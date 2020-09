Darmstadt-Dieburg

Darmstadt/Groß-Zimmern: Sexualdelikte – Zwei Festnahmen – Mehrere Anzeigen

Darmstadt/Groß-Zimmern (ots) – Ein 19-jähriger Mann aus Münster wird sich nach seiner wiederholten Festnahme am Samstagabend 19.9.20 in gleich mehreren Fällen wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung strafrechtlich verantworten müssen.

Bereits am frühen Freitagabend 18.9.2020 waren bei der Polizei mehrere Meldungen über einen Mann eingegangen, der sich als Fahrgast in unterschiedlichen öffentlichen Verkehrsmitteln, auffallend nah zu weiblichen Fahrgästen gesetzt hatte und sie sexuell bedrängte.

Mithilfe einer Personenbeschreibung konnte der bis dahin Unbekannte daraufhin von der Polizei, gegen 19 Uhr in einem Linienbus bei Groß-Zimmern lokalisiert und festgenommen werden. Der junge Mann mit Wohnsitz in Münster wurde zur Polizeiwache gebracht. Dort erfolgte im Rahmen der Anzeigenaufnahme, aufgrund seiner Alkoholisierung auch eine Blutprobenentnahme. Im Anschluss wurde er entlassen. Doch die Entlassung währte nicht lange, denn der Beschuldigte zeigte sich offenbar unbelehrbar.

Bereits am Folgetag gegen 19 Uhr klickten erneut die Handschellen. In einem Bus der Linie 672 vom Luisenplatz nach Dieburg, hatte sich der Tatverdächtige wiederholt einer 21-Jährigen Mitfahrerin genährt und diese unsittlich berührt.

Nach Eingang der Meldung bei der Polizei, wurde er erneut festgenommen. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen, die wiederholt eine Blutprobenentnahme beinhalteten wurde er entlassen. Die Ermittlungsverfahren wurden von der Darmstädter Kriminalpolizei (K10) übernommen.

Unbekannte schlagen auf 56-Jährigen ein und sprühen mit Pfefferspray – Zeugen gesucht

Dieburg (ots) – Ein 56-jähriger Mann aus Dieburg ist am Sonntag 20.9.2020 von 2 noch unbekannten Tätern “Am Hänisgraben” attackiert und mit Pfefferspray besprüht worden. Die Polizei in Dieburg hat ein Verfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung eingeleitet und sucht Zeugen, die Hinweise geben können.

Aus noch nicht bekannten Gründen hatten sich die Täter gegen 0.30 Uhr dem 56-Jährigen auf der Straße genähert, ihm Pfefferspray ins Gesicht gesprüht, auf ihn eingeschlagen und mit Fußtritten traktiert. Danach trat das Duo die Flucht an. Der Dieburger wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

Eine Personenbeschreibung der Flüchtenden liegt aktuell nicht vor. Vor diesem Hintergrund werden Zeugen, die den Vorfall beobachten konnten oder Angaben zu den Flüchtenden machen können, gebeten, sich unter der Rufnummer 06071/96560, bei den Ermittlern zu melden.

Brandstiftung an mehreren Fahrzeugen

Münster-OT Breitefeld (ots) – In der Nacht von Samstag auf Sonntag 19./20.09.2020 gingen gegen 00:45 Uhr bei den Leitstellen des Rettungsdienstes und der Polizei mehrere Notrufe über brennende PKW auf einem Parkplatz neben einem Hotel ein.

35 Feuerwehrleute der Freiwilligen Feuerwehren Münster und Altheim löschten den Brand von fünf Fahrzeugen. Drei weitere PKW wurden durch die Hitzeeinwirkung beschädigt. Es wurden keine Personen verletzt. Der entstandene Gesamtschaden dürfte nach ersten Feststellungen bei ca. 100.000 EUR liegen.

