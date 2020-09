Schwerer Verkehrsunfall in Ebersheim

Feuerwehr Mainz

(md) – In der Nacht auf Dienstag 22.09.2020 wurde der Feuerwehr Mainz ein schwerer Verkehrsunfall auf der L413 am Ortseingang Ebersheim gemeldet. Um schnellste Hilfe für Verletzte zu gewährleisten wurden die Freiwillige Feuerwehr Ebersheim und Fahrzeuge beider Wachen der Berufsfeuerwehr zum Einsatzort geschickt.

Vor Ort war ein PKW aus unbekannter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und mit den in der Ortseinfahrt aufgestellten Begrenzungssteinen kollidiert. Der Fahrer des Fahrzeuges war durch die Wucht des Aufpralls mit einem Fuß im Fahrzeug eingeklemmt. Die Feuerwehr konnte den Fahrer nach einer komplizierten und zeitraubenden Rettung befreien. Der Verletzte wurde dem Rettungsdienst übergeben und in eine Mainzer Klinik transportiert.

An dem Fahrzeug entstand bei dem Unfall Totalschaden. Die Ortseinfahrt Ebersheim war über drei Stunden lang voll gesperrt. Neben der Feuerwehr waren ein Notarzt, der Rettungsdienst und die Polizei im Einsatz.

Verkehrsunfallflucht – Zeugen gesucht

Mainz-Mombach (ots) – Wie bereits berichtet, kam es am Abend des 18.09.2020 in der Straße “Westring” Höhe Hausnummer 42 in Mainz zu einem Verkehrsunfall mit flüchtigen Verursacher. Mittlerweile ist bekannt, dass es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug, wahrscheinlich um einen PKW des Herstellers Opel, Typ Grandland in heller Farbe handelt. Das Flüchtige Fahrzeug müsste Lackschäden an der Stoßstange vorne rechts, sowie ein Stück fehlende Kunststoffblende Höhe der Nebelscheinwerfer vorne rechts vorweisen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem flüchtigen PKW und Unfallverursacher geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-4210 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.