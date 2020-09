Kreis Alzey-Worms: Die Polizei-News

Tiefstehende Sonne verursacht Unfall mit Personenschaden (siehe Foto)

Ober-Flörsheim (ots) – Am Samstag 19.09.20 um 17.55 Uhr, wollte eine 51-jähriger Pkw-Fahrerin von der B 271 kommend nach links in die Landesstraße 386 in Richtung Kirchheimbolanden einbiegen. Offenbar aufgrund tiefstehender Sonne konnte sie dabei das sich aus Richtung Kirchheimbolanden herannahende Motorrad nicht sehen. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge im Einmündungsbereich.

Durch die Wucht des Aufpralls stürzte der 56-jährige Motorradfahrer, rutschte über die Gegenfahrbahn nach links von der Straße und kam im Straßengraben schwer verletzt zum Liegen. Die Unfallverursacherin wurde durch den Unfall leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Die L 386 musste für zwei Stunden voll gesperrt werden.

Eine Umleitung erfolgte über die Ortslage Flomborn.

Dreiste Diebe stahlen neben Pferde/-Reitequipment auch zwei Hasen

Saulheim (ots) – In der Zeit vom 16.09.2020, 09:00 Uhr bis 19.09.2020, 09:00 Uhr verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu einer Koppel außerhalb von Saulheim. Auf der Koppel befinden sich zwei Bauwagen. Einer der Beiden dient als Aufbewahrungsraum für Pferde/-Reitequipment, der andere als umgebauter Hasenstall. Beide Bauwagen wurden durch die unbekannten Täter betreten.

Im Bauwagen welcher als Aufbewahrung dient wurden die Fenster mit einer Flasche eingeworfen und die Innenwände mit silberner Farbe besprüht. Weiterhin wurden aus dem Bauwagen Sättel sowie mehrere Trensen im fünfstelligem Bereich entwendet. In dem Bauwagen, welcher als Hasenstall, genutzt wird, wurden beide Hasen entwendet.

Die Alzeyer Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer (06731) 911-100 zu melden.

Betrunken und ohne Fahrerlaubnis Unfall verursacht

Spiesheim (ots) Eine 50-jährige PKW-Fahrerin hat am Montagmorgen 21.09. in Spiesheim einen Unfall verursacht. Die Fahrerin befuhr die Oberstraße von Albig kommend in Richtung Ortsmitte. Eingangs einer Rechtskurve kam sie, vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, nach links von der Fahrbahn ab und anschließend in der dortigen Grünanlage zum Stehen.

Bei der Unfallaufnahme konnte festgestellt werden, dass die Frau unter Alkoholeinfluss stand und sie keinen Führerschein besitzt. Die Fahrerin musste eine Blutprobe abgeben.

Der Sachschaden beträgt 1.000 Euro.