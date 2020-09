Friedberg: Die Polizei-News

Bad Vilbel/Karben – Warnung vor Enkeltrickbetrügern

(ots) – In den letzten Tagen kommt es vermehrt zu Anrufen von Enkeltrickbetrügern. Durch gezielt manipulative Gesprächsführung versuchen Anrufer, vornehmlich ältere Menschen glauben zu lassen, sie sprächen mit einem Familienangehörigen. Die Straftäter geben vor, sich in einer aktuellen Notlage zu befinden und dringend finanzielle Unterstützung zu benötigen. Dabei sollen letztlich Wertsachen und Bargeld an einen “Abholer” übergeben werden. Der Anrufer selbst könne aufgrund der zuvor geschilderten Situation nicht selbst kommen.

In gutem Glauben, man helfe den eigenen Enkelkindern aus einer schwierigen Situation, erfolgt schließlich die Übergabe der Vermögenswerte an eine unbekannte Person. Zumeist fällt der Schwindel erst einige Zeit später auf, wenn die Betrüger bereits “über alle Berge” sind.

Dass Betrüger mit dieser dreisten Masche immer wieder erfolgreich sind zeigt unter anderem ein solcher Fall aus der letzten Woche. Daher bittet die Polizei nochmals darum, insbesondere ältere Familienangehörige über die beschriebene Betrugsmasche zu informieren.

Weiterführende Informationen zum Thema “Enkeltrick” erhalten Sie auch im Internet unterhttps://www.polizei.hessen.de/praevention/sicherheit-fuer-senioren/enkeltrick/.

Sollten Sie selbst einen derartigen Anruf erhalten, beenden Sie umgehend das Gespräch und verständigen Sie die Polizei.

BAB5: Schwerer LKW-Unfall am Dienstagmorgen – eine Person tödlich verletzt

(ots) – Am Dienstagmorgen 22.09.2020 ist es auf der A5 zwischen dem Gambacher Kreuz und der Anschlussstelle Butzbach zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Daran beteiligt waren drei Lastkraftfahrzeuge. Eine Person erlitt dabei tödliche Verletzungen.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen hatte sich der Verkehr auf dem rechten von drei Fahrstreifen zurückgestaut. Der Fahrer eines LKW war auf einen vor ihm befindlichen Sattelzug aufgefahren. Dieser wurde gegen einen weiteren Sattelzug geschoben. Der Fahrer des LKW wurde durch die Wucht des Aufpralls in der Fahrerkabine eingeklemmt und tödlich verletzt.

Bei diesem handelt es sich um einen 62-jährigen Mann aus dem Landkreis Marburg-Biedenkopf.

Der Fahrer eines der Sattelzüge erlitt einen Schock.

Mit der Feststellung der Unfallursache wurde durch die zuständige Staatsanwaltschaft ein Sachverständiger beauftragt.

Die A5 in Fahrtrichtung Frankfurt war aufgrund von Bergungsmaßnahmen sowie der anschließenden Unfallaufnahme im Bereich der Unfallstelle für mehrere Stunden voll gesperrt.

Nachdem zunächst der linke Fahrstreifen freigegeben werden konnte, wurde die Sperrung gegen

14.50 Uhr vollends aufgehoben.

