Neustadt: TREPPENHAUSKONZERT – Zobel & Schwarz am 03. Oktober 2020

Neustadt an der Weinstraße – Kombination aus „Hautnah“-Konzert mit hochkarätigen Musiker/innen, Einzelausstellung regionaler Künstlerinnen und Künstler und Ausschank/ Fingerfood: der perfekte Abend zum Wochenausklang!

Grönemeyer-Gitarrist Stefan Zobeley und „Paddy goes to Hollyhead“-Keyboarder spielen ihre Lieblingssongs von James Taylor, Jamie Cullum und John Mayer bis Supertramp…

Zu den Künstlern

Der Heidelberger Stephan Zobeley blickt zurück auf eine lange Karriere, die ihn aus der hiesigen Region in die erste Liga der deutschen Rock-Musik katapultierte: Mit Stationen beispielsweise bei der Freddy Wonder Combo in den 80-er Jahren,1988 mit „Zebra“, von dort zur Soul-Legende Chaka Khan, bis hin seiner eigenen Band „Zobel“. Zwischendurch spielte immer mal wieder als Studiomusiker bei Edo Zanki, Uwe Ochsenknecht oder Anne Haigis. Und dann kam Herbert Grönemeyers Angebot, das Zobeley – wie er schmunzelnd erzählt – zu dessen Erstaunen erst einmal ablehnte. Sechs Monate später hatte er es sich dann doch anders überlegt und rief seinerseits bei Grönemeyer an. Der nahm ihn immer noch gerne – fast so, als hätte er auf ihn gewartet. Seit 30 Jahren ist er nun dabei und kein bisschen müde. Er ist ein Wanderer zwischen den Welten, der nicht nur für die harten Töne steht, sondern auch immer wieder gerne die akustische Gitarre auspackt und Tiefe zeigt. Im Gepäck hat er seine aktuelle CD „der 4te mann“ und Blacky P. Schwarz.

Seit 1980 steht der Wahl-Hamburger Blacky P. Schwarz als Tastenmann auf Deutschlands Bühnen und war mit unzähligen Bands unterwegs. Alles begann mit der damals überregional bekannten „Junior Spencer Band“, einer Mannheimer Funk & Soul Formation. Diese Zeit hat ihn nachhaltig geprägt, denn mit nur 16 Jahren stand er – völlig unerfahren – plötzlich mit Vollblut-Musikern auf der Bühne und musste sich beweisen. Sein perkussives und energiegeladenes Spiel beeindruckte schon damals und machte im Laufe der Jahre auch andere Bands auf ihn aufmerksam. Nach einer längeren Phase in verschieden Coverbands gründete er 1987 mit Stephan Ullmann die Band „US“, mit der die beiden beachtliche regionale Erfolge feierten. Danach folgten Auftritte und Produktionen mit Götz von Sydow, mehrere Tourneen und CD-Produktionen mit „Paddy goes to Holyhead“, Gastauftritte mit den „Hooters“, Europatourneen mit „Brosis“, den „No Angels“ u.v.m. Mit Stephan Zobeley spielte er vor 20 Jahren erstmals bei den „Heidelberg Allstars“. Bis heute musizieren die beiden miteinander, schreiben Songs und produzieren eigene CDs.

Heute stehen sie wieder gemeinsam auf der Bühne und spielen ihre liebsten Songs aus der Feder von James Taylor, Van Morrison, Marc Cohn, Jamie Cullum, John Mayer, Jackson Browne, Supertramp und anderen. Erleben Sie pure Spielfreude.

Aufgrund der Abstandsregelungen Covid-19 machen die Treppenhauskonzerte der Villa Böhm in dieser Saison „Corona-Urlaub“ in der attraktiven Location der Tanzmanufaktur Neustadt.

TREPPENHAUSKONZERTE

SA, 03.10.2020

Tanzmanufaktur Neustadt (Rosslaufstraße 16a)

TREPPENHAUSKONZERT – Zobel & Schwarz

Kunstausstellung: Dorothee Fricke

Kombination aus „Hautnah“-Konzert mit hochkarätigen Musiker/innen, Einzelausstellung regionaler Künstlerinnen und Künstler und Ausschank/ Fingerfood: der perfekte Abend zum Wochenausklang!

Grönemeyer-Gitarrist Stefan Zobeley und „Paddy goes to Hollyhead“-Keyboarder spielen ihre Lieblingssongs von James Taylor, Jamie Cullum und John Mayer bis Supertramp…

Infos zu den TREPPENHAUSKONZERTEN

Der intime Charakter des Events und die legere Atmosphäre garantieren – mit Abstand – ein hautnahes Erleben und laden zu Smalltalks mit Musikern und bildenden Künstlern ein.

Der Einlass ist um 19 Uhr und Konzertbeginn um 20 Uhr.

Sitz- & Stehplätze (21 € | 18 € ermäßigt für Schüler & Studenten) sind online unter www.ticket-regional.de, bei allen Ticket-Regional Vorverkaufsstellen (z.B. Tabak Weiss Neustadt) und bei der Kulturabteilung Neustadt (06321 855-1404 | kultur@neustadt.eu) erhältlich.

Damit alle Besucher Kultur mit entsprechenden Sicherheits- und Hygienestandards genießen können, halten wir für Sie ausreichend Abstand zwischen den einzelnen Plätzen. Alle weiteren Maßnahmen können unter www.neustadt.eu/Karten-Informationen eingesehen werden.

Kurzfristige Programm- & Besetzungsänderungen sind aufgrund der Corona-Verordnungen für alle Veranstaltungen vorbehalten.

Für Fragen steht die Kulturabteilung Neustadt (Hetzelplatz 1) telefonisch unter 06321 855-1404 oder per Mail unter kultur@neustadt.eu gerne zur Verfügung.

Öffnungszeiten der Kulturabteilung:

Mo-Mi: 09:30-12:30 Uhr | 14:00-16:00 Uhr

Do: 09:30-12:30 Uhr | 14:00-17:00 Uhr

Fr: 09:30-12:30 Uhr

Stadtverwaltung Neustadt | Abteilung Kultur | Hetzelplatz 1 | 67433 Neustadt a.d. Weinstraße