Dammann, Leiter des Kulturreferates und Konzertplaner, das Publikum begrüßen. Um 19:30 Uhr weihen beide noch ein großes, neues Gemälde im Foyer der Fruchthalle ein, das im letzten Kultur-Livestream durch den Künstler Pouya Nemati gemalt, anschließend zur Unterstützung der Künstler versteigert und als Dauerleihgabe vom Ersteigerer an die Stadt gegeben wurde.

Das Konzert findet mit einer um circa fünf Minuten verlängerten Pause statt, die Fruchthallengastronomie arbeitet mit einem entsprechenden Hygienekonzept. Ab 18:30 Uhr können an der Theke unter Einhaltung des Mindestabstands von 1,50 m Vorbestellungen für die Pause aufgegeben werden. Die bestellten Getränke und Snacks werden für die Pause auf nummerierten Tischen vor dem Garderobenbereich vorbereitet.

Das Konzert ist aktuell ausverkauft. Durch die Stornierung reservierter Tickets können jedoch unter Umständen an der Abendkasse noch Karten erworben werden.

Freitag, 25.09.2020

Sinfoniekonzert in der Fruchthalle

19:15 Uhr: Einführung im Roten Saal: Tanja Hermann

20:00 Uhr: Konzert

Bravour und Siegfried-Idyll

Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz

Artur Pizarro, Solist

Michael Francis, Leitung

Programm:

Ludwig van Beethoven

Klavierkonzert Nr. 2, B-Dur, op. 19

Richard Wagner

Siegfried-Idyll (WWV 103)

Sergei Sergejewitsch Prokofjew

Sinfonie Nr. 1 in D-Dur, Opus 25