Die bisherigen Ermittlungen lassen auf eine Brandstiftung schließen. Sofortige intensive Fahndungsmaßnahmen führten noch nicht zu einer Ergreifung. Weitere Ermittlungen folgen. Zeugen, denen in diesem Zusammenhang etwas aufgefallen ist, werden gebeten, sich bei der Polizei in Dieburg unter 06071/9656-0 zu melden.

Diebstähle rund um Sportveranstaltung festgestellt – Ermittler suchen Zeugen

Babenhausen (ots) – Im Rahmen eines Triathlons haben bislang noch unbekannte Täter am Sonntag (20.09.) sowie vermutlich in der Nacht zuvor unter anderem Verkehrsschilder, Warnbaken, Sonnenschirme und Bierzeltgarnituren entwendet. Ehrenamtliche Helfer hatten bereits am Samstagnachmittag drei mobile Baken sowie zwei Durchfahrtsverbotsschilder an der Bundesstraße 26, Abfahrt Hergershausen, deponiert. Gegen 8 Uhr am nächsten Morgen stellten sie fest, dass Unbekannte die Gegenstände im Wert von rund 500 Euro entwendet hatten.

Zwischen 14 Uhr und 16 Uhr am Sonntag hatten es Kriminelle zudem auf fünf Bierzeltgarnituren, zwei Sonnenschirme samt Ständer, 500 Radflaschen mit Vereinsaufdruck und mehrere Kilogramm an Pulver für isotonische Getränke abgesehen. Diese waren nach der Verpflegung der Radfahrer und Abbau des Verpflegungspunktes am Ortseingang von Babenhausen abgelegt. Aufgrund des Umfangs der Beute müssen die Diebe ein geeignetes Fahrzeug, Lieferwagen oder Kleinlaster, genutzt haben. Der Gesamtwert wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Die Polizei in Dieburg hat die Ermittlungen übernommen und hofft unter der Rufnummer 06071/9656-0 auf Zeugenhinweise.

Mauer mit Farbe beschmiert – Polizei ermittelt – Wer kann Hinweise geben?

Seeheim-Jugenheim (ots) – In der Zeit zwischen Freitag 18.9.2020 und Samstag 19.9.2020 haben noch unbekannte Täter ihre Spuren an einer Mauer in der Alsbacher Straße hinterlassen und dabei einen Schaden von rund 500 Euro verursacht.

Weil bei den Schmierereien auch ein spiegelverkehrtes Hakenkreuz gesprüht wurde, hat die Polizei neben dem Verdacht der Sachbeschädigung auch ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen eingeleitet. Sachdienliche Hinweise werden von der Polizei Darmstadt unter der Rufnummer 06151/9690 entgegengenommen.

Darmstadt

Verfolgungsfahrt endet im Gebüsch und mit mehreren Anzeigen

Darmstadt-Arheilgen (ots) – Ein 15-Jähriger aus Darmstadt wird sich nach seiner Festnahme am vergangenen Wochenende in mehreren Strafverfahren verantworten müssen. Nach kurzer Verfolgungsfahrt endete seine Autotour, am Sonntagvormittag 20.9.2020 auf dem 3. Polizeirevier.

Gegen 11.30 Uhr hatten sich Zeugen bei der Polizei gemeldet und von einem Fahrzeug berichtet, dass mit auffallend hoher Geschwindigkeit in der Rodgaustraße unterwegs war. Im Rahmen der sofortigen Absuche stellte eine Streife den beschriebenen Seat Ibiza fest.

Als die Beamten den Wagen stoppen und seine drei Insassen kontrollieren wollten, gab der Fahrer Gas in Richtung Kalkofen. Doch das Unternehmen währte nur kurz. In Höhe des Axel-Lanzmich-Weges bog das Auto nach rechts in das Waldgebiet ab. Dort verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Gefährt, kam von der Fahrbahn ab und endete in einem Gebüsch sowie an einem Baum.

