Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch – 22.09.2020 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und ihr habt etwas gesehen, dann wendet Euch bitte an die zuständige Polizeidienststelle.

Bad Dürkheim: Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer

Bad Dürkheim (ots) – Am 21.09.2020 gegen 18:30 Uhr befuhr ein 28-jähriger Motorradfahrer den Triftweg in Bad Dürkheim in Fahrtrichtung Kanalstraße. Ein grauer BMW 5er Combi befuhr die Dresdener Straße in Fahrtrichtung Triftweg. An dieser Stelle besteht eine Rechts-vor-Links-Regelung. Die BMW-Fahrerin übersah den von rechts kommenden, bevorrechtigten Motorradfahrer und fuhr in den Triftweg nach links in Richtung Kanalstraße ein. Der 28-Jährige musste deshalb stark bremsen und stürzte. Zu einem Zusammenstoß mit dem BMW kam es dabei nicht. Der Motorradfahrer wurde leicht verletzt. Am Motorrad entstand ein Sachschaden von 3000 Euro. Die unbekannte BMW-Fahrerin verließ die Unfallstelle, ohne Angaben hinsichtlich ihrer Person. Eine Nahbereichsfahndung verlief erfolglos. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Bad Dürkheim: Verkehrskontrollen

Bad Dürkheim (ots) – Am 21.09.2020 gegen 15:00 Uhr wurden in Bad Dürkheim in der Bruchstraße Verkehrskontrollen durchgeführt. 3 Verkehrsteilnehmer mussten aufgrund des Verstoßes gegen die Gurtanlegepflicht verwarnt werden. Weitere 3 Verkehrsteilnehmer erwarten nun ein Bußgeld und ein Punkt im Verkehrszentralregister, weil sie während der Fahrt ihr Mobiltelefon benutzt hatten.

Bad Dürkheim: Lagerraum aufgebrochen

Bad Dürkheim (ots) – Im Zeitraum von 19.09.2020 bis 21.09.2020 wurde aus einem Lagerraum eines Parkhauses am Obstmarkt in Bad Dürkheim ein Hochdruckreiniger entwendet. Bislang unbekannte Täter hebelten mit einem unbekannten Hebelwerkzeug die Metalltür des Lagerraums auf. Es entstand ein Sachschaden von 500 Euro. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Weisenheim am Sand: Hauswand beschmiert

Weisenheim am Sand (ots) – Im Zeitraum von 18.08.2020 bis 21.09.2020 wurde in Weisenheim am Sand, die Hauswand eines Gebäudes in der Straße Ziegelhütte beschmiert. Die bislang unbekannten Täter besprühten die Hauswand mit schwarzer Farbe. Die Sprühdose konnte aufgefunden und sichergestellt werden. Es entstand ein Sachschaden von 1000 Euro. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Wachenheim: Verkehrsgefährdung

Wachenheim (ots) – Am 21.09.2020 gegen 11:30 Uhr wurde eine 52-jährige Fahrradfahrerin in Wachenheim im Straßenverkehr gefährdet. Sie befuhr die Weinstraße in Wachenheim in Richtung Forst. Auf Höhe der Kreuzung Weinstraße / Waldstraße fuhr sie während der Gelbphase in den Kreuzungsbereich ein und hörte hinter ihr laute Motorengeräusche. Plötzlich zog ein weißer PKW an ihr vorbei und bog rechts ab, wobei er ihren Fahrweg geschnitten hätte. Die 52-Jährige konnte noch reflexartig das Fahrrad nach rechts einlenken, sodass es zu keinem Zusammenstoß kam. Sie fiel nicht zu Boden und wurde nicht verletzt. Hinweise auf des amtliche Kennzeichen liegen vor und die Ermittlungen hinsichtlich des Fahrzeugführers wurden aufgenommen Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Erpolzheim: Brand von Grünfläche und Holzpaletten

Erpolzheim (ots) – Am 21.09.2020 wurde gegen 15:00 Uhr auf dem Grundstück einer ehemaligen Baumschule am Feldrand zwischen Erpolzheim und Birkenheide ein Band festgestellt. Vor Ort konnte der Brand einer Fläche von 4 Quadratmetern und von alten Holzpaletten festgestellt werden. Die Feuerwehren Erpolzheim und Freinsheim löschten den Brand. Insgesamt entstand ein Sach- und Flurschaden von 300 Euro. Ermittlungen hinsichtlich der Ursache wurden aufgenommen. Ob es sich um eine absichtliche Brandstiftung oder eine Selbstentzündung handelt, steht bis jetzt nicht fest. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Ellerstadt: Mutwillige Beschädigungen

Ellerstadt (ots) – Im Zeitraum von 20.09.2020 bis 21.09.2020 betraten bislang unbekannte Täter ein Grundstück im Akazienweg in Bad Dürkheim und beschädigten mehrere Gegenstände. Dabei wurden mehrere Zäune beschädigt, ein Insektenhotel umgeworfen und mehrere Pflanzen in einem Hochbeet zertreten. Es entstand ein Sachschaden von 100 Euro. Hinweise auf die unbekannten Täter liegen bislang nicht vor. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.