Karlsruhe: Karlsruher Meisterkonzerte 2020/21 ab 02. Oktober

Karlsruhe – „Alles bleibt – anders“ könnte das Motto für die neue Saison der Karlsruher Meisterkonzerte lauten. Gemeinsam mit den Zuhörern geht Karlsruhe Klassik diesen Herbst in eine ungewöhnliche Konzertsaison.

Trotz aller Unwägbarkeiten ist es gelungen die Meisterkonzerte neu aufzulegen, mit internationalen Künstlerinnen und Künstlern und den langjährigen Partnerorchestern, ohne deren Engagement dies nicht realisierbar wäre. Und -Karlsruhe Klassik ergänzt um ein Novum und lädt zu einem „Tag der Musik“ am 6. Dezember 2020 ins Konzerthaus ein. Gleich zum Saisonstart sind mit Martin Stadtfeld und Elisabeth Kulman zwei weitgereiste und gefeierte Künstler im Konzerthaus zu erleben.

Konzerte bis Ende 2020

Das Staatsorchester Rheinische Philharmonie gastiert am 2. Oktober mit seinem schottischen Chefdirigenten und Martin Stadtfeld am Flügel im Konzerthaus. Der Ausnahme-Pianist, der für seine individuellen Impulse und Interpretationen weltbekannt ist, spielt das 2. Klavierkonzert des Jubilars Beethoven. Danach erklingt Schuberts 5. Sinfonie.

Am 24. Oktober ist Elisabeth Kulman (Foto) erstmals zu Gast im Konzerthaus. Dem „Drang, der Welt etwas mitzuteilen, was man mit Worten nicht ausdrücken kann“ ist Kulman Zeit ihres Lebens über alle musikalischen und persönlichen Grenzen hinweg gefolgt. Aktuell ist die weltweit gefeierte Mezzosopranistin nun Artist in Residence der Deutschen Radio Philharmonie, dem Orchester des Abends. Ihre „menschlich tief berührende Gestaltungskraft“, wird sie mit ihrer Interpretation von Mahlers Rückert-Liedern erlebbar machen, welche von Werken Lutosławskis und Bruckners eingerahmt werden.

Hummels Trompetenkonzert in E-Dur zählt zu den beliebtesten Kompositionen für das Instrument. Geschrieben wurde es 1803 für Anton Weidinger, seinerzeit so bekannt wie der Solist am 23. Dezember: Shooting-Star Simon Höfele, der mit Mitte 20 bereits international Karriere als eine der markantesten musikalischen Stimmen seiner Generation macht. Der Abend eröffnet mit Salieri, der fälschlicherweise als intriganter Widersacher Mozarts gilt. Doch schon seine mitreißende Ouvertüre zur erst Mitte der 1990er Jahre neuentdeckten Oper „Catilina“ lässt die Kraft und Originalität seiner Musik erahnen. Der festliche Abschluss gebührt Mozarts „Prager“ Sinfonie. Es spielt die Deutsche Staatsphilharmonie unter der Leitung von Jochen Rieder.

„Tag der Musik“ am 6. Dezember

„Weihnacht“, lädt mit dem gefeierten Leipziger Vokalensemble amarcord zu innerer Einkehr und Vorfreude auf das Weihnachtsfest ein (Matinee, 11 Uhr). Das Programm, eine sehr persönliche Auswahl der fünf Sänger – mit Werken von Orlando di Lasso, Cornelius Freundt, Michael Praetorius, Mateo Flecha und Gustav Holst – stellt die Weihnachtstradition Deutschlands, Englands und Spaniens in den Mittelpunkt. Aber auch bekannte Weihnachtslieder, die zum Teil in eigenen Arrangements erklingen. Um 15 Uhr folgt ein Familienkonzert mit Ragna Schirmer, in dem sie am Flügel spielend und moderierend die Welt der Musik und das Leben der Musiker auch für kleine Zuhörer erlebbar macht („Heute kommt der Weihnachtsmann“). Um 18 und um 20:30 Uhr gibt die renommierte Pianistin zwei Klavierabende mit Werken von Chopin und Mozart. Internationale Preise und Auszeichnungen sind Zeugnis ihrer außergewöhnlichen Karriere und der Wertschätzung die man ihr entgegenbringt.

Die Meisterkonzerte 2021

Über die Konzerte in der 2. Saisonhälfte werden wir die Öffentlichkeit in Kürze informieren. Freunde der Karlsruher Meisterkonzerte sind eingeladen aktuelle Neuigkeiten der Homepage www.karlsruhe-klassik.de zu entnehmen. Geplante Konzerttermine sind der 28. Februar, 21. März, 17. April und 22. Mai 2021 mit Künstlern wie Ilya Gringolts an der Violine, Nadège Rochat am Cello, dem Pianisten Bernd Glemser und dem berühmten Geiger Christian Tetzlaff!

Alle Konzerte finden im Konzerthaus, Festplatz 9, 76137 Karlsruhe statt, Beginn: 18 und 20:30 Uhr

Informationen, Abonnements und Einzelkarten:

www.karlsruhe–klassik.de, 0721 – 384 86 86 und bei allen bekannten Vorverkaufsstellen.

Kartenpreise: 19 – 58 Euro / Abonnements 117 – 301 Euro /

Schüler, Studenten (bis 27 Jahre), Azubis und Sozialhilfeempfänger zahlen die Hälfte!

FAMILIEN-PLUS: Je Konzertbesucher ist ein Kind in Begleitung (bis 16 Jahre) frei!