Polizei Eschwege

Einbruch in Kletterwaldkiosk – Polizei sucht Zeugen

Unbekannte sind zwischen Sonntagabend 19.00 Uhr und Montagvormittag 11.45 Uhr in den Kiosk beim Kletterwald in Eschwege,Leuchtbergstraße oberhalb der Gaststätte Felsenkeller eingebrochen.

Die Täter verschafften sich gewaltsam Zugang über ein mit Holzbohlen gesichertes Fenster, drangen in den Innenraum ein und stahlen zwei Aufbewahrungsboxen mit Süßigkeiten.

Der Stehlschaden bei den Süßigkeiten wird auf 50 Euro beziffert, der Schaden an dem Kiosk beläuft sich auf etwa 300 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0 entgegen.

Verkehrsunfall

Auf einer Stichstraße zwischen dem Parkplatz des Hammer-Fachmarktes und der Einmündung zur Thüringer Straße kam es Montagmittag um kurz nach 13.00 Uhr zu einem Unfall zwischen einer 61-jährigen Autofahrerin aus Edertal und einer 68-jährigen Autofahrerin aus Wehretal.

Die 61-Jähige wollte vom Parkplatz des Hammer-Marktes in die Stichstraße Richtung Thüringer Straße einbiegen, übersah dabei dann aber die bevorrechtigte 68-Jährige, die von dem Gelände der Leipold-Döhle-GmbH kam. An den beiden Fahrzeugen entstand insgesamt ein Schaden von 4.000 Euro.

Polizei Bad Sooden-Allendorf

Unfallflucht

Am Montag zwischen 10.30 Uhr und 11.25 Uhr ist in der Ackerstraße in Bad Sooden-Allendorf ein geparkter Pkw VW Passat beschädigt worden. Der Unfallverursacher hatte offenbar beim Rückwärtseinparken mit seiner Anhängekupplung den VW Passat an der Frontpartie im Bereich des Kennzeichens beschädigt, danach dann aber die Unfallstelle unerlaubt zu Fuß verlassen. Aufgrund der Spurenlage war den unfallaufnehmenden Beamten dann eine Zuordnung zwischen dem beschädigten VW Passat und dem davor eingeparkten Pkw Opel Zafira als verursachendes Fahrzeug möglich.

Die weiteren Ermittlungen im Umfeld der Unfallstelle führten dann zu dem mutmaßlichen Verursacher, bei dem es sich um einen 64-Jährigen aus Kunreuth handelt. Gegen den Mann richten sich jetzt die weiteren Ermittlungen wegen Unfallflucht.

Der angerichtete Unfallschaden ist mit 50 Euro allerdings eher gering.

Polizei Sontra

Sachbeschädigung an Pkw – Polizei sucht Zeugen

Unbekannte haben in der Zeit zwischen Sonntagabend 19.00 Uhr und Montagvormittag 11.30 Uhr in Eschwege Am Mühlgraben einen geparkten Audi A 5 in schwarz beschädigt. Die Täter beschädigten die Heckklappe und brachen z.T. das Fahrzeugemblem heraus und verursachten auch Beschädigungen im Lack. Hinweise an die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0.

Wie jetzt bekannt wurde, haben Unbekannte in Sontra in der Zeit vom 14.09.2020, 13.00 Uhr und dem 21.09.2020, 12.20 Uhr einen roten Pkw VW Caddy beschädigt. Das Auto stand in der Straße Königsberger Ring geparkt. Die Täter drückten offenbar mit körperlicher Gewalt eine Delle in die Heckklappe des Wagens. Der Schaden liegt bei 400 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei in Sontra unter der Nummer 05653/9766-0 entgegen.

Polizei Hessisch Lichtenau

Auffahrunfall zwischen Motorrad und Pkw

Montagmittag gegen 12.45 Uhr kam es zu einem leichten Auffahrunfall in der Leipziger Straße von Hessisch Lichtenau. Eine 22-jährige Autofahrerin aus Hessisch Lichtenau, die in Fahrtrichtung Eschwege unterwegs war musste in Höhe zur Einfahrt des REWE-Marktes verkehrsbedingt bremsen,

da ein vorausfahrender Pkw auf den Parkplatz abbog.

Ein 61-Jähriger aus Kassel, der sich mit seinem Motorrad hinter dem Pkw der 22-Jährigen befand, erkannte dies zu spät und fuhr auf das Auto der 22-Jährigen leicht auf. Das Motorrad blieb unbeschädigt, am Auto der Frau entstand ein Schaden von 500 Euro.

Polizei Witzenhausen

Wildunfall

Ein 48-jähriger Autofahrer aus Witzenhausen kollidierte am Dienstagmorgen gegen 05.00 Uhr auf der Bundesstraße B 80 zwischen Witzenhausen und Hann. Münden mit einem Waschbären. Das Tier verendete am Unfallort, am Auto des Mannes entstand ein Schaden von etwa 2.000 Euro.

