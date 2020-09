Ludwigshafen: 2 junge Männer von Jugendgruppe bedroht und angegriffen

Ludwigshafen-Rathausplatz (ots) – Am Montag 21.09.2020 gegen 17 Uhr, wurden am Rathausplatz ein 21-Jähriger und sein 23-jähriger Begleiter von einer Gruppe Jugendlicher zwischen 14-19 Jahren zunächst bedroht und dann körperlich angegangen.

Ein 19-Jähriger drohte dem 21-Jährigen, griff ihm dann ins Gesicht, schubste ihn und sprühte mit Pfefferspray in dessen Richtung. Unvermittelt kam dann auch noch ein 16-Jähriger hinzu und schoss mit einer Softair-Pistole nach dem 21-Jährigen.

Der Geschädigte wurde an Hüfte, Oberarm und Schulter getroffen und leicht verletzt. Gemeinsam mit seinem Begleiter rannte er davon, um sich ebenfalls zu bewaffnen. Beim Eintreffen der Polizei waren die Jugendlichen nicht mehr vor Ort, konnten jedoch nur kurze Zeit später kontrolliert werden. Sie wurden zur Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 verbracht.

Streitigkeiten zwischen Autofahrern eskalieren

Ludwigshafen (ots) – Auf Grund der durchgeführten Ermittlungen ist davon auszugehen, dass der 40-Jährige mit seinem orange-roten Ford Focus C-Max den 22-Jährigen auf der Carl-Bosch-Straße in Richtung Brunckstraße überholt hat und dabei in Höhe der Karl-Müller-Straße absichtlich in dessen schwarzen VW Fox gefahren ist. Anschließend sprühte der 40-Jährige Pfefferspray in das Auto des 22-Jährigen, in dem sich noch ein 20-Jähriger und 1-jähriges Mädchen befanden.

Der 22-Jährige stieg daraufhin aus und besprühte ebenfalls mit Pfefferspray im weiteren Verlauf den

40-Jährigen, eine 39-Jährige und einen 18-Jährigen, die zuvor in dem Ford mitgefahren waren.

Alle 6 Beteiligte wurden leicht verletzt.

Insgesamt 4 unbeteiligte Personen, die die Streitenden zu trennen versuchten, wurden durch

das Spray ebenfalls leicht verletzt.

Der 40-Jährige wurde zur Dienststelle verbracht. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und gefährlicher Körperverletzung. Gegen den 22-Jährigen wurde ebenfalls ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung und wegen Nötigung eingeleitet.

An den Autos entstand ein Sachschaden von insgesamt rund 4.000 Euro. Beide waren noch fahrbereit. Nach derzeitigem Erkenntnisstand dürften schon länger andauernde Streitigkeiten der Auslöser für den Sachverhalt gewesen sein.

Die Polizei sucht Zeugen, die den Unfall bzw. das Fahrverhalten davor beobachtet haben. Wer kann Angaben dazu machen? Bitte melden Sie sich bei der die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Autofahrer unter Drogeneinfluss und mit Waffen unterwegs

Ludwigshafen (ots) – Bei einer Verkehrskontrolle am Dienstag 22.09.2020 um 01:30 Uhr, überprüften Polizeibeamte einen 21-jährigen Autofahrer in der Heinigstraße. Der Mann stand unter dem Einfluss von Cannabis und Amphetamin, weswegen ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Bei der Durchsuchung des Autos konnten geringe Mengen Amphetamin, einige Ecstasytabletten sowie ein Teleskopschlagstock und ein Einhandmesser gefunden werden.

Neben den Ordnungswidrigkeitenanzeigen wegen Fahrens unter Drogeneinfluss und Verstoßes gegen das Waffengesetz erwartet den Mann auch ein Strafverfahren wegen Besitz von Betäubungsmitteln.

Verkehrskontrollen der Polizeidirektion Ludwigshafen

Ludwigshafen (ots) – Im Rahmen der Roadpol Safety Days wurden im gesamten Bereich der Polizeidirektion Ludwigshafen Kontrollen durchgeführt. Im Fokus stand dabei das Thema Ablenkung im Straßenverkehr. Es wurden insgesamt 101 Ordnungswidrigkeiten erfasst. Hierbei handelte es sich unter anderem um 86 Gurtverstöße und 31 Handyverstöße.

Wir weisen aus diesem Grund nochmal darauf hin: Besonders Mobiltelefone am Steuer stellen eine gefährliche Ablenkung dar. Nur eine Sekunde der Unachtsamkeit kann im Straßenverkehr gravierende Folgen haben. Deshalb:

Nehmen Sie während der Fahrt am besten beide Hände ans Steuer

Richten Sie Ihre Aufmerksamkeit stets auf den Straßenverkehr.

Helfen Sie mit, Unfälle zu vermeiden und lasse Sie sich nicht ablenken. Weitere Infos zum Thema Ablenkung im Straßenverkehr finden Sie hier: https://s.rlp.de/dG5kF

Einbruch in Gaststätte

Ludwigshafen (ots) – Zwischen Sonntag 20.09.2020 um 19 Uhr und Montag 21.09.2020 um 8 Uhr, wurde in eine Gaststätte im Donnersbergweg eingebrochen. Im Innern wurden die Räumlichkeiten durchwühlt. Entwendet wurde nach derzeitigem Stand der Ermittlungen nichts.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Unfall mit knapp 4 Promille

Ludwigshafen (ots) – Am frühen Samstagnachmittag 19.09.2020 verunfallte ein 49-jähriger Ludwigshafener mit seinem Fahrrad ohne jegliche Fremdeinwirkung. Hintergrund dürfte die nicht unerhebliche Alkoholisierung des Mannes gewesen sein.

Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,89 Promille. Glücklicherweise zog sich der Radfahrer keine größeren Verletzungen zu.