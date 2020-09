Erneut falsche Handwerker unterwegs, Wiesbaden, Friedenstraße, 21.09.2020, 15.00 Uhr bis 16.00 Uhr,

(pl)Am Montagnachmittag waren in Wiesbaden erneut falsche Handwerker unterwegs,

welche es auf die Wertsachen einer in der Friedenstraße wohnenden Seniorin

abgesehen hatten. Die Geschädigte wurde gegen 15.00 Uhr vor der Haustür zunächst

von einem ihr unbekannten Mann auf einen Wasserschaden in dem Mehrfamilienhaus

hingewiesen. Nachdem sich die Wiesbadenerin im Anschluss an das Gespräch in

ihrer Wohnung aufhielt, klingelte kurze Zeit später ein angeblicher Handwerker

und erzählte der Seniorin nochmals die Geschichte vom Wasserschaden. Da der

Schaden angeblich in ihrer Wohnung sei, müsse dem natürlich auf den Grund

gegangen werden. Im weiteren Verlauf wurde die Seniorin von dem Trickdieb

mehrere Minuten geschickt abgelenkt, so dass vermutlich der Komplize unbemerkt

die Wohnung betreten und nach Wertgegenständen durchsuchen konnte. Den Diebstahl

einer Halskette bemerkte die Geschädigte erst, als der angebliche Handwerker

ihre Wohnung bereits wieder verlassen hatte. Der Trickdieb soll ca. 50-65 Jahre

alt, etwa 1,70 Meter groß sowie kräftig gewesen sein und dunkle Haare mit einem

klassischen Männerschnitt gehabt haben. Getragen habe er eine gelbgrüne

Warnweste. Der mutmaßliche Komplize sei etwa 45-55 Jahre alt, ca. 1,75- 1,80

Meter groß gewesen und habe eine normale Statur sowie dunkle Haare gehabt. Er

soll eine sehr dünne Mundnasenbedeckung getragen haben. Die Wiesbadener

Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder

Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-0 zu melden.

Vorsicht beim Geldwechseln, Wiesbaden, Walramstraße, 21.09.2020, 09.40 Uhr,

(pl)Einem 63-jährigen Mann wurde am Montagmorgen in der Walramstraße von einem

Trickdieb ein Geldschein aus der Geldbörse entwendet. Der Bestohlene wurde gegen

09.40 Uhr von dem Täter angesprochen und um die Herausgabe eines Euros gebeten.

Als der hilfsbereite Geschädigte daraufhin seine Geldbörse zückte und nach einem

passenden Geldstück schaute, griff der Dieb in das Portemonnaie und schnappte

sich einen 50 Euro Schein. Anschließend flüchtete er mit der Beute und seinem

mitgeführten weißen Mountainbike in Richtung Hellmundstraße. Der Dieb soll etwa

30-40 Jahre alt, ca. 1,85 Meter groß gewesen sein und einen dunklen Vollbart

gehabt haben. Getragen habe er eine weiße Jacke. Hinweise nimmt das 1.

Polizeirevier unter der Rufnummer (0611) 345-2140 entgegen. Seien Sie

misstrauisch, wenn Sie jemand auf Wechselgeld anspricht. Die Täter nutzen oft

die Gelegenheit in den Momenten, in denen die Opfer ihre Geldbörsen sowieso in

der Hand haben, wie beispielsweise an Parkschein- oder Geldautomaten. Wenn Sie

hilfsbereit sein wollen, achten Sie darauf, dass Sie Ihre Geldbörse fest in der

Hand halten und vom Ansprechpartner abgewandt nach passendem Kleingeld

durchsuchen. Ganz wichtig: Die Finger eines Unbekannten haben an und in Ihrer

Geldbörse nichts verloren!

