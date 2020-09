Dillenburg: Radfahrer übersehen, weil Sonne blendet

(ots) – Beim Abbiegen vom Kutschenweg auf den Donsbacher Weg übersah ein Smartfahrer einen Radfahrer. Der Biker stürzte zu Boden und zog sich leichte Verletzungen zu. Am Freitagabend (18.09.2020) gegen 18.10 Uhr blendete die tiefstehende Sonne den 79-jährigen Dillenburger beim Abbiegevorgang.

Der 52-jährige Radfahrer aus Dillenburg klagte an der Unfallstelle über Schmerzen im Fuß und in der Hüfte. Da über die Schwere der Verletzungen zunächst Unklarheit herrschte, machten sich ein Notarzt sowie eine Rettungswagenbesatzung auf den Weg zur Unfallstelle. Mit dem Rettungswagen wurde der Leichtverletzte letztlich zu weiteren Untersuchungen ins Dillenburger Krankenhaus transportiert.

Die Schäden an dem Smart und dem Mountainbike summieren sich auf knapp 1.000 Euro.

Dillenburg: In Leitplanke abgedrängt und abgehauen

(ots) – Das Einscheren ohne den Sicherheitsabstand nach hinten einzuhalten, löste am Dienstagmorgen (15.09.2020) auf der B277 bei Dillenburg eine Kettenreaktion aus. Gegen 08.55 Uhr war der Fahrer eines weißen VW Crafter auf dem rechten Fahrstreifen von Niederscheld in Richtung Dillenburg unterwegs. Neben ihm fuhr ein schwarzer Audi A4 Kombi mit Gießener Zulassung (GI-Kennzeichen). Der Audifahrer beschleunigte und überholte den Crafter. Anschließend scherte er ohne Sicherheitsabstand vor dem Crafter ein und schnitt ihn. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, zog der Crafterfahrer nach rechts und prallte in Höhe des Wilhelm-von-Oranien Gymnasium in die Leitplanke.

Verletzt wurde niemand. Die Schäden am VW belaufen sich auf etwa 2.500 Euro. Der Unfallfahrer fuhr in Richtung Dillenburg weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise zu dem flüchtigen Fahrer oder dessen Fahrzeug nimmt die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070 entgegen.

Dillenburg-Oberscheld: Rollerfahrer stürzt mit Promille

Der Sturz eines betrunkenen Rollerfahrers machte gestern Nachmittag (20.09.2020) den Einsatz eines Rettungshubschraubers erforderlich. Derzeit geht die Dillenburger Polizei davon aus, dass der 44-jährige Biker aufgrund seines Alkoholpegels auf der Landstraße zwischen Oberscheld und Hirzenhain stürzte. Zeugen fanden den Dietzhölztaler nicht ansprechbar auf dem Boden liegend. Eine Rettungswagenbesatzung und ein Notarzt übernahmen seine Erstversorgung. Ein Rettungshubschrauber flog ihn letztlich in eine Siegener Klinik.

Nach einer ersten Einschätzung des Notarztes sei das Verletzungsbild weniger besorgniserregend, als der Grad der Alkoholisierung. Sein Roller musste abgeschleppt werden.

Haiger-Flammersbach: Brand im Sportheim –

Ein technischer Defekt an einem Kühlschrank im Sportheim der Flammersbacher Fußballer richtete einen Schaden von mindestens 20.000 Euro an. Am Samstagmorgen (19.09.2020) suchte ein Vereinsverantwortlicher das Sportheim auf und entdeckte die verrußten Fenster. Das Feuer war offensichtlich von alleine erloschen. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass sich vom Kühlschrank aus ein Brand entwickelte und offensichtlich von alleine erlosch.

Teile des Inventars wurden beschädigt, zudem ist das Gebäude stark verrußt.

Driedorf-Hohenroth: Dreister Dieb durchwühlt Haus –

Mit dem Schrecken kam der Bewohner eines Hauses in der Höllkopfstraße davon, nachdem er einen Eindringlich am Freitagabend (18.09.2020) überraschte. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass der Unbekannte gegen 19.30 Uhr das Haus durch die offenstehende Tür betrat. Im zweiten Obergeschoss durchwühlte er einen Schrank und wurde dabei von dem Bewohner überrascht.

Der Dieb nahm sofort Reißaus.

