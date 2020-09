Vandalismus im Stadtgebiet

Annweiler (ots) – In der Zeit vom 19.09.2020, 12.00 Uhr bis 21.09.2020, 21.00 Uhr , kam es im Stadtgebiet Annweiler zu insgesamt 6 Sachbeschädigungen. Im Bereich Messplatz/Parkdeck wurde an drei PKW die Embleme abgerissen und zum Teil auch entwendet. In der Gartenanlage An den Bächen wurde an drei Grundstücken die Scheiben an Gartenhäusern eingeschlagen.

In allen Fällen bittet die Polizei um Zeugenhinweise unter 06346-964619.

Bankdaten über die Schulter ausgespäht

Edenkoben (ots) – Ein sogenannter “Shoulder Surfer” erlangte während eines Abhebevorganges eines 72-jährigen Mannes am Geldautomaten der Spardabank dessen Pin und entwendete kurz darauf noch dessen Bankkarte. Etwas später wurden 2.000 EUR von dem Täter an einem anderen Bankautomaten vom Konto des Opfers abgehoben.

Meist werden ältere Leute bei ihren Bankgeschäften “über die Schulter” beobachtet und dabei deren PIN ausgespäht, anschließend die Debit-Karte trickreich gestohlen. Seien sie stets aufmerksam am Geldautomaten, verdecken sie die PIN Eingabe oder brechen sie notfalls den Vorgang ab, wenn sie sich beobachtet fühlen. Lassen sie sich auf keinen Fall in ein Gespräch verwickeln, während sie noch mit der Bankkarte oder dem Geschäftsvorgang zugange sind.

Verkehrsunfall unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein

Bad Bergzabern (ots) – Am Montagnachmittag 21.09.2020 gegen 17:15 Uhr befuhr ein 52-Jähriger aus dem Donnersbergkreis mit seinem PKW die K 29 in Richtung Liebfrauenberg in Bad Bergzabern. Aufgrund Betäubungsmitteleinfluss und überhöhter Geschwindigkeit kam er ohne Fremdeinwirkung nach links von der Fahrbahn ab. Der PKW landete im Straßengraben.

Der Fahrer musste durch die Feuerwehr geborgen werden und wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Er erlitt mehrere Frakturen. Am PKW entstand Totalschaden in Höhe von etwa 4.000 Euro. Der Mann ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis.

Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Gewinnversprechen ohne Aussicht auf Erfolg

Edenkoben (ots) – Erneut versuchten Montagnachmittag 21.09.2020 Betrüger per Telefon eine ältere Dame hereinzulegen, indem sie ihr einen Lottogewinn in Höhe von 38.000 EUR zukommen lassen wollten. Dafür müsse sie nur 1.200 EUR Gebühren “vorstrecken”. Alle Lockversuche der Betrüger schlugen jedoch fehl, die rüstige 84-Jährige blockte die Forderungen ab und beendete das Gespräch.

Genau richtig verhalten! Treten sie niemals in Vorkasse, bei einem Gewinn bekommt man etwas und muss nichts geben. Lassen sie sich am besten gar nicht erst in ein Gespräch verwickeln, sondern legen sie auf und informieren sie ggf. Angehörige oder die Polizei über den Sachverhalt.

LKW von der Bahn geschickt bei Nachtfahrverbotskontrollen

B10 bei Birkweiler (ots) – In den frühen Morgenstunden wurde am Dienstag 22.09.2020 zw. 02-04 Uhr an der B10 bei Birkweiler das Nachtfahrverbot für LKW kontrolliert. Insgesamt mussten 3 slowenische LKW sanktioniert (75 EUR + Verwaltungsgebühren) und wieder zurück auf die A65 geschickt werden, weil sie keine entsprechende Ausnahmegenehmigung vorweisen konnten.