Fahrzeugbrand, Mainz-Kastel, Römerstraße, 22.09.2020, 01.35 Uhr,

(pl)In der Nacht zum Dienstag kam es auf einem Parkplatz in der Römerstraße in

Mainz-Kastel zu einem Fahrzeugbrand. Anwohner wurden gegen 01.35 Uhr auf den

brennenden Pkw aufmerksam und verständigten daraufhin die Feuerwehr, welche den

Brand löschte. Der graue Seat Ibiza wurde bei dem Brand völlig zerstört. Der

Schaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Die Brandursachenermittler der

Wiesbadener Kriminalpolizei haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten

Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-0 zu melden.

Junge Männer auf Schlachthofgelände von Jugendgruppe geschlagen und beraubt, Wiesbaden, Murnaustraße, Montag, 22.09.2020, 03.50 Uhr

(ds) Am frühen Montagmorgen wurden 2 junge Männer auf dem Schlachthofgelände von

einer Personengruppe geschlagen und anschließend beraubt. Die beiden

geschädigten Männer im Alter von 18 und 26 Jahren trafen auf dem

Schlachthofgelände auf eine Gruppe von 8 bis 9 jungen Männern. Hier soll es aus

bisher nicht bekannten Gründen zu Streitigkeiten gekommen sein und die beiden

wurden von der größeren Personengruppe angegriffen und geschlagen. Dabei wurden

ihnen auch eine Umhängetasche, Bargeld und weiße Turnschuhe entwendet. Die

Tätergruppe flüchtete in Richtung Mainzer Straße. Die Personen in dieser Gruppe

sollen 19 bis 21 Jahre alt gewesen sein und alle hätten einen 3-Tage Bart

getragen. Der 26-jährige Geschädigte wurde zur ambulanten Behandlung in ein

Wiesbadener Krankenhaus gebracht. Zeugen und Hinweisgeber gebeten, sich unter

der Nummer 0611-345-0 bei der Wiesbadener Polizei zu melden.

Alarmanlage verhindert Einbruch in Pizzeria, Wiesbaden, Bismarckring, Dienstag, 22.09.2020, 01:46 Uhr

(ds) In der Nacht von Montag auf Dienstag versuchten unbekannte Einbrecher, in

eine Pizzeria im Bismarckring einzudringen. Hierzu kletterten die Täter auf eine

Fensterbank und versuchten, ein gekipptes Küchenfenster zu öffnen. Dabei wurde

ein akustischer Alarm ausgelöst. Die Täter ließen daraufhin von ihrem Vorhaben

ab und flüchteten in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei Wiesbaden hat die

Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Nummer 0611/345-0 zu

melden.

Busfahrer beleidigt und Scheibe der Bustür eingeworfen, Wiesbaden, Gartenfeldstraße, Bushaltestelle, Montag, 21.09.2020, 18.55 Uhr

(ds) Am Montagabend ist es in einem Linienbus an der Bushaltestelle in der

Gartenfeldstraße zwischen dem Busfahrer und einem Fahrgast zu einer

Auseinandersetzung gekommen. Ein bisher unbekannter Mann stieg am frühen

Montagabend in einen dort stehenden Linienbus ein, ohne seine Fahrkarte

vorzuzeigen. Als der Busfahrer ihn daraufhin nach seiner Fahrkarte fragte, soll

der Täter plötzlich aggressiv geworden sein. Anschließend soll er den Busfahrer

beleidigt haben und dann aus dem Bus ausgestiegen sein. Hier soll er mehrfach

von außen gegen die hintere Tür des Busses getreten haben und eine Bierdose

gegen eine Scheibe geworfen haben, so dass diese zu Bruch ging. Es entstand

Sachschaden von ca. 1000,- EUR. Der Täter wird wie folgt beschrieben: 25 – 30

Jahre alt, 175 – 180 cm groß, schlank, sprach muttersprachlich deutsch,

braun-blonde hochgebundene Rastalocken. Er war bekleidet mit hellem T-Shirt,

heller kurzer Hose und lief barfuß. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich

unter der Nummer 0611/345-2140 mit dem 1. Polizeirevier in Wiesbaden in

Verbindung zu setzen.

