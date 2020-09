Wechselseitige Körperverletzung unter 4 Streitenden

Speyer (ots) – 21.09.2020, 20:31 Uhr – Auf einem Spielplatz im Fliederweg kam es am Montagabend aus bislang ungeklärter Ursache zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung, bei welcher die vier Streitbeteiligten (21, 25, 27 und 43 Jahre alt) aus Speyer gegenseitig aufeinander einschlugen. Die Polizei konnte die vier Männer, die sich untereinander kannten, im Kastanienweg weiterhin lautstark streitend feststellen.

Da sich die Männer auch durch die polizeiliche Anwesenheit nicht beruhigen ließen und weiterhin gegeneinander verbal aggressiv vorgingen, wurden sie in polizeilichen Gewahrsam genommen. Verletzungen, die einer medizinischen Behandlung bedurften, waren bei keiner der Personen festzustellen.

Alle 4 Beschuldigten standen unter deutlichem Alkoholeinfluss. Ein Atemalkoholtest bei zwei Streitbeteiligten ergab einen Wert von 1,92 und 3,21 Promille, die beiden anderen Beschuldigten verweigerten die Durchführung eines Atemalkoholtests.

Taschendiebstahl in der Fußgängerzone

Speyer (ots) – Eine 74-jährige Frau aus Speyer wurde am Samstag 19.09.2020 zwischen 13-14 Uhr in der Speyerer Fußgängerzone Opfer eines Taschendiebstahls. Ein unbekannter Täter entwendete ihr unbemerkt den Geldbeutel aus der am Körper getragenen und mittels Reißverschluss geschlossenen Handtasche. In diesem befanden sich 280 EUR. Derzeit liegen der Polizei keine Täterhinweise vor.

Bitte beachten sie folgende Hinweise der Polizei, um sich vor Taschendieben zu schützen: Tragen Sie Geld, Schecks, Kreditkarten und Papiere immer in verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper. Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm. Benutzen Sie einen Brustbeutel, eine Gürtelinnentasche, einen Geldgürtel oder eine am Gürtel angekettete Geldbörse. Legen Sie Geldbörsen nicht in Einkaufstaschen, Einkaufskörbe oder Einkaufswägen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah. Hängen Sie Handtaschen im Restaurant, im Kaufhaus oder im Laden (selbst bei der Anprobe von Schuhen oder Kleidung) nicht an Stuhllehnen und stellen Sie sie nicht unbeaufsichtigt ab. Weitere Tipps wie sie sich vor Dieben und Betrügern schützen können, finden Sie unter www.polizei-beratung.de.