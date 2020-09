Kreis Bergstraße

Zwingenberg: Achtung! Hundeköder mit Rasierklingen

Zwingenberg (ots) – Bereits am Mittwochmittag 16.09.2020 bemerkte ein Hundehalter beim Spaziergang am Niederwaldsee einen präparierten Hundeköder. Der Hundebesitzer wurde auf den präparierten Köder aufmerksam, als sein Hund nach dem Verzehr Teile einer Rasierklinge erbrach. Glücklicherweise blieb der Vierbeiner nach derzeitigem Kenntnisstand unverletzt.

Es ist nicht auszuschließen, dass noch weitere Köder im dortigen Bereich verteilt wurden. Die Ermittlungen dauern an. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Hundebesitzer um erhöhte Vorsicht.

Wer Hinweise zum Sachverhalt geben oder verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Ermittlungsgruppe der Polizei in Bensheim unter der Rufnummer 06251/84680 zu melden.

Schwarz-gelbes Rad von Heckträger gestohlen – Polizei sucht Zeugen

Neckarsteinach (ots) – Kriminelle entwendeten am Sonntagabend (20.9.) ein schwarz-gelbes Rad, das auf dem Heckträger eines Volkswagens angebracht war. Der Wagen war im Zeitraum zwischen 18 und 20.15 Uhr auf einem Parkplatz am Bachweg abgestellt.

Vermutlich unter Anwendung von Gewalt, gelang es den Unbekannten das gesicherte Mountainbike

vom Heckträger zu entfernen und im Anschluss damit zu flüchten.

Auffallend an dem schwarzen Rad des Herstellers “Conway” sind die gelben Streifen.

Insgesamt entstand ein Schaden von mehreren Tausend Euro.

Die Polizei in Hirschhorn ist mit dem Fall betraut und fragt: Wer hat in diesem Zeitraum Verdächtiges beobachtet? Wer kann Hinweise zum Aufenthalt des Mountainbikes geben?

Die Beamten sind unter der Rufnummer 06272/93050 zu erreichen.

Hakenkreuz-Schmiererei an Hinweistafel – Kripo ermittelt und sucht Zeugen

Neckarsteinach (ots) – Die Hakenkreuz-Schmiererei auf einer Hinweistafel in der Nähe der Sangenwaldhütte wurde der Polizei am Montagmorgen (21.9.) gemeldet.

Der genaue Tatzeitraum ist derzeit nicht bekannt und kann einige Tage zurückliegen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand wurden neben der silbernen Farbschmiererei zwei weitere Werbeanschläge offenbar durch Hitzeeinwirkung beschädigt. Hierbei entstand auch Schaden an der Hinweistafel. Ersten vorsichtigen Schätzungen zufolge, wird der Schaden insgesamt auf circa 150 Euro geschätzt.

Der polizeiliche Staatsschutz hat die Ermittlungen unter anderem wegen Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen aufgenommen. In diesem Zusammenhang hofft die Kriminalpolizei (K10) in Heppenheim auf sachdienliche Hinweise.

Die Ermittler sind unter der Rufnummer 06252/706-0 zu erreichen.

Darmstadt

PKW vollständig ausgebrannt

Darmstadt-Eberstadt (ots) – Am Dienstag 22.09.2020 wurden durch Anwohner um 03:15 Uhr im Bereich der Arndtstraße in Darmstadt-Eberstadt mehrere verdächtige Geräusche wahrgenommen. In der Folge geriet ein dort geparkter Audi in Brand. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand dieser bereits in Vollbrand und musste durch die Berufsfeuerwehr Darmstadt gelöscht werden.

Das Fahrzeug brannte trotz des schnellen Eingreifens der Feuerwehr vollständig aus. Durch den Brand entstand ein Schaden von rund 15.000 EUR. Die weiteren Ermittlungen bezüglich der Brandursache werden durch das Kommissariat 10 in Darmstadt geführt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Vorfall geben können, werden gebeten, sich mit dem K10 unter der Tel.-Nr. 06151 – 969 4112 in Verbindung zu setzen.

Von Unfallstelle geflüchtet – Polizei sucht Zeugen

Darmstadt (ots) – Am Dienstag 22.09.2020 um 11:05 Uhr, beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer mit einem weißen VW Tiguan einen weißen Kleinbus, der in der Bessunger Straße am Fahrbahnrand vor der Herderschule abgestellt war. Etwa 500 Euro wird den Fahrzeughalter die Reparatur des Fahrzeuges kosten, das an der vorderen linken Seite beschädigt wurde.

Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt das 2. Polizeirevier in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151/969-3710 entgegen.

Fiat Punto entwendet

Darmstadt (ots) – Ein grauer Fiat Punto ist am Montag 21.9.2020 in der Zeit zwischen 15 Uhr und 17 Uhr in das Visier von Kriminellen geraten. Auf noch nicht bekannten Weg verschafften sich die Täter Zugang zu dem Fahrzeug und flüchteten in unbekannte Richtung.

Zur Tatzeit parkte das Auto in der Moosbergstraße mit den Kennzeichen DA-DO466. Die Darmstädter Kripo (K21/22) ermittelt und nimmt unter der Rufnummer 06151/9690 sachdienliche Hinweise entgegen.

28-Jährige bei Taschendiebstahl auf frischer Tat ertappt und festgenommen

Darmstadt (ots) – Bei dem Versuch, sich eine Geldbörse aus der Handtasche einer 63-jährigen Kundin in einem Bekleidungsgeschäft zu schnappen, ist eine 28-Jährige am Montagmittag 21.9.2020 auf frischer Tat ertappt und von den Zeugen bis zum Eintreffen der Polizeibeamten festgehalten worden.

Kurz nach 11 Uhr hatten aufmerksame Zeugen das kriminelle Vorgehen der Beschuldigten in dem Geschäft am Ludwigsplatz bemerkt und umgehend die Polizei alarmiert. Die Beschuldigte, die bereits wegen ähnlicher Delikte in der Vergangenheit aufgefallen war, wurde mit zur Wache gebracht.

Dort erstatteten die Beamten Anzeige und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurde die Frau aus Hamburg wieder auf freien Fuß gesetzt. Sie wird sich jetzt strafrechtlich verantworten müssen.

Einbruch in Tankstelle – Wer hat Verdächtiges beobachtet?

Darmstadt-Eberstadt (ots) – Auf eine Tankstelle in der Reuterallee hatten es noch unbekannte Täter am frühen Dienstagmorgen 22.9.2020 abgesehen. Auf noch nicht bekannte Weise waren die Kriminellen in die Räume der Tankstelle gelangt und hatten nach Beute gesucht. Gegen 5.30 Uhr waren ihre Spuren entdeckt und die Polizei informiert worden.

Ersten Erkenntnissen zufolge entwendeten die ungebetenen Besucher Zigaretten und diverse Pakete. Der Umfang der gemachten Beute ist derzeit abschließend noch nicht bekannt, dürfte aber nach ersten Schätzungen mehrere Tausend Euro betragen.

Die Kriminalpolizei in Darmstadt ist mit dem Fall betraut und sucht Zeugen. Die Ermittler des Kommissariats 21/22 fragen: Wer hat in Tatortnähe und in den frühen Morgenstunden des Dienstags verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachten können? Hinweise zu den Tätern werden unter der Rufnummer 06151/9690 entgegengenommen.

Darmstadt-Dieburg

16-Jährige aus Reinheim-Ueberau vermisst – Polizei bittet um Mithilfe

Reinheim (ots) – Aktuell sucht die Polizei nach einer 16-Jährigen aus Reinheim. Seit Dienstagvormittag 22.9.2020 wird dort Sarah B. vermisst. Ersten Erkenntnissen zufolge hatte die Gesuchte zwischen 7.30 Uhr und 8 Uhr die elterliche Wohnung in der Straße “Am Schützenrain” verlassen. Seitdem fehlt von ihr jede Spur.

Beschreibung:

Das Mädchen ist 1,50 Meter groß und hat eine kräftige Statur. Sie trägt vermutlich eine schwarze Leggins und ist mit orangefarbenen Schuhen bekleidet. Auffällig ist ihr Pagenschnitt mit Rotfärbung. Aufgrund ihrer Trisomie 21 ist Sarah in ihrer Orientierungsfähigkeit eingeschränkt.

