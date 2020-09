Heidelberg: Streifenwägen und Dienstgebäude der Polizei beschädigt – Zeugen gesucht

Heidelberg (ots) – Am Montagabend kam es zu zwei Vorfällen von Sachbeschädigung:

Gegen 19:30 Uhr warf ein bislang unbekannter Täter eine gefüllte Weinflasche auf

das Dienstgebäude der Verkehrspolizei in der Rohrbacher Straße. Durch den

Flaschenwurf wurde die Fensterscheibe eines Büros beschädigt, hinter der sich

zur Tatzeit ein Polizeibeamter aufhielt. Dieser wurde glücklicherweise nicht

verletzt. Zeugen beschreiben den flüchtigen Täter wie folgt: männlich, ca. 40

Jahre alt, normale Statur und bekleidet mit einem grauen Oberteil mit Kapuze.

Hinweisgeber, insbesondere ein Pärchen, das sich zur Tat in unmittelbarer Nähe

zum Geschehen aufhielt und den Mann gesehen haben könnte, werden gebeten, sich

unter 06221 99-1700 an die Ermittler des Polizeireviers Heidelberg-Mitte zu

wenden.

Am späten Abend kam es zudem zu Sachbeschädigungen an insgesamt drei

Streifenwagen in der Römerstraße, welche vor dem Polizeirevier geparkt waren. Im

Zeitraum von 22:45 Uhr und 23:00 Uhr wurden dabei die Reifen der

Einsatzfahrzeuge von einem oder mehreren Unbekannten mit einem spitzen

Gegenstand zerstochen. Alle drei Fahrzeuge waren in der Nacht nicht mehr

einsetzbar. Zeugen oder Hinweisgeber, die die Tat beobachtet haben, werden

gebeten, sich ebenfalls unter 06221 99-1700 an die Beamten zu wenden.

Ob beide Taten in Zusammenhang stehen ist bislang nicht bekannt.

Heidelberg-Handschuhsheim: Radfahrerin bei Unfall schwer verletzt

Heidelberg (ots) – Am Montag gegen 09:40 Uhr kam es im Kreuzungsbereich

Blumenthalstraße/Bergstraße zu einem Unfall, bei dem eine Radfahrerin schwer

verletzt wurde.

Die 52-jährige Radfahrerin fuhr die Bergstraße talwärts und kollidierte mit

einer 46-jährigen BMW-Fahrerin, welche von der Blumenthalstraße nach links in

die Bergstraße abbiegen wollte. Die Schwerverletzte wurde mit einem

Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt 2000 EUR.

Heidelberg-Altstadt: Motorradfahrer mit Linienbus kollidiert

Heidelberg (ots) – Am Montag gegen 16:25 Uhr kollidierte im unteren St.

Nikolausweg ein Motorradfahrer frontal mit einem entgegenkommenden Linienbus und

verletzte sich leicht. Der 21-jährige Motorradfahrer war in Richtung Heidelberg

unterwegs, als ihm in einer Rechtskurve ein Linienbus entgegenkam. Aufgrund der

überhöhten Geschwindigkeit des Motorradfahrers verlor dieser die Kontrolle über

sein Fahrzeug, wurde aus der Kurve getragen und kollidierte frontal mit dem

entgegenkommenden Linienbus. Der Motorradfahrer wurde durch den Aufprall leicht

verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt 15.000 EUR

Heidelberg-Kirchheim: Einbruch in Gaststätte – Polizei sucht Zeugen

Heidelberg-Kirchheim (ots) – Auf der Nacht von Montag auf Dienstag wurde gegen 2

Uhr in eine Gaststätte in der Stettiner Straße eingebrochen. Bisher unbekannte

Täter verschafften sich Zugang zum Außenbereich der Gaststätte, indem sie ein

Tor überstiegen, und schlugen die Scheibe zum Vorraum der Räumlichkeiten ein.

Als sie hier auf eine verschlossene Tür stießen ließen sie von ihrem Plan ab und

flüchteten in Richtung Kleingartenanlage. Entwendet wurde nichts, die Höhe des

Sachschadens steht derzeit noch nicht fest.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich beim

Polizeirevier Heidelberg-Süd, unter der Telefonnummer 06221-34180, zu melden.

Heidelberg/Rhein-Neckar-Kreis: Bilanz der Einsatzmaßnahmen im Zusammenhang mit der Überwachung der Corona-Verordnung – Einhaltung der Maskentragepflicht im ÖPNV

Heidelberg/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – In der Zeit von 12 Uhr bis 18 Uhr

kontrollierten am Montag mehr als 50 Beamte des Polizeipräsidiums Mannheim die

Einhaltung der Maskenpflicht im öffentlichen Personennahverkehr im Stadtbereich

Heidelberg und im Rhein-Neckar-Kreis. Dabei unterstützten neben Beamten des

Polizeipräsidiums Einsatz auch der Kommunale Ordnungsdienst sowie Personal des

RNV. Während der Einsatzmaßnahme wurden insgesamt 286 Straßenbahnen und 23

Linienbusse sowie an den jeweiligen Haltestellen kontrolliert. Insgesamt wurden

polizeilich 220 Verstöße gegen die Maskenpflicht festgestellt. Dabei lag der

eindeutige Schwerpunkt der Verstöße im nicht sachgerechten Tragen des Schutzes.

Auf Ansprache und im sensibilisierenden Gespräch wurden die Betroffenen ermahnt.

Lediglich zwei Personen weigerten sich innerhalb der Beförderungsmöglichkeit

einen entsprechenden Schutz zu tragen, diese wurden zur Anzeige gebracht.

Dabei beleidigte ein 53-jähriger Mann gegen 16.45 Uhr an der Haltestelle

Hans-Thoma-Platz mehrfach die eingesetzten Polizeibeamten. Auch eine 19-Jährige

beleidigte Einsatzbeamte gegen 17.30 Uhr am Hauptbahnhof auf das Übelste und

spuckte darüber hinaus in Richtung eines Beamten. Gegen beide Personen werden

Ermittlungsverfahren wegen Beleidigung eingeleitet.

Die gezielten Kontrollen durch die Polizei haben gezeigt, dass viele Bürgerinnen

und Bürger den Ernst der Corona-Lage erkannt haben und sich ihrer Verantwortung

bewusst sind. Im Rahmen der Kontrollen war festzustellen, dass in den Bussen und

Straßenbahnen die Reisenden sehr diszipliniert und verantwortungsbewusst die

Mund-Nasen-Bedeckung getragen haben. Probleme gab es allerdings noch an den

Haltestellen. Auch dort muss der Mund-Nasen-Schutz getragen werden um das

Infektionsrisiko für sich selbst, aber vor allem für andere zu minimieren.

Die Kontrollen werden im Rahmen des täglichen Streifendienstes fortgesetzt.