Die Nachwehen einer Phishing-Mail

Enkenbach-Alsenborn (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Mit den „Nachwehen“ einer

mutmaßlichen Phishing-Mail hat eine Frau aus Enkenbach-Alsenborn zu kämpfen. Sie

erstattete am Montag bei der Polizei Strafanzeige wegen Betrugs.

Wie die Frau zu Protokoll gab, hatte sie Ende Juli mehrere Mails von unbekannten

Absendern erhalten. Ohne sich der Risiken bewusst zu sein, öffnete sie

verschiedene Mail-Anhänge und klickte auch Links an, die in den Mails enthalten

waren.

Einige Zeit danach stellte die Frau dann eine Bestellung in ihrem Namen fest,

die sie nicht aufgegeben hatte, und auch eine Abbuchung von ihrem Bankkonto.

Zwar konnte sie die Abbuchung rückgängig machen, in der Folge erhielt sie jedoch

mehrere Mahnschreiben einer Inkassofirma. Diese riet ihr nun, bei der Polizei

Anzeige zu erstatten, um dem mutmaßlichen Betrug nachzugehen. Das

Fachkommissariat für Betrugsdelikte ermittelt.

Wir empfehlen in diesem Zusammenhang erneut: Wenn Sie E-Mails von unbekannten

Absendern erhalten, in denen Sie aufgefordert werden, angehängte Dateien zu

öffnen oder Links zu weiterführenden Seiten anzuklicken, seien Sie vorsichtig

und bleiben Sie misstrauisch! Nicht selten fangen Sie sich dadurch sogenannte

Schadsoftware ein, die sich (unbemerkt) auf Ihrem Computer installiert und in

der Folge Ihre Daten ausspäht.

Gleiches gilt auch für E-Mails, die den Anschein erwecken, dass sie

beispielsweise von Ihrer Bank, Ihrem Telefon- oder Stromanbieter stammen, hinter

denen aber auch nur getarnte Phishing-Mails stecken. Oft heißt es in solchen

Anschreiben, dass noch eine Rechnung offen sei – die Sie dann im Anhang

anklicken sollen – oder dass Sie Ihre hinterlegten Kundendaten bestätigen und

dafür einen Link anklicken sollen. Auch hier heißt es: Aufpassen! Besser ist es,

wenn Sie sich selbst mit Ihren Login-Daten bei Ihrem jeweiligen Kunden-Konto

anmelden, um herauszufinden, ob die Mail tatsächlich von dem angegebenen

Absender stammt.

Weitere Informationen zum Thema „Phishing“, woran Sie es erkennen, und Tipps,

wie Sie sich davor schützen können, finden Sie auf der Seite

www.polizei-beratung.de unter https://s.rlp.de/ZaTW2 |cri

Trunkenheitsfahrt verhindert – Drogen gefunden

Kaiserslautern (ots) – Ein 21-jähriger Mann ist in der Nacht zu Dienstag von der

Polizei in der Kottenschanze angehalten worden.

Der Mann war auf einem E-Scooter unterwegs. Er gab an, zuvor zwei Bier getrunken

zu haben. Ein Atemalkoholtest ergab 0,36 Promille.

Während der Kontrolle fiel den Beamten ein Aluminiumpäckchen auf dem Trittbrett

auf. Nach näherer Überprüfung stellte sich heraus, dass sich Marihuana darin

befand. Der 21-Jährige gab zu der Besitzer zu sein.

Ein Drogentest bei ihm verlief negativ. Dem Mann wurde vorsorglich die

Weiterfahrt mit dem E-Scooter untersagt. Er musste den Heimweg zu Fuß antreten.

Das Marihuana wurde sichergestellt. Den 21-Jährigen erwartet nun eine Anzeige

wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz. |elz

Automaten aufgebrochen – Geld geklaut

Kaiserslautern (ots) – Auf Münzgeld hatten es Diebe abgesehen, die in der

Werner-Heisenberg-Straße aktiv waren.

