Mannheim: NASHVILLE LIVE! GREATEST HITS OF COUNTRY MUSIC am 04. Juni 2022

Mannheim – Die Deutschland-Tournee von Nashville Live!, die ursprünglich vom 06. bis 11. November 2020 und vom 23. bis 27. Oktober 2021 geplant war, muss aufgrund der anhaltenden Pandemie erneut verlegt werden.

Es konnten für alle fünf Shows ein Nachholtermin gefunden werden und mit Stuttgart wird eine weitere Stadt zur Tournee hinzugefügt. In Mannheim gastiert der Country-Music-Act nun am 04. Juni 2022 im Rosengarten Mannheim (nicht am 24.10.21).

Alle bereits erworbenen Tickets behalten für den Ersatztermin ihre Gültigkeit und müssen nicht umgetauscht werden.

Der Vorverkauf läuft!

Termin: Nashville Live! – Greatest Hits of Country Music

Sa, 07.11.2020 & So, 24.10.2021, 20 Uhr, Rosengarten Mannheim

Sa, 04.06.2022, 20 Uhr Rosengarten Mannheim

Preise: ab 32,- Euro, zzgl./inkl. Gebühren der Vorverkaufsstelle

Vorverkauf: 0711 – 84 96 16-72 01806 – 777 111 (20 Ct./Anruf;Mobilfunkpreise max. 60ct) www.myticket.de und bei den bekannten Vorverkaufsstellen