Offensichtlich ließ der Unbekannte keine Wertsachen mitgehen. Allerdings blieb ein Plastikbecher mit Kleingeld zurück, der nicht in den Haushalt gehört.

Der Einbrecher war zwischen 175 und 180 cm groß und hatte blonde kurze Haare. Er trug ein kariertes Hemd, blaue Jeans und sprach akzentfrei Deutsch. Insgesamt machte er auf den Hausbewohner einen verwirrten Eindruck.

Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat den Dieb am Freitagabend in Hohenroth beobachtet?

Wer kann sonst Angaben zu dem Unbekannten machen?

Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Ehringshausen: Radfahrerin mit schwersten Verletzungen ins Krankenhaus –

Am Sonntagnachmittag (20.09.2020) prallten auf der B277 bei Ehringshausen ein Audi mit einer Radfahrerin zusammen. Die Ehringshäuserin trug schwerste Verletzungen davon. Die 66-Jährige war mit ihrem Fahrrad von Katzenfurt in Richtung Ehringshausen unterwegs und wollte gegen 16.15 Uhr von einem Weg nach links auf die B277 einbiegen. Der 43-jährige Audifahrer aus Wetzlar näherte sich aus Richtung Ehringshausen und stieß mit der Radfahrerin zusammen. Ein Rettungshubschrauber flog sie mit schwersten Verletzungen in eine Marburger Klinik. Die Staatsanwaltschaft beauftragte einen Unfallsachverständigen zur Aufklärung der genauen Unfallumstände. Die Bundesstraße zwischen Ehringshausen und Dillheim musste bis ca. 19.00 Uhr voll gesperrt werden.

Lahnau: Diebe im Gemeindehaus –

Ungebetene Gäste suchten das evangelische Gemeindehaus in der Pestalozzistraße auf. Die Diebe verschafften sich gewaltsam Zutritt zu dem Haus und suchten nach Beute. Ihnen fielen eine geringe Menge an Bargeld sowie Schlüssel in die Hände. Die Reparatur der Aufbruchschäden wird rund 300 Euro kosten. Mitarbeiter entdeckten den Einbruch am Freitagmorgen (18.09.2020), gegen 08.50 Uhr. Wann die Diebe genau ins Gemeindehaus eingestiegen waren, kann derzeit nicht gesagt werden. Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Wetzlar: Heckscheibe eingeschlagen –

Auf dem Parkplatz des Wetzlarer Klinikums beschädigten Unbekannte einen roten Ford Mondeo. Im Zeitraum von Donnerstagabend (17.09.2020), gegen 07.55 Uhr und Freitagmorgen (18.09.2020), gegen 09.55 Uhr schlugen die Täter die Heckscheibe des Fords ein. Eine neue Scheibe wird etwa 400 Euro kosten. Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Wetzlar-Steindorf: Haustür beschädigt –

Unbekannte Vandalen ließen ihre Zerstörungswut an einer Haustür eines Einfamilienhauses in der Hauptstraße aus. Mit einem unbekannten Gegenstand beschädigten sie die Scheibe der Haustür. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass die Täter nicht in das Haus eindringen wollten.

Den Schaden schätzen die Ordnungshüter auf rund 150 Euro. Offensichtlich schlugen die Unbekannten am frühen Samstagmorgen (18.09.2020), um kurz nach Mitternacht zu.

Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Wetzlar-Garbenheim: Wohnungseinbruch –

Eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Garbenheimer Straße rückte am Wochenende in den Fokus unbekannter Einbrecher. Im Zeitraum von Samstag (19.09.2020), gegen 10.30 Uhr bis Sonntag (20.09.2020), gegen 01.35 Uhr verschafften sich die Täter Zutritt zum Treppenhaus und brachen die Wohnungstür im ersten Obergeschoss auf. Im Inneren durchwühlten sie Schränke und Kommoden.

Sie erbeuteten Bargeld in noch nicht bekannter Höhe.

Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Wetzlar: Zwei Promille auf Zweirad –

Eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr kommt auf einen Fahrradfahrer zu, den Wetzlarer Polizisten am Samstagabend (19.09.2020) aus dem Verkehr zogen. Der 32-Jährige fiel der Streife gegen 18.30 Uhr auf dem Karl-Kellner-Ring auf.

Sein Alkoholtest brachte es auf 2,08 Promille. Der Wetzlarer musste sich auf der Wache einer Blutentnahme unterziehen und durfte anschließend die Polizeistation wieder verlassen.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen