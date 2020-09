Unbekannte wüten mit Axt

Breidenbach (ots) – In einer Feldgemarkung in Verlängerung zum Bornbachweg wüteten Randalierer zwischen Donnerstag 17. September, 15 Uhr und Samstag 19. September, 15 Uhr. Die Unbekannten beschädigten mit einer Axt einen Baum, den Holzboden eines Hühnerstalls sowie die Stütze zu einem Baumhaus. Der Schaden beträgt etwa 200 Euro.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Biedenkopf, Tel. 06461- 92950, entgegen.

Zug überfährt Hemmschuh

Bundespolizeiinspektion Kassel

Kirchhain (ots) – Bislang unbekannte Täter haben auf der Bahnstrecke Marburg-Kassel, in Höhe der Kleinstadt Kirchhain, einen sogenannten Hemmschuh auf die Schiene gelegt. Eine Regionalbahn erfasste das Hindernis am Samstag (19.09.) gegen 18:30 Uhr und stoppte den Zug kurzzeitig.

Schäden entstanden keine.

Beamte der Bundespolizei Gießen fanden später den Hemmschuh und stellten ihn sicher. Dieser auch als Bremsschuh bezeichnete Gegenstand dient als Unterlegkeil für Schienenfahrzeuge und wird bei Rangiertätigkeiten verwendet. Missbrauch kann zu Schäden an Gleisen und Fahrzeugen führen. Schlimmstenfalls kann ein Zug sogar entgleisen.

Zeugenhinweise erbeten: Wer Hinweise zu Personen geben kann, welche im Bereich Kirchhain Gegenstände auf die Schienen gelegt haben, wird gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0561/81616-0 bzw. über Internet www.bundespolizei.de zu melden.

Sattelzug mit ausländischem Kennzeichen samt Fahrer gesucht

Kirchhain (ots) – Nach einer Unfallflucht am Montagvormittag 21.09.2020 auf dem Parkplatz des Aldi-Marktes in der Frankfurter Straße, sucht die Polizei nach einem Sattelzug und weiteren Zeugen. Die Umstände des Vorfalls sind schon etwas ungewöhnlich. Nach Angaben eines Zeugen versuchte der Unbekannte mit seinem schweren Fahrzeug gegen 9.20 Uhr auf dem Parkplatz zu wenden.

Dabei krachte er beim Rückwärtsfahren mit dem Hänger gegen einen geparkten blauen Dacia Duster Kombi. Die Kollision war so vehement, dass der Pkw über die Randsteine der Parkplatzbegrenzung geschoben wurde. Der mutmaßliche Fahrer stieg aus, begutachtete kurz den Schaden und fuhr dann einfach weiter. An der schwarz-gelben Zugmaschine mit ausländischen Kennzeichen war ein Auflieger mit Planen angehängt.

Der Sachschaden beträgt etwa 2.000 Euro. Die Polizei bittet um Mithilfe: Wer hat den Unfall auf dem Parkplatz gesehen? Wer kann den Fahrer näher beschreiben? Wer kann Angaben zu dem Kennzeichen des flüchtigen Fahrzeuges machen?

Hinweise bitte an die Polizeistation Stadtallendorf, Tel. 06428- 93050.

Einbruch oder dringendes Bedürfnis? – Polizei sucht Eindringling

Cölbe (ots) – So richtig klar ist derzeit noch nicht, was den Mann am frühen Samstagmorgen 19.09.2020 in das Vereinsheim in der Rosenstraße trieb. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach dem Eindringling und Zeugen. Der Unbekannte verschaffte sich zunächst gewaltsam Zugang ins Innere und wurde dort gegen 6.20 Uhr von einem Berechtigten des Vereins ertappt. Nach der spontanen Äußerung “Muss mal aufs Klo” verschwand der “Besucher” nach der entsprechenden Aufforderung wieder.

Täterbeschreibung:

Der Verdächtige ist etwa 175 cm groß, schlank und sprach aktzentfrei Deutsch. Er hat kurze, dunkelblonde Haare und sehr dunkle Bartstoppel. Bekleidet war der Mann mit einer dunklen Jacke. Zudem führte er einen schwarzen Rucksack und eventuell auch ein Fahrrad mit sich.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Marburg, Tel. 06421-4060.

Benz angefahren – Zeugen gesucht

Marburg-Wehrda: Der Unfall ereignete sich am Donnerstag, 17. September, zwischen 17.40 und 21.30 Uhr, in der Straße „Am Hang “ in Nähe der Apotheke im Huteweg. Der Unbekannte fuhr beim Rangieren oder Parken hinten links gegen einen schwarzen Daimler Benz und hinterließ einen Schaden von 2500 Euro. Hinweise zu dem Geschehen nimmt die Polizeistation Marburg, Tel. 06421- 4060, entgegen.

Roller verschwunden

Wetter: In der Nacht auf Samstag, 19. September, stahlen Unbekannte im Jenaer Weg einen Roller der Marke Piaggio. Das mit einem Lenkradschloss gesicherte Zweirad samt Motorradhelm stand bis zu seinem Verschwinden unter dem Carport vor einem Wohnhaus. Der Schaden beträgt etwa 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Marburg, Tel. 06421- 4060.

Seitenscheibe eingeschlagen

Marburg: Auf einem Parkplatz in der Lahnstraße schlug ein Unbekannter zwischen Freitag, 18. September, 7.30 Uhr, und Samstag, 19. September, 11.45 Uhr, im wahrsten Sinne des Wortes zu.

Er zerstörte die Seitenscheibe eines Skoda Kombi und stahl anschließend aus dem Inneren den Fahrzeugschein, eine Jacke sowie ein mobiles Navigationsgerät. Der Gesamtschaden beträgt etwa 350 Euro. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Marburg, Tel. 06421- 4060.

Rettungswagen beschädigt

Marburg: Kratzer im Lack eines Rettungswagens hinterließ ein Unbekannter am Samstag, 19. September, in der Straße “im Gefälle”. Der Vorfall mit einem Sachschaden von 800 Euro ereignete sich zwischen 1.55 und 2.40 Uhr. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und sucht Zeugen.

Hinweise bitte an die Polizeistation Marburg, Tel. 06421- 4060.

Test positiv – Blutentnahme folgt

Biedenkopf: Am Freitagvormittag, 18. September, kontrollierte die Polizei in der Innenstadt einen jungen Autofahrer. Aufgrund der Gesamtumstände erfolgte ein Drogenvortest, der gleich auf zwei verbotene Substanzen positiv verlief. Nach einer Blutentnahme durfte der Mann wieder gehen.

Den Fahrzeugschlüssel stellten die Beamten sicher.

Zaun beschädigt

Gladenbach-Runzhausen: Einen Schaden von 250 Euro hinterließen Unbekannte in der Nacht auf Samstag, 19. September, in der Straße “Am Rauen Strauch”. Die Randalierer beschädigten einen Zaun und machten sich auf und davon. Am Freitagabend fielen mehrere lärmende Jugendliche, die Alkohol tranken, in dem Bereich auf. Allerdings steht nicht fest, ob diese Gruppe mit dem Vorfall in Verbindung steht. Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Biedenkopf, Tel. 06461- 92950, entgegen.

Diebe in der Nacht aktiv

Gladenbach-Weidenhausen: Diebe trieben am Sonntag, 20. September, zwischen 2 und 2.30 Uhr, in der Straße “Strohberg” ihr Unwesen. Die Unbekannten stahlen im Außenbereich der Bildungs- und Freizeitstätte diverse Gegenstände, wie Lebensmittel, Leergut und Campingmöbel.

Die Höhe des Schadens ist noch nicht bekannt.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Biedenkopf, Tel. 06461- 92950, entgegen.

Hyundai angefahren

Kirchhain: Auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Fuldaer Straße fuhr ein Unbekannter am Freitag, 18. September, zwischen 14 und 15 Uhr, vorne rechts gegen einen angestellten Hyundai. Bei dem missglückten Fahrmanöver hinterließ der Fahrer einen Schaden von 1.200 Euro an dem weißen Tucson. Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Stadtallendorf, Tel. 06428- 93050, entgegen.

Drei Unfallstellen möglich – Polizei sucht Zeugen

Biedenkopf/Steffenberg: Beim Ein- oder Ausparken touchierte ein Autofahrer am Freitagvormittag, 18. September, zwischen 7.50 und 11.10 Uhr, einen schwarzen Audi Avant Kombi hinten rechts. Für den entstandenen Schaden in Höhe von 1700 Euro kommen drei Örtlichkeiten infrage. Es handelt sich um den Parkplatz des Rewe-Marktes in Niedereisenhausen, den Lidl-Parkplatz und den Kaufland-Parkplatz in Biedenkopf. Hinweise bitte an die Polizeistation Biedenkopf, Tel. 06461- 92950.

Polizei beendet Fahrt kurz nach Mitternacht

Dautphetal/Kreisstraße 73: In der Nacht auf Sonntag, 20. September, zog die Polizei einen stark alkoholisierten Fahrer aus dem Verkehr. Die Ordnungshüter stoppen den Mann kurz nach Mitternacht im Bereich der Damshäuser Höhe. Ein Atemalkoholtest bestätigte schnell den zuvor festgestellten Geruch aus dem Fahrzeuginneren. Es folgte eine Blutentnahme, die Beschlagnahme des Führerscheins und die Sicherstellung des Pkw-Schlüssels.

