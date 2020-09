Sandhausen/Rhein-Neckar-Kreis: Zwei Verletzte bei Unfall im Ortskern – Sachschaden ca. 20.000 Euro – Pressemitteilung Nr. 2

Sandhausen/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Bei einem Unfall am Dienstagnachmittag

gegen 15.15 Uhr an der Kreuzung Hauptstraße/Im Brasseler/Kisselgasse wurden die

beiden Autofahrer verletzt. Sie wurden nach der medizinischen Erstversorgung in

umliegende Kliniken eingeliefert. Beide Autos wurden stark beschädigt und

mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf ca. 20.000

Euro. Nach den bisherigen Unfallermittlungen war der Fahrer eines Paketdienstes

mit seinem Vito von der Straße Im Brasseler auf die Hauptstraße gefahren und

dort mit dem Fahrer eines Skoda zusammengestoßen, der auf der

vorfahrtsberechtigten Straße Richtung Zentrum unterwegs war. Während der

Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge war die Hauptstraße zeitweise voll

gesperrt.

Bammental/Rhein-Neckar-Kreis: Falscher Polizeibeamter – bislang 15 Opfer

Bammental (ots) – Am Montag im Zeitraum von 16:00 Uhr bis 18:30 Uhr rief ein

unbekannter Täter bei bislang 15 der Polizei bekannten Opfern aus Bammental an

und gab sich als Polizeibeamter aus. In allen Fällen gab er an, dass in der

Nachbarschaft eingebrochen wurde und bei den festgenommenen Tätern Unterlagen

für weitere geplante Einbrüche bei den Opfern aufgefunden wurden. Weiterhin

versuchte der Betrüger Auskünfte über das Vermögen der Opfer zu erlangen.

Alle Opfer reagierten richtig und ließen sich nicht auf die Anrufe ein, wodurch

kein Sachschaden entstand.

Es ist nicht auszuschließen, dass es in den nächsten Tagen und Wochen zu

weiteren ähnlichen Anrufen in der Region kommen kann.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei erneut auf folgendes hin:

Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten

Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen

Die Polizei ruft Sie niemals unter dem Polizeinotruf 110 an

Werden Sie misstrauisch bei Forderungen nach schnellen

Entscheidungen, Kontaktaufnahme mit Fremden sowie Herausgabe von

persönlichen Daten, Bargeld, Schmuck oder Wertgegenständen

Amtspersonen, zum Beispiel Polizisten, den Dienstausweis

angebliche Amtsperson kommt – suchen Sie die Telefonnummer der

Behörde selbst heraus oder lassen Sie sich diese durch die

Telefonauskunft geben

sonst wieder bei den Tätern landen

Verhältnisse

Weitere Informationen und Präventionstipps finden Sie im Internet

unter www.polizei-beratung.de

Wer glaubt Opfer eines Betrugs geworden zu sein, meldet sich sofort bei der

örtlichen Polizeidienststelle oder beim Polizeinotruf 110.

Personen, die Hinweise auf die Täter geben können oder selbst betroffen sind,

werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/174-4444 beim

Kriminaldauerdienst oder bei dem örtlichen Polizeirevier zu melden.

Wiesloch-Baiertal: Wohnungseinbruch ohne Beute

Wiesloch (ots) – Im Zeitraum vom Freitag, den 18.09.2020, 13:00 Uhr bis Montag,

den 21.09.2020, 15:00 Uhr brachen bislang unbekannte Täter in eine

Erdgeschosswohnung in der Karl-Hermann-Zahn-Straße ein.

Sie verschafften sich Zutritt zum Treppenhaus und versuchten, die Wohnungstür

mit Gewalt zu öffnen. Da diese jedoch abgeschlossen war, gelang es den Tätern

nicht, die Tür zu öffnen.

Im Anschluss begaben sich die Täter auf die Rückseite des Mehrfamilienhauses und

hebelten die Terrassentür der Wohnung auf.

Ob sich der oder die Täter Zutritt zu der Wohnung verschafft haben, steht nicht

fest.

Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich

unter der Telefonnummer 06222/5709-0 beim Polizeirevier Wiesloch zu melden.

Meckesheim: Sicherheitsgurt nicht angelegt – Kontrolle – betrunken – keinen Führerschein

Meckesheim (ots) – Einer Streife des Polizeireviers Neckargemünd fiel am

Montagnachmittag der Fahrer eines VW-Busses auf, der nicht angeschnallt war. Bei

seiner Kontrolle in der Friedrichstraße, kurz vor 17 Uhr, stellten die Beamten

zudem fest, dass der 48-jährige erheblich getrunken hatte; über 1,8 Promille

zeigte ein erster Test. Eine Blutentnahme wurde daraufhin angeordnet. Nicht nur

wegen Verdachts der Trunkenheit im Verkehr wird nun ermittelt, sondern auch noch

wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Der 48-Jährige besaß keinen

Führerschein. Auch gegen den Halter des Fahrzeuges wird ermittelt; wegen des

Verdachts zum „Ermächtigen zum Fahren ohne Fahrerlaubnis“.

