Ubstadt-Weiher – Vermisstensuche mit Happy End

Karlsruhe (ots) – Ein 3-jähriger Junge wurde am Montag gegen 18:00 Uhr als

vermisst gemeldet. Beim Eintreffen der Polizeibeamten an der Wohnanschrift in

Ubstadt-Weiher waren bereits jede Menge hilfsbereite Nachbarn sowie die

Freiwillige Feuerwehr Ubstadt auf der Suche nach dem Kleinkind. Laut Angaben der

besorgten Mutter, hatte sich der Junge in einem kurzen unbeobachteten Moment

verflüchtigt. Gemeinsam wurde zunächst das Gartengrundstück der Familie

abgesucht, jedoch ohne Erfolg. Im Anschluss nahm die im Einsatz befindliche

Polizeistreife das Wohnhaus ein wenig genauer unter die Lupe. Schließlich konnte

der Kleine schlafend unter der Eckbank in einer kleinen Nische aufgefunden

werden. Die Suchmaßnahmen sowie die bereits eingeleitete Funkfahndung wurden

daraufhin umgehend eingestellt. Nachdem der 3-Jährige aufgewacht war, zeigte er

sich ein wenig schockiert, jedoch beeindruckt von dem Einsatz der vielen Helfer.

Karlsruhe – 52-Jähriger verdächtig, Fußgängerin an Ampel vor anfahrendes Auto gestoßen zu haben

Karlsruhe (ots) – Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft und

Polizeipräsidium Karlsruhe:

Ein 52-jähriger Mann kam unter dem dringenden Tatverdacht in Untersuchungshaft,

am Samstag gegen 12.00 Uhr eine 60 Jahre alte Frau an der Fußgängerampel der

Ritter-/Kriegsstraße vor ein anfahrendes Auto gestoßen zu haben.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei

Karlsruhe war die 60-Jährige gemeinsam mit ihrer 25 Jahre alten Tochter zu Fuß

auf der Ritterstraße in Richtung der Kriegsstraße unterwegs. Zunächst ging der

52-Jährige vor den beiden Frauen und ließ sie wartend passieren. Offenbar fühlte

er sich von zuvor getätigten Äußerungen der Fußgängerinnen über ihn provoziert.

Schließlich näherte sich der Mann den an der Ampel wartenden Frauen von hinten.

Als der Pkw-Verkehr anfuhr, versetzte der Beschuldigte der 60-jährigen Frau

einen heftigen Stoß von hinten. Sie fiel in der Folge nach vorne auf die Straße.

Ein 23 Jahre alter Pkw-Fahrer konnte mit einer Vollbremsung mit Mühe eine

Kollision verhindern und kam kurz vor der Frau zum Stehen. Die Frau erlitt

Prellungen und Schürfungen, die durch den Sturz verursacht waren.

Der Tatverdächtige hatte sich in Richtung des Nymphengartens entfernt und konnte

bei der Fahndung nach ihm von Beamten des Polizeireviers Karlsruhe-Marktplatz

festgenommen werden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe kam der

wohnsitzlose und bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getretene Deutsche

wegen vorsätzlichen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr in Tateinheit

mit vorsätzlicher Körperverletzung in Untersuchungshaft. Weitere Ermittlungen

der Kriminalpolizei dauern derzeit noch an.

Karlsruhe – Schwerer Sturz eines Radfahrers

Karlsruhe (ots) – Am Montag gegen 14:30 Uhr stürzte ein 52-jähriger Radfahrer,

da er mit seinem Lenker in den Fahrradkorb seiner Begleitung geriet. Er stieß

mit dem Kopf so stark auf den Boden auf, dass sein Fahrradhelm dabei brach.

Seine schützende Funktion hatte der Helm jedoch umfänglich erfüllt. Zwar wurde

der 52-Jährige sofort ins Krankenhaus verbracht, offenbar kam er jedoch mit

einer Gehirnerschütterung davon.

Malsch – BAB A5 – Motorradfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Karlsruhe (ots) – Glücklicherweise nur leichtere Verletzungen zog sich ein

56-jähriger Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Montagabend auf der BAB

A5 zu. Der Motorradfahrer war gegen 19.30 Uhr auf dem rechten Fahrstreifen in

Richtung Norden unterwegs. Aufgrund eines stehenden Lkw mit Anhänger wechselte

er auf den mittleren Fahrstreifen. Hierbei übersah er einen Klein-Lkw, stieß mit

diesem zusammen und stürzte. Das nicht mehr fahrbereite Motorrad musste

abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt.

Karlsruhe – Wohnungseinbruch in der Augartenstraße

Karlsruhe (ots) – Opfer eines Wohnungseinbruchs in der Augartenstraße wurde in

der Nacht von Sonntag auf Montag, ein 85-jähriger Mann, der in der Wohnung im 5.