Hierauf klickten die Handschellen für alle drei unverletzten Insassen, bei den es sich um einen 15-Jährigen und seine zwei 16- und 17-jährigen Begleiter handelte. Das Trio aus Darmstadt wurde zu Wache gebracht. Dort wurden gegen den 15-Jährigen gleich mehrere Strafverfahren eingeleitet, darunter auch Ermittlungen wegen des Verdachts des Diebstahls sowie Gefährdung des Straßenverkehrs.

Aufgrund des verursachten Schadens war das in der Rodgaustraße entwendete Auto nicht mehr fahrbereit. Die Schadenssumme wurde auf über 3.000 Euro geschätzt.

Ungebetener Besucher entwendet Handtasche

Darmstadt-Eberstadt (ots) – Zwischen Samstag 19.9.2020 um 18 Uhr und Sonntag 20.9.2020 um 17 Uhr, haben sich noch unbekannte Täter Zugang zu einem Wohnhaus in der Heinrich-Delp-Straße verschafft und eine Handtasche aus den Räumen entwendet.

Die Darmstädter Kripo ermittelt wegen Wohnungseinbruchdiebstahl und nimmt sachdienliche Hinweise von Zeugen unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

Groß-Gerau

Streit zwischen Männern – 71-Jähriger durch Messerstiche schwer verletzt

Büttelborn (ots) – Am frühen Samstagmorgen 19.9.2020 kam es in einem Obdachlosenheim in der Mainzer Straße zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei 36- und 71-jährigen Männern. Ersten Ermittlungen zufolge war der Streit kurz vor 03 Uhr eskaliert, wobei der 71-Jährige von seinem Kontrahenten durch Messerstiche schwer verletzt wurde. Er kam in ein Krankenhaus und wurde notoperiert.

Inwieweit die Schwere der Verletzungen eine Lebensgefahr beinhaltet, ist aktuell nicht bekannt. Der 36-jährige wohnsitzlose Beschuldigte wurde noch vor Ort festgenommen. Die Staatsanwaltschaft Darmstadt und die Kriminalpolizei in Rüsselsheim haben die Ermittlungen übernommen und gehen derzeit von einem versuchten Tötungsdelikt aus. Noch heute wird der Tatverdächtige auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt.

Von Zivilstreife überholt & Rauschgift im Auto – 24-Jähriger zweimal im Visier der Polizei

Mörfelden-Walldorf (ots) – Gleich zweimal innerhalb weniger Stunden haben Polizeikräfte am Samstag 19.09.2020 einen 24-Jährigen im Stadtgebiet gestoppt. Der Mann aus Mörfelden-Walldorf, der bereits in jüngster Vergangenheit wegen überhöhter Geschwindigkeit und unnötiger Lautstärke im Stadtgebiet polizeilich aufgefallen war, geriet gegen 20.30 Uhr erneut in den Fokus einer Polizeistreife. Im Zillering beschleunigte der Fahrer erheblich und verursachte dadurch erheblichen Lärm.

Die Beamten, die auf das Verhalten aufmerksam wurden, hielten den 24 Jahre alten Autofahrer umgehend an und unterzogen ihn einer Kontrolle. Nur rund 2 1/2 Stunden wurde er erneut angehalten und überprüft. Auf der Wageninger Straße hatte er bei erlaubten 70 km/h eine Zivilstreife mit rund 120 km/h überholt. Bei der anschließenden Durchsuchung seines Wagens stellten die Fahnder Kleinstmengen Cannabis sicher. Er wurde auf die Wache gebracht, ein Drogenvortest reagierte jedoch negativ.

Die Beamten erstatteten Strafanzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Zudem erfolgte eine Mitteilung an die Führerscheinstelle, was zu weiteren Konsequenzen für ihn führen kann.

Betrunkener Rollerfahrer ohne Führerschein gestoppt

Gernsheim (ots) – Stark alkoholisiert und ohne Führerschein war ein 49 Jahre alter Mann am Sonntagabend (20.09.) mit seinem Roller unterwegs. Gegen 19:30 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den Gernsheimer in der Theodor-Heuss-Straße. Der Fahrer roch deutlich nach Alkohol, ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,72 Promille. Zur Blutentnahme kam er mit auf die Wache.