Sinsheim: Wohnungseinbruch; Zeugen gesucht

Sinsheim (ots) – Bei einem Einbruch in eine Wohnung in der Rosengasse zwischen

Freitag, 20.30 Uhr und Montag, 16.30 Uhr, wurde Bargeld in noch unbekannter Höhe

entwendet. Zeugen, die Wahrnehmungen hinsichtlich verdächtiger Personen und

Fahrzeuge gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Sinsheim,

Tel.: 07261/690-0 in Verbindung zu setzen.

Dielheim/Rhein-Neckar-Kreis: Exhibitionist zeigt sich zwei Frauen – Polizei sucht Zeugen

Dielheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am vergangenen Samstag (19.09.) gegen 13.45

Uhr zeigte sich ein bislang unbekannter Exhibitionist an der Tairnbacher Hütte

zwei Radfahrerinnen. Die beiden Frauen im Alter von 61 und 68 Jahren waren mit

den Fahrrädern auf dem Feldweg in Richtung Balzfeld unterwegs. Dabei wurden sie

von einem Mann auf einem E-Bike überholt. Einige Minuten später sahen sie den

Mann in Höhe der Tairnbacher Hütte am Feldweg sitzen. Er hatte die Hose und die

Unterhose heruntergezogen, so dass die Genitalien sichtbar waren. Dabei rauchte

er eine Zigarette und schaute die Geschädigten an. Die Geschädigten erstatteten

daraufhin Anzeige beim Polizeiposten in Mühlhausen.

Der Mann wird wie folgt beschrieben: ca. 60 – 70 Jahre alt, graues, lichtes

Haar, Halbglatze. Er trug ein weißes/kariertes Hemd und dunkelgraue

Badeschlappen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter

Telefon 06222/662850 bei der Polizei in Mühlhausen oder außerhalb deren

Öffnungszeiten unter Telefon 06222/57090 beim Polizeirevier Wiesloch zu melden.

Weinheim/ Rhein-Neckar-Kreis: Autodiebstahl verhindert – drei unbekannte junge Männer flüchten – Polizei sucht Zeugen

Weinheim/ Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Drei unbekannte männliche Personen

versuchten am frühen Dienstagmorgen gegen 5 Uhr einen roten Mercedes Benz in der

Fichtestraße zu entwenden. Die Besitzerin selbst entdeckte die jungen Männer,

die in dem Fahrzeug saßen und verständigte die Polizei. Von der älteren Dame auf

ihr Vorhaben angesprochen, sprangen die Drei, die alle im Alter unter 20 Jahren

und dunkel gekleidet waren, aus dem Auto und flüchteten. Einer fuhr auf einem

Fahrrad davon. Das Polizeirevier Weinheim hat die Ermittlungen aufgenommen und

bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Tathergang oder den Unbekannten

geben können, sich unter der Telefonnummer 06201/1003-0 zu melden.

Schönbrunn-Schwanheim/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall mit Unfallflucht – Zeugen gesucht

Schönbrunn-Schwanheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Montag kam es gegen 14:30

Uhr auf der Allemühler Straße im Ortsteil Schwanheim zu einem Verkehrsunfall,

bei dem der Verursacher anschließend das Weite suchte. Ein bislang unbekannter

Autofahrer befuhr die Allemühler Straße in Richtung Schönbrunn als er leicht von

der Fahrbahn abkam und in den Gegenverkehr fuhr. Hierbei streift er den Renault

eines 39-jährigen und flüchtete anschließend von der Unfallstelle. Die Höhe des

Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt.

Der gesuchte Autofahrer/ die gesuchte Autofahrerin fährt einen schwarzen Opel.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim

Polizeirevier Eberbach, unter der Telefonnummer 06271-92100, zu melden.

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Metzgerei – Polizei sucht Zeugen

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Eingebrochen wurde am vergangenen

Wochenende (19.09.2020 – 21.09.2020) in eine Metzgerei in der Friedrichstraße.

Bislang unbekannte Täter drangen in das Gebäude ein, gelangten aber aufgrund

einer blockierten Tür nicht in den Verkaufsraum. Anschließend flüchteten die

Täter ohne Beute in unbekannte Richtung.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich beim

Polizeirevier Schwetzingen, unter der Telefonnummer 06202-2880, zu melden.

Dossenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Vorfahrt nicht beachtet – Unfall verursacht – Zeugen gesucht

Dossenheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Zu einem Verkehrsunfall kam es am Montag

gegen 14:10 Uhr an der Kreuzung B3/L531. Ein bisher unbekannter Autofahrer fuhr

auf der L531 und bog an der Kreuzung zur B3 bei ausgefallener Ampel rechts ab

und missachtete die Vorfahrt eines 58-jährigen Audi Fahrers. Um eine

Zusammenstoß zu verhindern wich der 58-jährige nach links aus und kollidierte

dabei frontal mit einem verkehrsbedingt auf der Linksabbiegespur stehendem VW.

Auch mit dem unbekannten Autofahrer kam es zu einem kurzen Kontakt. Dieser

entfernte sich allerdings mit hoher Geschwindigkeit vom Unfallort. Verletzt

wurde glücklicherweise niemand. Der Sachschaden beträgt rund 10.000EUR.

Der gesuchte Autofahrer ist männlich und fährt einen Audi A6 Avant in einer

dunklen Farbe mit HD- Kennzeichen.

Personen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise, speziell auch zu dem gesuchten

Auto und seinem Fahrer geben können, werden gebeten sich beim Verkehrsdienst

Heidelberg, unter der Telefonnummer 0621-174-4111, zu melden.

Rauenberg/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall zwischen PKW und Radfahrer

Rauenberg/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Zu einem Verkehrsunfall kam es am Montag

gegen 08:20 Uhr an der Kreuzung K4166/K4169 zwischen einem PKW und einem

Radfahrer. Eine 42-jährige BMW-Fahrerin war von der B3 in Richtung Malschenberg

unterwegs als sie auf Höhe der K4169 in Richtung Rauenberg links abbiegen

wollte. Hierbei übersah sie einen 41-jährigen Pedelec-Fahrer, der von

Malschenberg kommen in Richtung B3 fuhr, und nahm ihm die Vorfahrt. Um eine

Kollision zu vermeiden machte der Fahrradfahrer eine Ausweichbewegung, stürzte

dabei und verletzte sich schwer. Es kam zu keiner Berührung mit der

Autofahrerin. Er wurde von einem Rettungswagen in eine Klinik gefahren. Es

entstand ein geringer Sachschaden.

Dossenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Auffahrunfall – zwei Verletzte

Dossenheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Montag kam es gegen 15:00 Uhr an der

Kreuzung B3/L531 zu einem Verkehrsunfall. Da an der Kreuzung die Ampel

ausgefallen war, musste ein 52-Jähriger Mercedes Fahrer verkehrsbedingt an der

Kreuzung halten, als eine 35-jährige VW Fahrerin auffuhr. Bei dem Unfall wurden

der Mann und seine Beifahrerin leicht verletzt, der Sachschaden beträgt rund

3.000EUR.

Neckargemünd/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall mit Fahrerflucht – Polizei sucht Zeugen

Neckargemünd/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Zu einem Verkehrsunfall kam es am Montag

zwischen 09:15 Uhr und 10:0 Uhr in der Josef-Werner-Straße. Ein bislang

unbekannter Autofahrer streifte beim Vorbeifahren auf Höhe der Hausnummer 12

einen geparkten VW und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Der

Sachschaden beträgt rund 1.000EUR. Bei dem Fahrzeug muss es sich um ein blaues

Auto handeln.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim

Polizeirevier Neckargemünd, unter der Telefonnummer 06223-92540, zu melden.

Hemsbach/Weinheim: A 5; Auffahrunfall mit mehreren Fahrzeugen; keine Verletzte; Pressemitteilung Nr. 2

Hemsbach/Weinheim (ots) – Bei dem Verkehrsunfall auf der A 5 zwischen der

Anschlussstelle Hemsbach und dem Weinheimer Kreuz waren sechs Fahrzeuge

beteiligt.

Verletzt wurde niemand. An die Unfallstelle beorderte Rettungskräfte

untersuchten alle Beteiligte und konnten schließlich Entwarnung geben.

Aufgrund eine Verkehrsverdichtung in Richtung Karlsruhe musste ein

vorausfahrendes Fahrzeug abbremsen, weshalb es hinterherfahrenden Fahrzeugen

nicht mehr reichte und insgesamt fünf Autos auffuhren.

Alle waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der

Sachschaden beläuft sich auf mehrere zehntausend Euro.

Während der Unfallaufnahme war der rechte Fahrstreifen bis gegen 9.45 Uhr

gesperrt.