Wer die Beschriebene gesehen hat oder Hinweise zu ihrem derzeitigen Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich unmittelbar mit dem Kommissariat 10 in Darmstadt (Rufnummer 06151/969-0) in Verbindung zu setzen.

Ungebetener Besucher nutzt offenstehende Terrassentür und entwendet Geld

Babenhausen (ots) – Eine offenstehende Terrassentür hat sich ein noch unbekannter Dieb am Montagvormittag 21.9.2020 zu Nutzen gemacht, um sich Zugang zu einer Wohnung in der Martin-Luther-Straße zu verschaffen. Die Tatzeit wird nach ersten Erkenntnissen zwischen 10.50 Uhr und 11.30 Uhr eingrenzt. Nachdem der Täter die Wohnung betreten hatte, schnappte er sich Geld aus einem Portemonnaie und trat die Flucht an.

Möglicherweise konnte der Kriminelle dabei beobachtet werden? Zeugen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit den Beamten der Dezentralen Ermittlunsggruppe in Dieburg, in Verbindung zu setzen (Rufnummer 06071/96560).

Groß-Gerau

Rollstuhlfahrer von Trickdieb bestohlen

Rüsselsheim (ots) – Ein Trickdieb hat am Montagmittag 21.09.2020 einen 67-jährigen Rollstuhlfahrer bestohlen. Gegen 13 Uhr sprach der bislang noch unbekannte Täter den Bischofsheimer auf dem Löwenplatz an und fragte, ob er ihm einen 10-Euro-Schein wechseln könne. Der hilfsbereite Mann holte daraufhin seine Geldbörse heraus und wollte den Geldschein wechsel. Hierbei lenkte der Kriminelle den 67-Jährigen geschickt ab und entwendete unbemerkt Geldscheine aus seinem Portemonnaie.

Erst nachdem der Dieb in Richtung Frankfurter Straße davongelaufen war, wurde der Diebstahl der rund 400 Euro bemerkt.

Täterbeschreibung:

Der Täter war ca. 40 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß und sprach Deutsch mit Akzent. Er hatte graumelierte, dunkle Haare und insgesamt ein gepflegtes Erscheinungsbild. Bekleidet war er mit einem dunkelblauen oder -grauen Jackett sowie einem hellblauen Hemd mit Krawatte.

Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei nach dem Flüchtenden verlief noch ohne Erfolg.

Das Kommissariat 21/22 hat in diesem Zusammenhang die Ermittlungen aufgenommen und hofft unter der Rufnummer 06142/696-0 auf Zeugenhinweise.

Odenwaldkreis

Kontrollen durch zivile Motorradstreifen

Brombachtal/Oberzent (ots) – Im Laufe des Sonntags 20.09.2020 haben zivile Motorradstreifen Kontrollen im Odenwald durchgeführt. Gegen 14.40 Uhr stoppten sie einen 23-jährigen Motorradfahrer in der Erbacher Straße im Brombachtal. Bei der Kontrolle erhärtete sich der Verdacht, dass an dem Fahrzeug des Mannes aus Groß-Zimmern manipuliert wurde. Dieser ist lediglich im Besitz der Führerscheinklasse A2 und somit nur zum Führen von Krafträdern mit einer Leistung von maximal 35 kW berechtigt.

Die Beamten stellten das Motorrad sicher und brachten es zu einem Sachverständigen. Hier wurde festgestellt, dass der Gasanschlag entfernt wurde, was zu einer deutlichen Leistungssteigerung und Erlöschen der Betriebserlaubnis führte. Gegen den 23-jährigen Fahrer wurde Strafanzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Um 17.30 Uhr stoppten die Einsatzkräfte zwei Quadfahrer im Bereich des Reussenkreuzes bei Oberzent. Beide waren wegen des unnötigen Motoraufheulens und Beschleunigung in den Fokus der Beamten geraten. Während der Überprüfung sprachen zwei Fahrradfahrer die Polizisten an und teilten mit, dass die Gestoppten zuvor die Krähbergstrecke befahren und vor einer nicht einsehbaren Rechtskurve sowie trotz durchgezogener Mittellinie sie und zwei Autos überholt hatten.

Beim Wiedereinordnen wären die Radler durch die Quads zusätzlich geschnitten worden.

Aufgrund der Erkenntnisse leiteten die Zivilbeamte ein Verfahren wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs ein.