Ein Entzug der Fahrerlaubnis droht dem 49-jährigen Gernsheimer nicht, eine solche besaß er schon zum Tatzeitraum nicht. Dennoch wird er sich in einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis strafrechtich verantworten müssen.

Fahrt endet in Hauswand – Alkoholtest ergibt 1,92 Promille

Groß-Gerau (ots) – Ein 24-jähriger Mann ist am späten Samstagabend 19.09.2020 frontal in eine Hanswand gefahren. Der Fahrer war erheblich alkoholisiert. Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr der Mann gegen 22:45 Uhr die Gernsheimer Landstraße aus Richtung Riedstadt aus kommend, in Fahrtrichtung der Ortsmitte des Stadtteils Dornheim. Hier kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr eine Leitplanke auf einer Länge von fünf Metern und kam schließlich an einer Hauswand zum Stehen.

An dem Haus & dem Auto des 24-Jährigen entstand erheblicher Sachschaden. Durch den Aufprall wurde zudem noch ein weiteres, geparktes Fahrzeug durch umherfliegende Trümmerteile in Mitleidenschaft gezogen. Insgesamt dürfte der Schaden bei über 15.000 Euro liegen.

Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,92 Promille. Der Fahrer wurde vorläufig festgenommen und zur Blutentnahme auf die Wache gebracht. Die Polizisten erstatteten Strafanzeige und stellten den Führerschein des Ertappten sicher.

Alkoholisiert am Steuer – Polizei nimmt 39-Jährige vorläufig fest

Bischofsheim (ots) – Weil sie alkoholisiert mit dem Auto unterwegs war, muss sich eine 39-Jährige nach einer Verkehrskontrolle am frühen Sonntagmorgen 20.09.2020 in einem Verfahren strafrechtlich verantworten. Gegen 02 Uhr fiel die Frau aus Bischofsheim einer Polizeistreife im Bereich der Mainzer Straße auf weil sie deutlich zu langsam und in Schlangenlinien unterwegs war.

Die Streifenbesatzung stoppte sie schließlich. Bei der anschließenden Kontrolle fiel den Beamten auf, dass die 39 Jahre alte Autofahrerin deutlich unter Alkoholeinfluss steht. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,48 Promille, was die vorläufige Festnahme zur Folge hatte. Zur Blutentnahme ging es anschließend auf die Wache. Hier stellten die Polizisten den Führerschein der Ertappten sicher und erstatteten Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Kelsterbach (ots) – Am 17.09.2020 ereignete sich gegen 15:25 Uhr in Kelsterbach auf der Mainstraße in Höhe Hausnummer 11 bzw. gegenüber der Kelsterbar ein Verkehrsunfall. Hierbei befuhr der Verursacher die Mainstraße vom Oberdorf kommend in Richtung Friedhof, prallte am Ende einer leichten Rechtskurve in den am Straßenrand geparkten Pkw BMW 5er der Geschädigten und verursacht nicht unerheblichen Sachschaden. Der Verursacher verlor hierbei sein vorderes Kennzeichen, setzte unvermittelt zurück und floh mit dem beschädigten Pkw in Richtung Frankfurt.

Der Verursacher Pkw ist ein VW Golf Baujahr 2001 in blau und müsste im Bereich der Fahrzeugfront rechts beschädigt gewesen sein.

Gesucht werden weitere Zeugen, welche ggf. Angaben zum Fahrzeugführer machen können. Diese werden gebeten sich unter Nennung der Vorgangsnummer VU/1028192/2020 auf der Kelsterbacher Polizeistation oder jeder anderen hessischen Polizeidienststelle zu melden.