Obergeschoss zusammen mit seinem 25-jährigen Enkel lebt. Der Rentner schlief zum

Zeitpunkt des Einbruchs alleine in der Wohnung, während ein bislang unbekannter

Täter, zwischen 23 Uhr und 8 Uhr, das Zimmer des Enkels durchsuchte und dort

eine größere Summe Bargeld und eine Tasche an sich nahm.

Zeugen die in der Nacht zum Montag im Bereich der Augartenstraße verdächtigte

Beobachtungen gemacht haben werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier

Karlsruhe-Südweststadt unter 0721- 666 3411 in Verbindung zu setzen.

Karlsruhe – Betrunken mit dem E-Scooter unterwegs

Karlsruhe (ots) – Einer Streifenwagenbesatzung fiel auf der Kaiserstraße am

Dienstag, gegen 01.20 Uhr, eine E-Scooter-Fahrerin auf. Bei der Kontrolle

bemerkten die Beamten, dass die Dame deutlich nach Alkohol roch. Ein

Atemalkoholtest ergab einen Wert von zwei Promille. Auf der Dienststelle wurde

eine Blutentnahme durchgeführt. Sie muss nun mit einer Strafanzeige rechnen.

A 5 bei Forst – Unfall bei Spurwechsel

Forst (ots) – Beim Spurwechsel eines Sattelzuges kam es am Montag gegen 15.20

Uhr auf der Autobahn 5 kurz nach Forst in Richtung Norden zur Kollision mit

einem Pkw.

Nach den Feststellungen der Verkehrspolizei wechselte ein 41 Jahre alter

Sattelzugfahrer bei stockendem Lkw-Verkehr des rechten Fahrstreifens auf die

mittlere Spur. Offenbar hatte er einen dort fahrenden Pkw übersehen und wies das

Fahrzeug gegen die linksseitig angebrachte Leitplanke ab.

Die 51-jährige Kleinwagenführerin erlitt dabei einen Schock sowie eine leichte

Handverletzung und konnte durch ein Rettungsteam ambulant vor Ort versorgt

werden. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt.

Der Pkw der 51-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt

werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden von 4.500 Euro.

Karlsruhe – Radfahrer fährt bei Rot und kollidiert mit Auto

Karlsruhe (ots) – Zu einem schweren Verkehrsunfall bei dem ein 83 Jahre alter

Radfahrer schwer verletzt wurde, kam es am Montagmittag auf der Pulverhausstraße

in Karlsruhe.

Der 83-jährige Unfallverursacher fuhr zunächst auf dem Radweg der

Bernsteinstraße in Richtung Pulverhausstraße. Laut Zeugenaussagen fuhr der

Rentner an der dortigen Fußgängerfurt mit seinem Rad bei Rotlicht über die

Pulverhausstraße und wird von dem aus Richtung Daxlanden kommenden BMW erfasst

und schwer verletzt. Durch den Rettungsdienst wurde er in eine Klinik

eingeliefert. Der durch den Unfall entstandene Sachschaden wird auf rund 5.000

Euro geschätzt.

Waldbronn – Unbekannte versuchten Geldautomaten zu sprengen

Karlsruhe (ots) – Bislang Unbekannte versuchten am frühen Dienstagmorgen einen

Geldautomaten in einer Bankfiliale in der Stuttgarter Straße in Reichenbach zu

sprengen.

Ein lauter Knall riss Anwohner gegen 02:00 Uhr aus ihrem Schlaf. Die

Feststellungen vor Ort ergaben, dass die Täter vermutlich mithilfe von Gas eine

Explosion des Geldautomaten herbeigeführt hatten. Durch Zeugen konnte beobachtet

werden wie ein dunkles Mittelklassefahrzeug vom Tatort flüchtig ging. Ob der Pkw

tatsächlich mit der Sprengung im Zusammenhang steht, bedarf der weiteren

Ermittlungen. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten die Täter

entkommen. An der Bankfiliale sowie am Automaten entstand erheblicher

Sachschaden.

Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen, die in den frühen

Morgenstunden im Bereich der Bankfiliale verdächtige Beobachtungen gemacht

haben. Sie werden gebeten sich mit dem Kriminaldauerdienst Karlsruhe, Telefon:

0721/666-5555 in Verbindung zu setzen.

Karlsruhe – Zwei Wohnwagen aufgebrochen

Karlsruhe (ots) – Am Montag zwischen 00.00 Uhr und 15.00 Uhr haben Unbekannte

zwei in der Willy-Brandt-Allee abgestellte Wohnwagen aufgebrochen und sämtliche

Schränke durchwühlt. Das Eindringen in einen weiteren Wohnwagen gelang

glücklicherweise nicht. Ob die Unbekannten in beiden Fällen Beute machten, ist

noch nicht bekannt. Die Höhe des Gesamtschadens lässt sich noch nicht beziffern.

Zeugen werden gebeten, sich telefonisch mit dem Polizeirevier

Karlsruhe-Marktplatz unter Telefon 0721/666-3311 in Verbindung zu setzen.