Lieferwagen Mercedes Vito gestohlen, Wiesbaden, Scharnhorststraße, Montag, 21.09.2020, 13.20 Uhr

(ds) Am Montagmittag wurde der Lieferwagen eines Paketboten in der

Scharnhorststraße entwendet. Ein 21-jähriger Paketbote stellte sein

Lieferfahrzeug, ein weißer Mercedes Vito mit dem amtlichen Kennzeichen BM-BT

9502, in der Scharnhorststraße ab, um auf der gegenüber liegenden Seite ein

Paket abzugeben. Dabei ließ der Fahrer den Schlüssel im Zündschloss des

Fahrzeugs stecken. In diesem kurzen unbeobachteten Moment wurde das Fahrzeug von

einem bisher unbekannten Täter entwendet, einschließlich der weiteren Pakete,

die sich zu diesem Zeitpunkt noch darin befanden. Die Kriminalpolizei Wiesbaden

hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen und Hinweisgeber, die über den Verbleib

des Fahrzeugs Auskunft geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei

Wiesbaden unter der Nr. 0611/345-0 in Verbindung zu setzen.

Vom Fahrrad gestoßen und geschlagen, Wiesbaden, Biebricher Allee, Montag, 21.09.2020, 18.05 Uhr

(ds) Am Montagnachmittag wurde ein 39-jähriger Radfahrer von Jugendlichen

angepöbelt und anschließend in der Biebricher Allee vom Fahrrad gestoßen und

geschlagen. Der Geschädigte befuhr mit seinem Fahrrad die Klingholzstraße in

Richtung der Biebricher Allee. Hier wurde der 39-jährige Mann durch zwei

Jugendliche zunächst angepöbelt. Als der Geschädigte weiterfuhr, verfolgten die

Jugendlichen den Mann mit ihren Fahrrädern. Sie holten den Geschädigten

schließlich ein und sollen ihn dann vom Fahrrad gestoßen und mit Schlägen

traktiert haben. Dieser Vorfall wurde offenbar von den Insassen eines

vorbeifahrenden Fahrzeugs beobachtet, so dass das Fahrzeug anhielt und die zwei

Insassen ausstiegen. Daraufhin ergriffen die Täter die Flucht in Richtung

Bahnhof. Der Geschädigte wurde leicht verletzt.

Die beiden jugendlichen Täter im Alter zwischen 15 und 16 Jahren waren mit

dunklen Mountainbikes unterwegs und können wie folgt beschrieben werden: Ein

Täter trug eine graue Weste mit schwarzem Stick im Schulterbereich, ein

lilafarbenes T-Shirt mit einem Bild / Schriftzug vorne, hellblaue Jeans mit

Rissen und Löchern, weiße Sneakers von Nike, weiße Socken und eine blau – graue

Basecap. Der zweite Täter trug einen schwarzen Hoodie Pullover mit Aufschrift

von Billabong, kurze blaue Jeans mit Stickmuster, schwarze Sneakers, dunkelblaue

Socken, Armbanduhr mit schwarzem Armband, schwarze nach hinten gerichtete

Basecap und hatte eine camouflage farbene Umhängetasche mit neongelber

Aufschrift dabei.

Die Polizei bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Nummer 0611/345-0 zu

melden.

Mann bei Verkehrsunfall zwischen Radfahrern schwer verletzt, Mainz-Kostheim, Kostheimer Landstraße, Montag, 21.09.2020, 12:56 Uhr

(ds)Am Montagmittag wurde ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall in der

Kostheimer Landstraße schwer verletzt. Der 58-jährige Radfahrer befuhr den

Radstreifen am rechten Fahrbahnrand der Kostheimer Landstraße in Fahrtrichtung

Hochheimer Straße. Vor ihm fuhren zwei weitere Zeugen mit dem Rad. Ein 84 Jahre

alter Radfahrer fuhr vom Aldi – Parkplatz kommend nach links auf die Kostheimer

Landstraße ein, um ebenso in Richtung Hochheimer Straße weiterzufahren. Durch

den einbiegenden Radfahrer mussten die Zeugen und der 58-jährige Radfahrer stark

abbremsen. Der 58-Jährige verlor die Kontrolle über sein Fahrrad und stürzte.