Kratzer auf der gesamten Fahrerseite – Zeugen nach Sachbeschädigungen gesucht

Raunheim (ots) – Auf mindestens zwei Autos hatte es ein bislang noch unbekannter Täter in der Nacht zum Samstag (19.09.) abgesehen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Vermutlich im Schutze der Dunkelheit zogen die Kriminellen mit einem spitzen Gegenstand über den Lack auf der Fahrerseite der beiden Fahrzeuge. Diese waren in der Wilhelm-Leuschner-Straße abgestellt. Die erste Beschädigung wurde gegen 10.45 Uhr am Samstag festgestellt und die Polizei verständigt.

Zeugen, die verdächtige Personen in diesem Zusammenhang bemerkt haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06142/696-0 mit der Ermittlungsgruppe der Polizei in Rüsselsheim in Verbindung zu setzen.

Auto aufgebockt & Räder gestohlen

Mörfelden-Walldorf (ots) – Auf die vier Räder eines schwarzen VW Golfs hatten es bislang noch unbekannte Täter bei einem Diebstahl in den frühen Morgenstunden des Sonntags (20.09.) abgesehen. Zwischen 2 Uhr und 9 Uhr drangen die Kriminellen in die Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses in der Aschaffenburger Straße ein. Hier bockten sie das dort geparkte Fahrzeug auf und montierten alle vier Räder ab und suchten mit der Beute unerkannt das Weite.

Zeugen, denen in diesem Zusammenhang verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06105/4006-0 mit der Polizei in Mörfelden-Walldorf in Verbindung zu setzen.

Unfallflucht – Zeugen gesucht

Mörfelden-Walldorf (ots) – Im Kiefernweg in Walldorf wurde ein geparkter blauer Pkw Toyota angefahren und beschädigt, der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt. Der Vorfall ereignete sich im Zeitraum vom 16.09., 15.00 Uhr bis 19.09., 18.30 Uhr. Hinweise bitte an die Polizeistation Walldorf, Tel. 06105/40060.

Unfallflucht – Zeugen gesucht

Mörfelden-Walldorf (ots) – In der Boninstraße in Walldorf wurde ein geparkter blauer Opel Mokka beschädigt, der unbekannte Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der Unfall ereignete sich im Zeitraum vom 17.09., 12.00 Uhr bis 19.09., 10.45 Uhr. Hinweise bitte an die Polizeistation Walldorf, Tel. 06105/40060.

Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

Gernsheim (ots) – Am Sonntag 19.09.2020 ereignete sich gegen 23:10 Uhr ein Verkehrsunfall auf der B 44 zwischen dem Kreisverkehr Maria-Einsiedel und Klein-Rohrheim. Ein 16-jähriger Motorradfahrer aus dem Kreis Alzey-Worms kam auf der B 44 in Fahrtrichtung Biblis aus bislang unbekannten Gründen nach links von der Fahrbahn ab.

In der langgezogenen Rechtskurve kollidierte er zwei Mal mit der dortigen Leitplanke und kam im Anschluss zum Sturz. Eine 22-jährige Autofahrerin aus Biblis konnte dem unbeleuchtetem Motorrad, welches auf der Fahrbahn lag, nicht mehr ausweichen und kollidierte mit dem Motorrad.

Die Fahrerin des Pkws wurde bei dem Aufprall leicht verletzt. Der Motorradfahrer erlitt schwere Verletzungen und wurde ins Klinikum nach Worms eingeliefert. Die B 44 musste zeitweise voll gesperrt werden. Der Gesamtschaden wird zum derzeitigen Ermittlungsstand auf ca. 9.000 Euro geschätzt.

Verkehrsunfallflucht mit verletzter Person

Rüsselsheim (ots) – Am 18.09.2020 um 13:15 Uhr kam es in Rüsselsheim in der Adam-Opel-Straße Ecke Hessenring zu einem Unfall zwischen einem Radfahrer und einem PKW-Fahrer.

