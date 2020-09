Gießen: 8-köpfige Jugendgruppe überfällt zwei 18-Jährige

(ots) – Im Mildred-Harnack-Weg, an der Bushaltestelle der Sandfeldschule, hielten sich Samstagmorgen 19.09.2020 gegen 02.30 Uhr, zwei 18-jährige Freunde auf. Während sie dort rauchten und redeten, kam eine Gruppe von ca. 8 Jugendlichen hinzu. Zwei junge arabisch aussehende Männer aus dieser Gruppe, sprachen die Freunde an und fragten nach Zigaretten. Diese wollten ihre Kippen nicht teilen und erteilten den beiden Jugendlichen eine Abfuhr.

Aggressiv drohten nun die beiden fremden Jugendlichen, den beiden 18-jährigen Freunden Schläge an, woraufhin sie eine Packung Zigaretten aushändigt bekamen. Um an den Rucksack eines der 18-Jährigen zu gelangen, schlugen und traten die beiden Angreifer nach ihm. Zudem durchsuchten sie die Taschen und Jacke. Den beiden Opfern gelang es letztlich davonzurennen.

Täterbeschreibung:

Die beiden Angreifer waren unter 18 Jahre alt. Einer der Täter war ca. 180 cm groß, laut der Opfer arabischer Herkunft. Zur Tatzeit trug er eine schwarze Jacke und eine schwarze Hose. Sein Komplize war mit ca. 170 cm etwas kleiner, ebenfalls arabischer Herkunft und mit einer schwarzen Jacke und einer schwarzen Hose bekleidet. Er hatte einen Oberlippenbart sowie einen leichten Kinnbart.

Die beiden Täter waren in einer Gruppe von etwa 8 Jugendlichen unterwegs. In dieser Gruppe fiel das einzige Mädchen auf. Die Jugendliche war nach Einschätzung der Zeugen, eine Deutsche mit langem, hellbraunem Haar. Sie trug eine auffällig pinkfarbene Leggins sowie ein graues Oberteil mit langen Ärmeln.

Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat den Überfall am Samstagmorgen 19.09.2020 gegen 02.30 Uhr an der Bushaltestelle der Sandfeldschule beobachtet? Wem ist die Gruppe Jugendliche zu dieser Zeit dort aufgefallen? Wer kann Angaben zu den beiden Räubern oder dem jugendlichen Mädchen machen? Hinweise erbittet die Kriminalpolizei in Gießen unter Tel.: (0641) 7006-2555.

Langfinger und Schwarzfahrer zugleich – Bundespolizei nimmt Taschendieb fest

Bundespolizeiinspektion Kassel

Gießen (ots) – Beamte vom Bundespolizeirevier Gießen haben gestern Abend 20.09.2020 einen 26-jährigen Taschendieb vorläufig festgenommen. Der Tatverdächtige soll während der Zugfahrt gegen 19.30 Uhr, kurz vor Halt in Gießen, einen Rucksack mit einem Notebook und verschiedenen Smartphones gestohlen haben. Der Vorfall ereignete sich im ICE 1595, kommend aus Richtung Frankfurt am Main. Der Gesamtwert der Beute wird auf rund 2.500 Euro geschätzt.

Ein Bahnmitarbeiter beobachtete den Mann, einen algerischen Asylbewerber, als er im Bahnhof Gießen versuchte, die Beute hinter einem Betonpfeiler am Bahnsteig zu verstecken. Gegenüber den gerufenen Bundespolizisten leugnete er die Tat.

Zudem soll der Mann, der erst im August dieses Jahres nach Deutschland eingereist war, zuvor versucht haben, Wertgegenstände aus einer Damenhandtasche sowie weiteres Gepäck zu stehlen. Als eine Frau den Griff in ihre Tasche bemerkte, ließ der 26-Jährige von seinem Vorhaben ab. Schlussendlich entpuppte sich der Langfinger auch als Schwarzfahrer.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat gegen den Mann jeweils ein Strafverfahren wegen Diebstahls und Erschleichens von Leistungen eingeleitet.

Noch heute Nachmittag soll der Tatverdächtige dem Haftrichter vorgeführt werden.

Gießen: Duo überfällt Student – Richter ordnet Untersuchungshaft an

(ots) – Seit Sonntag 20.09.2020 sitzen zwei 18 und 23 Jahre alte Somali in Untersuchungshaft. Das Duo hatte einem Studenten drei Euro geraubt. Das Opfer lief am späten Samstagabend 19.09.2020 auf dem Gehweg der Grünberger Straße. Das Duo sprach den 22-Jährigen an und forderte die Herausgabe von Zigaretten. Da er keine Zigaretten hatte, forderten sie nun Geld von dem aus dem Jemen stammenden Studenten.