E-Scooter auf Gleise geworfen – Zeugen gesucht

Heidelberg (ots) – Am heutigen Morgen gegen 1 Uhr befuhr ein bislang unbekannter

Täter mit einem weißen 4er BMW die Straßenbrücke am Haltepunkt Heidelberg

Weststadt/Südstadt. Dort stieg der bislang Unbekannte aus und warf einen

E-Scooter der Firma Lime ins Gleisbett und entfernte sich in südliche Richtung.

Der Vorfall wurde durch einen Zeugen beobachtet, welcher anschließend die

Polizei alarmierte. Die Bahnstrecke musste in diesem Bereich kurzfristig

gesperrt werden. Die Bundespolizei ermittelt nun gegen den bislang unbekannten

BMW-Fahrer wegen Sachbeschädigung und dem versuchten gefährlichen Eingriff in

den Bahnverkehr. Personen die Angaben zu dem Vorfall machen können, werden

gebeten sich bei der Bundespolizeiinspektion Karlsruhe unter 0721 / 120160 oder

der kostenlosen Hotline der Bundespolizei 0800 / 6 888 000 zu melden.

Karlsruhe – Mann geschlagen und getreten

Karlsruhe (ots) – Ein länger schwelender Streit zwischen zwei Männern eskalierte

am Montagabend in der Karlsruher Innenstadt. Dabei schlug und trat ein

43-Jähriger auf einen 61 Jahre alten Mann ein und verletzte ihn dabei erheblich.

Um 21.00 Uhr wurde der später Geschädigte in der Amalienstraße von zwei Männern

angesprochen. Mit einem der beiden war er bereits in der Vergangenheit

aneinandergeraten. Wahrscheinlich in Zusammenhang mit dieser Vorgeschichte kam

es in der Folge zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den beiden

Männern. Der 43-Jährige schlug seinen Kontrahenten mit den Fäusten nieder und

trat dann mehrfach auf den am Boden Liegenden ein. Dabei zog sich der

Angegriffene Schwellungen, Platzwunden und Prellungen an Kopf und Körper zu.

Nach einer Erstversorgung durch den alarmierten Rettungsdienst lehnte der

Geschädigte eine weitere Behandlung im Krankenhaus vehement ab. Der Angreifer

und sein Begleiter hatten bei Eintreffen der Polizei den Tatort bereits

verlassen. Das Polizeirevier Karlsruhe-Marktplatz hat die Ermittlungen

aufgenommen.

Oberderdingen – Polizei sucht Zeugen nach körperlichen Auseinandersetzungen

Karlsruhe (ots) – Am Samstag gegen 23.30 Uhr hielt sich eine Gruppe junger Leute

auf dem Marktplatz in Oberderdingen auf. Unvermittelt kam ein 25-Jähriger auf

die Gruppe zu, versuchte zu provozieren und schlug schließlich einem 17-Jährigen

ins Gesicht. Anschließend fuhr der 25-Jährige in einem Pkw davon. Kurz darauf

wurde der Polizei eine Schlägerei auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der

Sternenfelser Straße gemeldet. Beim Eintreffen der Streife konnte er 25-Jährige

an einem Pkw angetroffen werden. Weitere Beteiligte rannten davon. Bei der

Personalienfeststellung des 25-Jährigen beleidigte er die Polizistin und den

Polizisten aufs Übelste. Die Polizei sucht nun Geschädigte oder Zeugen der

Auseinandersetzungen. Diese werden gebeten sich mit dem Polizeiposten

Oberderdingen, Telefon 07045/561 in Verbindung zu setzen.

Bruchsal – Unbekannter soll mit Schusswaffe gedroht haben

Karlsruhe (ots) – Zu einem Streit zwischen zwei Männern, in dessen Verlauf auch

mit einer Schusswaffe gedroht worden sein soll, kam es am frühen Montagabend auf

einem Bahnsteig im Bruchsaler Bahnhof.

Um 17.24 Uhr geriet ein 40-jähriger Mann mit einem Unbekannten in Streit. Den

Angaben des Geschädigten zufolge soll der unbekannte Tatverdächtige unvermittelt

eine Pistole aus der Hosentasche gezogen und ihn damit bedroht haben. Der

40-Jährige floh in die Bahnhofshalle und verständigte die Polizei, während der

Unbekannte in die Straßenbahnlinie S3 gestiegen und in Richtung Karlsruhe

gefahren sei.

Der Geschädigte beschrieb den Tatverdächtigen als rund 55 Jahre alt, korpulent

und mit grauen Haaren. Er habe ein türkisfarbenes T-Shirt, Bluejeans, schwarze

Sneaker und im Gesicht eine weiße Mund- und Nasenschutzmaske getragen. Zudem

soll der Tatverdächtige ein blaues Damenfahrrad mit sich geführt und einen

dunklen Rucksack mit braunen Gurten getragen haben. Zeugen oder Hinweisgeber

werden gebeten, sich unter 07251 726-0 mit dem Polizeirevier Bruchsal in

Verbindung zu setzen.