Der Radfahrer, ein 14jähriger Nauheimer, wollte mit seinem Fahrrad aus dem Hessenring kommend in Richtung Nauheim auf dem dafür vorgesehenen Radweg fahren. Beim Anfahren an der Ampel im Hessenring wurde er von hinten von einem ebenfalls an der Ampel anfahrenden PKW-Fahrer touchiert, so dass er stürzte und sich verletzte. Der noch unbekannte PKW-Fahrer sei kurz ausgestiegen, hätte sich dann aber ohne sich um denn verletzten Jungen zu kümmern von der Unfallstelle entfernt.

Zeugen, die Hinweise zum Verursacher als auch zum Unfallhergang geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Rüsselsheim in Verbindung zu setzen.

Kreis Bergstraße

Schneller Fahndungserfolg nach Einbruchsdiebstahl

Lorsch (ots) – Einen schnellen Fahndungserfolg konnte die Polizei in der Nacht zum Montag (21.9.) nach einem Einbruchsdiebstahl im Rathaus am Marktplatz verzeichnen.

Ersten Erkenntnissen zufolge, verschaffte sich der 40-jährige Tatverdächtige gegen 4.39 Uhr Zutritt zum Gebäude. Daraufhin soll der Tatverdächtige aus einer angrenzenden Gaststätte unter anderem zwei Getränkedosen entwendet haben. Kurz darauf löste der Einbruchsalarm aus, weshalb die Polizei auf den Plan gerufen wurde. Umgehend begaben sich mehrere Streifen der Polizei in Heppenheim zum Einsatzort. Dort konnten sie den Tatverdächtigen noch vor Ort antreffen und festnehmen. Neben der zuvor entwendeten Beute, stießen die Ordnungshüter im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen unter anderem auf kleinere Mengen von Betäubungsmitteln und nahmen diese in amtliche Verwahrung.

Der 40 Jahre alte Tatverdächtige musste die Beamten mit zur Polizeistation begleiteten, wo Anzeige erstattet wurde. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen dauern weiterhin an. Er wird sich nun in mehreren Ermittlungsverfahren wegen des Einbruchsdiebstahls und Drogenbesitzes verantworten müssen.

Zweimal alkoholisiert hinter dem Steuer – Polizei nimmt 29-jährigen Autofahrer fest

Heppenheim (ots) – Gleich zweimal innerhalb weniger Stunden hat eine Streife der Polizeistation Heppenheim einen alkoholisierten 29-Jährigen in der Nacht zum Samstag 19.09.2020 festgenommen, weil er mit einem Auto unterwegs war.

Gegen 23.30 Uhr fiel der Fahrzeugführer den Polizeikräften aufgrund seiner unsicheren Fahrweise im Gegenverkehr in der Siegfriedstraße auf. Er fuhr sehr dicht auf seinen Vordermann auf und hatte lediglich das Standlicht eingeschaltet. Bei der anschließenden Kontrolle bestätigte sich der Verdacht des Streifenteams, dass der 29-Jährige unter Alkoholeinfluss stand. Ein Test ergab einen Wert von 2,16 Promille. Er kam zur Blutentnahme mit auf die Wache. Bei einem Abgleich seiner Daten stellten die Polizisten zudem fest, dass der Mann nicht mehr im Besitz eines Führerscheins ist. Es wurde Strafanzeige erstattet.

Rund 4 1/2 Stunden später nahmen die Beamten den 29-Jährigen ein zweites Mal fest, nachdem er erneut am Steuer eines Fahrzeuges gestoppt wurde. Die Kontrolle fand in der Lehrstraße statt, nachdem er die Autobahn 5 verlassen hatte. Ein weiterer Alkoholtest ergab 2,51 Promille, was eine zweite Blutentnahme und Strafanzeige zur Folge hatte.

Zwei Fahrzeuge in einer Straße durchwühlt – Polizei sucht Zeugen

Bensheim (ots) – Zwei Fahrzeuge, die in der Heidelberger Straße abgestellt waren, gerieten im Zeitraum zwischen Samstagabend (19.9.) und Sonntagmorgen (20.9.) in den Fokus Krimineller.