Bei dem Sturz verletzte er sich schwer und musste mit einem Rettungswagen zur

Behandlung in ein Wiesbadener Krankenhaus gebracht werden. An seinem Fahrrad

entstand zudem Sachschaden.

Kind bei Verkehrsunfall von Pkw erfasst, Wiesbaden, Steinberger Straße, Sonntag, 20.09.2020, 16.35 Uhr

(ds)Am Sonntagnachmittag wurde ein 5-jähriges Kind mit seinem Laufrad auf dem

Gehweg der Steinberger Straße von einem Pkw erfasst und leicht verletzt. Der

51-jährige Fahrer eines Pkw VW Touran übersah beim Ausfahren vom Parkplatz des

Sportplatzes an der Steinberger Straße das auf dem Gehweg befindliche Kind mit

seinem Laufrad. Das Kind wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und zur

Untersuchung in ein Wiesbadener Krankenhaus gebracht.

Geparkte Autos mutwillig beschädigt, Mainz-Kastel, Eleonorenstraße, 20.09.2020, 19.00 Uhr bis 21.09.2020, 08.00 Uhr,

(pl)In der Nacht zum Montag waren in der Eleonorenstraße in Mainz-Kastel

Vandalen unterwegs. Die Täter zogen zwischen 19.00 Uhr und 08.00 Uhr durch die

Straße und beschädigten die linken Außenspiegel von mindestens drei dort

abgestellten Fahrzeugen. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem 2.

Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2240 in Verbindung zu setzen.

Ergebnisse der Verkehrssicherheitswoche „ROADPOL – Safety Days“,

(pl)Vergangene Woche hat die europaweite Aktion „ROADPOL – Safety Days“

stattgefunden. An dieser Aktionswoche beteiligte sich auch das Polizeipräsidium

Westhessen.

Insgesamt wurden bei den Kontrollmaßnahmen im Bereich des Polizeipräsidiums

Westhessen 1027 Fahrzeuge und 1118 Personen kontrolliert. Hierbei wurden

insgesamt 36 Strafanzeigen gefertigt. Darunter waren 14 Trunkenheitsfahrten,

eine Fahrt unter Einfluss berauschender Mittel, neun Anzeigen wegen des Fahrens

ohne Fahrerlaubnis sowie vier Anzeigen wegen des Verstoßes gegen das

Pflichtversicherungsgesetz. Darüber hinaus wurden 192

Verkehrsordnungswidrigkeiten, insbesondere Gurt- und Handyverstöße, festgestellt

sowie 46 Mängelanzeigen gefertigt.

Im Rahmen der durchgeführten Geschwindigkeitsmessungen wurden insgesamt 7126

Fahrzeuge gemessen und 910 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. 368

Verkehrsteilnehmer waren so schnell unterwegs, dass sie mit einem Fahrverbot

rechnen müssen. Mittels Abstandsmesstechnik wurden insgesamt 191 Verstöße

festgestellt, wovon nun 15 Fahrzeugführerinnen und Fahrzeugführer ebenfalls mit

einem Fahrverbot rechnen müssen.

Rheingau-Taunus-Kreis

Mehrere Pkw zerkratzt und beschädigt, Walluf, Schöne Aussicht, Montag, 21.09.2020, 14.00 Uhr – 17.00 Uhr

(mhe)Am Montagnachmittag wurden in der „Schönen Aussicht“ in Walluf mehrere Pkw

zerkratzt und dabei ein Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro

verursacht. Insgesamt sieben Fahrzeuge der Marken Toyota, VW, Renault, Peugeot

und Fiat wurden von bislang unbekannten Tätern massiv zerkratzt. Eine Zeugin

konnte am Tatort zwei Kinder beobachten, die in dem Verfahren eine wichtige

Rolle spielen könnten. Die Polizei sucht zwei Jungen im Alter von 8 – 10 Jahren.