Zwischen Sonntag, 6 Uhr, und Montag, 5:30 Uhr machten sich die Unbekannten in

einer Produktionshalle an drei Getränke- und Lebensmittelautomaten zu schaffen.

Sie entnahmen die Geldkassetten und stahlen das enthaltene Bargeld. Die Höhe des

Schadens steht noch nicht fest.

Wie die Halle durch die Täter betreten wurde, konnte bisher nicht geklärt

werden. Es gab keine Spuren, die darauf hinweisen, dass eine Tür gewaltsam

geöffnet wurde.

Zeugen, die im fraglichen Zeitraum etwas beobachtet haben, werden gebeten, unter

der Telefonnummer 0631 369-2250 mit der Polizeiinspektion Kaiserslautern Kontakt

aufzunehmen. |elz

Bei Einbruch mehrere Türen beschädigt

Otterberg (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Ein Einbruch in eine soziale

Einrichtung ist am Montagnachmittag aus Otterberg gemeldet worden. Demnach sind

unbekannte Täter in den vergangenen Tagen in das Gebäude in der Hauptstraße

eingedrungen. Sie beschädigten mehrere Türen und durchsuchten ein Büro. Was

genau gestohlen wurde, muss noch geklärt werden.

Die Tatzeit liegt zwischen Mittwoch vergangener Woche (16. September) und

Montagmittag (21.9.), 13 Uhr. Hinweise auf mögliche Täter gibt es bislang nicht.

Zeugen, die etwas beobachtet haben, können sich unter der Nummer 0631 / 369 –

2620 an die Kripo Kaiserslautern wenden.

Bereits Ende Juni war es zu einem versuchten Einbruch in die Einrichtung

gekommen. Die Täter scheiterten jedoch (wir berichteten:

https://s.rlp.de/ck2kw). |cri

Ungebetene Büro-Besucher übers Wochenende

Kaiserslautern (ots) – Ungebetene Besucher sind am Wochenende in Büroräume in

der Pariser Straße eingedrungen. Als Mitarbeiter des Unternehmens am Montag zur

Arbeit kamen, entdeckten sie, dass sich unbekannte Täter zwischen

Freitagnachmittag und Montagmorgen gewaltsam Zugang verschafft haben. An der

Eingangstür wurden entsprechende Aufbruchspuren festgestellt.

Ersten Überprüfungen zufolge nahmen die Eindringlinge einen Computer sowie ein

Notebook mit. Der Sachschaden liegt bei insgesamt etlichen hundert Euro.

Zeugen, denen im fraglichen Zeitraum verdächtige Personen im oberen Bereich der

Pariser Straße aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer

0631 / 369 – 2620 bei der Kriminalpolizei zu melden. |cri

In Gespräch verwickelt – Geldbeutel weg

Kaiserslautern (ots) – Nachdem ein 71-Jähriger am Montag in der Menonnitenstraße

von einem Unbekannten in ein Gespräch verwickelt worden war, fehlte der

Geldbeutel des Seniors. Der 71-Jährige war zwischen 12 Uhr und 13 Uhr zum

Einkaufen in einem Lebensmitteldiscounter, als er von einem Mann angesprochen

wurde. Während des Gesprächs kam dem Senior zunächst nichts verdächtig vor. An

der Kasse dann der Schreck: Das Portemonnaie war weg. Die Polizei vermutet, dass

der Unbekannte den 71-Jährige ablenkte, während ein Komplize unbemerkt die

Geldbörse stahl. Die Beamten ermitteln und warnen: Tragen Sie Ihre Wertsachen

immer eng am Körper, am besten unter der Oberbekleidung. Bleiben Sie wachsam,

wenn Sie von Fremden in ein Gespräch verwickelt werden. Sollten Sie Opfer eines

Diebstahls geworden sein, wenden Sie sich umgehend an die Polizei. |erf

Beim Spurwechsel Unfall verursacht

Kaiserslautern (ots) – In der Spittelstraße hat es am Montagmorgen gekracht.