Ersten Erkenntnissen zufolge, durchwühlten die Unbekannten einen Seat und Mitsubishi nach möglicher Beute. Hierbei gingen sie nach derzeitigem Kenntnisstand leer aus und flüchteten im Anschluss unerkannt. Wie die Kriminellen an den Innenraum der weißen Wägen gelangten und ob die beiden Fälle im Zusammenhang zueinanderstehen, muss im Rahmen polizeilicher Ermittlungen geprüft werden.

Die Ermittlungsgruppen der Polizei in Bensheim ist mit den Fällen betraut und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06251/84680 entgegen.

Handtasche aus Toyota gestohlen – Wer kann Hinweise geben?

Absteinach/Ober-Absteinach (ots) – In der Nähe der Friedhofstraße entwendeten Kriminelle am Freitagvormittag 18.9.2020 eine Handtasche aus einem grauen Toyota. Der Wagen war auf dem dortigen Waldparkplatz bei einer Grillhütte abgestellt. Die Unbekannten schlugen im Zeitraum zwischen 10.20 und 11.20 Uhr eine Scheibe des Fahrzeugs ein und entwendeten hieraus eine braune Damentasche.

Mit ihrer Beute, die aus der Tasche, persönlichen Dokumenten und mehreren Hundert Euro an Bargeld bestand, flüchteten sie im Anschluss unerkannt.

Wer Hinweise zum Sachverhalt geben oder Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 21/22 in Heppenheim unter der Rufnummer 06252/7060 zu melden. Vor diesem Hintergrund warnt die Polizei erneut und rät: Geben Sie Kriminellen keine Chance und lassen sie keine persönlichen Wertgegenstände in Ihrem Wagen zurück.

Scheunenbrand mit hohem Sachschaden

Viernheim, Hofmannstraße (ots) – Am Sonntagabend 20.09.2020 gingen gegen 19:30 Uhr mehrere Notrufe ein, die einen Brand einer Scheune meldeten. Als die Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei eintrafen, befand sich die Scheune, die ca. 20x20m Grundfläche hat, bereits im Vollbrand. Wegen der erheblichen Rauchentwicklung wurden eine Rundfunkwarnmeldung und eine KATWARN-Meldung abgesetzt. Das Feuer ist jetzt aus, die Nachlöscharbeiten dauern voraussichtlich noch bis 22:00 Uhr an.

Im Einsatz sind die Freiwillige Feuerwehr Viernheim, die Messeinheit des Kreises Bergstraße aus Bürstadt und der Kreisbrandinspektor, insgesamt 37 Personen, und ein Rettungswagen. Das Ordnungsamt der Stadt Viernheim ist mit vier Mitarbeitern vor Ort. Eingesetzt sind ferner zwei Streifen der Polizeistation Lampertheim-Viernheim. Verletzt wurde niemand. Die Messeinheit hat keine gesundheitsgefährdenden Werte gemessen.

Der entstandene Sachschaden wird nach ersten Erkenntnissen auf ca. 500.000 EUR geschätzt. In der Scheune waren u.a. ein Oldtimer und ein Motorroller abgestellt. Ein benachbarter Rohbau hat vermutlich nur Rußanhaftungen davongetragen.

Angaben zur Brandursache können noch nicht gemacht werden. Die weiteren Ermittlungen erfolgen am Montag durch die Brandermittler der Kriminalpolizei Bergstraße. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeistation Lampertheim-Viernheim unter 06206/9440-0 zu wenden.

Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang

Lampertheim-Rosengarten (ots) – Am Freitagnachmittag 18.09.2020 war es gegen 15.15 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der B47 zwischen Bürstadt und Worms gekommen. Drei Pkw hatten hintereinander die B47 aus Richtung Bürstadt kommend in Richtung Worms befahren. Vor der Kreuzung B47/Im Wingertsgewann war es zu einem verkehrsbedingten Rückstau gekommen. Während die ersten beiden Fahrzeugführer ihre Pkw abbremsten und langsam auf das Stauende aufschlossen, prallte der der hintere Pkw auf das vorausfahrende Fahrzeug und schob dieses auf den vordersten Pkw auf.