Einer der beiden war etwa 1,50 – 1,55 Meter groß und hatte dunkelblonde Haare

mit rötlichem Ton. Er war von kräftiger Statur und trug ein helles Oberteil. Der

zweite Junge ist ungefähr 1,50 Meter groß und hat helle kurze Haare und

ebenfalls eine etwas kräftigere Figur. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten,

sich mit der Polizei in Eltville unter der Rufnummer 06123-9090-0 in Verbindung

zu setzen.

Kennzeichen gestohlen, Rüdesheim-Aulhausen, Vincenzstraße, Freitag, 18.09.2020, 13.00 Uhr bis Montag, 21.09.2020, 06.00 Uhr

(mhe) Am vergangenen Wochenende wurden in Rüdesheim von einem Firmenfahrzeug die

Kennzeichen entwendet. Zwischen Freitagmittag und Montagmorgen wurden an dem

Pkw, der in der Vincenzstraße geparkt war, die amtlichen Kennzeichen RÜD-V 901

gestohlen. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in

Rüdesheim unter der Rufnummer 06722-9112-0 in Verbindung zu setzen.

Anhängerkennzeichen entwendet, Hünstetten, Parkplatz Neukirchner Straße, Sonntag, 13.09.2020

(mhe)Im Verlauf des letzten Sonntages wurde in Görsroth das Kennzeichen eines

Anhängers gestohlen. Der Anhänger der Marke Hulco war in Görsroth auf dem

Parkplatz in der Neukirchner Straße abgestellt, als ein bislang unbekannter

Täter das Kennzeichen ZH 814 546 entwendete. Hinweise erteilen Sie bitte an die

Polizeistation Idstein unter der Rufnummer 06126-9394-0.

Nach Zusammenstoß flüchtig, Rüdesheim, Hahnengasse, Sonntag, 20.09.2020, 17.30 Uhr bis Montag, 21.09.2020, 12.00 Uhr

(mhe)Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte in der Hahnengasse

in Rüdesheim einen anderen Pkw und flüchtete anschließend von der Unfallstelle.

Der Geschädigte hatte seinen grauen Toyota zwischen Sonntagabend und

Montagmittag auf einem Parkplatz in der Hahnengasse geparkt, als der Unbekannte

vermutlich beim Ein-oder Ausparken mit seinem Fahrzeug gegen die vordere

Beifahrerseite stieß. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert

Euro. Der Verursacher flüchtete von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten,

sich mit der Polizei in Rüdesheim unter der Rufnummer 06722-9112-0 in Verbindung

zu setzen.

Nachtrag zur Pressemeldung zu den präparierten Hundeködern, Samstag, 19.09.2020, 16.00 Uhr Eltville-Kernstadt, Weinbergstraße /Taunusstraße

(mhe)Zu der bereits am Montag veröffentlichten Pressemeldung bezüglicher

präparierter Hundeköder in Eltville liegen der Polizei weitere Erkenntnisse vor.

Am Samstagnachmittag wurden durch eine aufmerksame Spaziergängerin in der

Kernstadt von Eltville mehrere präparierte Hundeköder aufgefunden. Diese lagen

im Bereich eines Parkplatzes in der Weinbergstraße Nähe Taunusstraße. Die

Polizei hat die Hundeköder, in Form von mit Nägeln präparierten angebratenen

Hackfleischbällchen, zwecks Spurensicherung spurenschonend sichergestellt. Die

Wiesbadener Kriminalpolizei hat diesbezüglich die Ermittlungen aufgenommen und

bittet weiterhin Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 0611-345-0 in

Verbindung zu setzen.