Eine 33-jährige Autofahrerin wurde dabei leicht verletzt. Beim Wechseln der

Fahrspur touchierte eine 35-Jährige mit ihrem Wagen den neben ihr fahrenden

Peugeot der 33-Jährigen. Offensichtlich übersah die Frau das Auto im „toten

Winkel“ und streifte den Wagen. Durch den Unfall wurde die Peugeot-Fahrerin

leicht verletzt. Sie wurde vorsorglich vom Rettungsdienst ins Krankenhaus

gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, den die Polizei auf

mindestens 5.500 Euro schätzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die

Spittelstraße stadteinwärts nur einspurig befahrbar. |erf

Verlorene Karten schnell sperren lassen!

Stadt und Kreis Kaiserslautern (ots) – Sozusagen Glück im Unglück hatte eine

Frau aus Kaiserslautern: Die 56-Jährige verlor vor ein paar Tagen in Weilerbach

ihre Geldbörse – inklusive der darin befindlichen EC-Karte und Kreditkarten. Als

sie es bemerkte, erstattete die Frau zum einen eine Verlustanzeige bei der

Stadt, zudem ließ sie die Karten sperren.

Am Montag erfuhr die 56-Jährige von ihrer Bank, dass unbekannte Täter mehrmals

versucht haben, an diversen Geldautomaten mit den Karten Geld zu bekommen – was

aber dank der schnellen Sperrung und mangels PIN fehlschlug. Die Frau hatte zum

Glück die PIN für die Karten nicht im Geldbeutel aufbewahrt.

So muss sich die 56-Jährige zwar Karten und Ausweise neu ausstellen lassen, es

entstand ihr aber kein größerer finanzieller Schaden durch die Betrugsversuche

der unbekannten Täter.

Nicht ganz so viel Glück hatte eine junge Frau aus der Südwestpfalz. Die

20-Jährige hatte im August in Kaiserslautern ihre Bankkarte verloren. Offenbar

fanden unbekannte Täter die Karte, unterschlugen sie und gingen mehrmals damit

einkaufen. Wie sich jetzt herausstellte, wurden in einem Supermarkt in der

Merkurstraße mehrere Einkäufe über jeweils kleine Beträge mit der Karte bezahlt.

Die Ermittlungen nach den betrügerischen Einkäufern laufen… |cri

Fahrerflucht: Beim Wenden Pkw beschädigt

Niederkirchen (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Die Polizei sucht Zeugen einer

sogenannten Fahrerflucht in der Straße Auf der Schanz. Vermutlich zwischen

Samstagabend und Sonntagabend wendete ein unbekannter Fahrzeugführer sein

Vehikel in einer Hofeinfahrt. Dabei beschädigte er einen weißen Pkw. Ohne sich

um den Schaden zu kümmern, fuhr der Verantwortliche weg. Jetzt ermittelt die

Polizei wegen des Verdachts der Unfallflucht und bittet um Hinweise. Zeugen, die

Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer

0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Waldbrand möglicherweise durch Lagerfeuer verursacht

Frankelbach (Landkreis Kaiserslautern) (ots) – Rund 10.000 Quadratmeter Wald

haben am Montagnachmittag am Trekkingplatz gebrannt. Vermutlich kurz nach 15 Uhr

entfachte das Feuer. Die Polizei schließt nicht aus, dass der Brand von einem

Lagerfeuer aus in den Wald übergriff. Die Freiwilligen Feuerwehren aus den

umliegenden Gemeinden brachten die Flammen unter Kontrolle. Die Wehrleute

löschten den Waldbrand. Die Schadenshöhe steht aktuell nicht fest. Die Polizei

ermittelt wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung. |erf