Der 64-jährige Fahrer des unfallverursachenden Pkw hatte vermutlich zuvor gesundheitliche Probleme und verstarb noch an der Unfallstelle. Der 23-jährige Fahrer des vorausfahrenden Pkw wurde leichtverletzt und vorsorglich in das Krankenhaus Heppenheim verbracht.

An den drei beteiligten Fahrzeugen entstand insgesamt ein Sachschaden von etwa 23.000 Euro. Die B47 war im Bereich der Unfallstelle für mehrere Stunden voll gesperrt. Vor Ort waren neben Polizei, Rettungsdiensten und Feuerwehr auch ein Sachverständiger im Einsatz.

Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Lampertheim-Hofheim (ots) – Am Freitag 18.09.2020 kam es in der Zeit zwischen 7:05 und 13:35 Uhr im Wattenheimer Weg, in der Höhe des dortigen Bürgerhauses, zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein geparkter, grauer Kia wurde von einem bisher unbekannten Fahrzeug, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, beschädigt.

Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle, ohne den Schaden zu melden. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeistation Lampertheim-Viernheim unter der Rufnummer 06206 / 9440-0 zu melden.

Odenwaldkreis

Kontrolle am Krähberg & bei Hüttenthal – 24 Motorradfahrende missachten Durchfahrtsverbot

Oberzent/Mossautal (ots) – Polizeikräfte haben im Sonntag 20.09.2020 das Durchfahrtsverbot am Krähberg kontrolliert und dabei zahlreiche Verstöße geahndet. Zwischen 12.40 Uhr und 13.50 Uhr sowie von 14.15-18 Uhr wurde dazu eine Kontrollstelle im Bereich der Landesstraße 3108 eingerichtet. Insgesamt 24 Motorradfahrende konnten in den beiden Zeiträumen auf der Strecke gestoppt werden, die das Verbot der Durchfahrt für Krafträder am Wochenende missachteten. Die Ertappten mussten jeweils ein Verwarngeld entrichten.

Bereits am Samstag (19.09.) hatten Polizeistreifen eine Geschwindigkeitsüberprüfung auf der Unteren Siegfriedstraße in Hüttental durchgeführt. An der Örtlichkeit, an der die zulässige Höchstgeschwindigkeit bei 50 km/h liegt wurden zwischen 15.45 Uhr und 17 Uhr lediglich sechs Verkehrsteilnehmer gestoppt, die zu schnell unterwegs waren. Unrühmlicher “Spitzenreiter” war ein Autofahrer mit 74 km/h auf dem Tacho. Auch bei den anderen Gestoppten handelte es sich ausnahmslos um Autofahrende. Die Streifen hatten in dem Einsatzzeitraum die Geschwindigkeit von insgesamt 60 Verkehrsteilnehmenden gemessen.

Fässer mit Motoröl entwendet – Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen

Fässer mit Motoröl entwendet – Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen

Oberzent/Beerfelden (ots) – Die gelagerten Fässer mit Motoröl einer Werkstatt in der Dieselstraße, gerieten neben weiteren Gegenständen im Zeitraum zwischen Samstag (19.9.) und Montag (21.9.) in das Visier Krimineller.

Zunächst verschafften sich die Unbekannten Zutritt zum Firmengelände und gelangten unter Gewalteinwirkung in eine dortige Garage. Die in der Garage befindlichen Fässer mit Motoröl machten sich die Kriminellen zur Beute. Neben den zwei Fässern, erbeuteten sie eine Fasspumpe sowie mehrere Batterien.

Daraufhin suchten sie das Weite und hinterließen insgesamt einen Schaden von mehreren Tausend Euro. Wie sie ihre Beute abtransportieren konnten, muss im Rahmen polizeilicher Ermittlungen geprüft werden.

Zeugen oder Anwohner, die in diesem Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 21/22 in Erbach unter der Telefonnummer 06062/953-0 zu melden.

