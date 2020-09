Bobenheim-Roxheim: Gemeinsames Berufsorientierungsprojekt von Bernd-Jung-Stiftung, Globus-Stiftung und Realschule plus geht in die zweite Runde

Bobenheim-Roxheim – Die Bernd-Jung-Stiftung aus Bobenheim-Roxheim startete im vergangenen Schuljahr ein Berufsorientierungsprojekt mit Schülern der 8. Klasse von der Realschule plus in Bobenheim-Roxheim. Wie vieles musste auch hier coronabedingt im Frühjahr 2020 einiges ausfallen bzw. verschoben werden, z.B. die wichtigen Praktika für die Schüler und Schülerinnen.

Finanziell gefördert wird das Projekt von der Globus-Stiftung. Auch der Globus Markt in Bobenheim-Roxheim hat seine Bereitschaft zur Unterstützung signalisiert.

Jugendliche im demnächst erwerbstätigen Alter stehen oft vor dem Problem einer für sie schweren – weil besonders richtungsweisenden – Entscheidung: Die Wahl der eigenen beruflichen Zukunft. Ist nicht nur die Auswahl aufgrund der Fülle unterschiedlicher Ausbildungsangebote bereits Herausforderung genug, so tragen häufig auch die individuellen sozialen Rahmenbedingungen wie auch Persönlichkeitsmerkmale dazu bei, einen reibungslosen Übergang vom Schul- ins Berufsleben zu erschweren.

Um sich auf den bevorstehenden Bewerbungsprozess nach Erreichen des Berufsreifeabschlusses (9. Klasse) vorzubereiten, hatten im letzten Schuljahr die Schüler/innen der 8. Klassen (inzwischen 9. Klasse) durch einen Pädagogen der Bernd-Jung-Stiftung zunächst ein spezielles Training in den Bereichen „Berufsorientierung und Bewerbungsprozess“ durchlaufen. Im praktischen Teil, der nun im aktuellen Schuljahr nachgeholt wird, ist es das erklärte Ziel des Projekts, Unterstützung bei der Suche nach einem Betrieb anzubieten, bei dem die Jugendlichen in den Herbstferien Praktika in ihren Wunschberufen machen können und dann einmal pro Woche den sogenannten Praktikumstag.

Ziel für alle Beteiligten, Realschule plus, Bernd-Jung-Stiftung und Globus-Stiftung ist es, den Jugendlichen die größtmögliche Unterstützung zukommen zu lassen, um diesen einen erfolgreichen Berufsstart zu ermöglichen.