Sie hielten ihn fest, einer der Angreifer holte mit der Faust aus und macht so unmissverständlich klar, dass er zuschlagen würde, sollte kein Geld herausgegeben werden. Letztlich übergab der 22-Jährige drei Euro Kleingeld. Anschließend rannten die beiden Angreifer davon. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung nahmen Polizisten die aus Somalia stammenden Räuber fest.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft in Gießen wurden die beiden Täter einem Haftrichter vorgeführt.

Der erließ Untersuchungshaftbefehl wegen räuberischer Erpressung.

Die 18 und 23 Jahre alten Täter sitzen derzeit in hessischem Untersuchungshaftanstalten ein.

Gießen: Container geknackt

Im Zeitraum von Freitag (18.09.2020), gegen 13.00 Uhr bis Montag (21.09.2020), gegen 06.00 Uhr vergriffen sich Unbekannte auf dem Parkplatz des Evangelischen Krankenhauses an einem Container. Sie brachen das Schloss auf und ließen eine bisher unbekannte Menge an Werkzeugen mitgehen. Zeugen, die die Täter beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: (0641) 7006-3755 an die Polizeistation Gießen Nord wenden.

Gießen-Allendorf: Duo hebelt an Automat

Mit Bargeld in noch nicht bekannter Höhe machten sich zwei Automatenaufbrecher aus dem Staub. Am frühen Sonntagmorgen (20.09.2020), gegen 04.30 Uhr, brachen sie den in einem Hinterhof der Untergasse angebrachten Lebensmittelautomaten gewaltsam auf und griffen sich das Bargeld. Zeugen, die Angaben zu dem Duo machen können, werden gebeten sich unter Tel.: (0641) 7006-3555 bei der Polizeistation Gießen Süd zu melden.

Gießen: Einbruch in der Ludwigstraße

Mit einer X-Box, einer Nintendo Wii sowie Alkoholika im Gesamtwert von rund 500 Euro suchten Einbrecher in der Ludwigstraße das Weite. Zwischen Samstagabend (19.09.2020), gegen 21.30 Uhr und Sonntagmorgen (20.09.2020), gegen 09.30 Uhr verschafften sie sich gewaltsam über das Hoftor Zutritt zum Innenhof.

Sie betraten das Treppenhaus und durchsuchten die Räume des “Vereins Deutscher Studenten”.

Hinweise zu den Dieben nimmt die Kriminalpolizei Gießen unter Tel.: (0641) 7006-2555 entgegen.

Gießen: Bewohner überrascht Einbrecher

Mit dem Schrecken kam der Bewohner einer Kellerwohnung eines Mehrfamilienhauses in der Marburger Straße davon. Am Donnerstagabend (17.09.2020), gegen 22.45 Uhr weckten verdächtige Geräusche den Schlafenden. Ein Dieb hatte sich über die lediglich gekippte Terrassentür Zutritt zu der Wohnung verschafft und stand in seinem Schlafzimmer. Sofort nahm der Dieb Reißaus. Eine Beschreibung ist dem Zeugen nicht möglich. Später stellte das Opfer fest, dass rund 400 Euro Bargeld und Schmuck fehlen. Zeugen, denen in diesem Zusammenhang am Donnerstagabend Personen in der Marburger Straße auffielen, werden gebeten sich unter Tel.: (0641) 7006-3755 sich bei der Polizeistation Gießen Nord zu melden.

Linden: Diebstahl von Navigationsgerät scheitert

In der Nacht von Freitag (18.09.2020) auf Samstag (19.09.2020) brachen Diebe einen in der Straße “Hahnstrauch” abgestellten Audi auf. Zwischen 16.00 Uhr und 10.00 Uhr knackten sie das Schloss des schwarzen A5 und versuchten vergeblich das festverbaute Navigationsgerät aus der Mittelkonsole herauszubauen. Letztlich ließen sie aus dem Inneren des Audis eine Wickeltasche mit Hygieneartikel mitgehen. Die Sachschäden summieren sich auf mindestens 2.500 Euro.

Den Wert der Beute beziffert der Bestohlene auf rund 50 Euro.

Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen Nord unter Tel.: (0641) 7006-3755

Gießen: Fahrer wird geblendet und verursacht Unfall

Samstagnacht (19. September) gegen 00.05 Uhr befuhr ein 34-jähriger Mann aus Gießen die Reichenberger Straße in Richtung Troppauer Straße. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer kam dem Gießener entgegen, blendete ihn offenbar und der 34-Jährige fuhr in ein am Fahrbahnrand stehendes Fahrzeug. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 6.500 Euro. Der Unbekannte entfernte sich vom Unfallort, ohne seinen rechtlichen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Wer kann Angaben zu dem Unbekannten machen?

Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Gießen: Beim Ausparken zwei Fahrzeuge beschädigt

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer fuhr Samstagnacht (19. September) gegen 05.10 Uhr vermutlich beim Ausparken gegen einen geparkten Seat. Durch den Aufprall wurde der Seat auf einen davor geparkten VW geschoben und es entstand an beiden Fahrzeugen Sachschaden in Höhe von insgesamt 1.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Staufenberg: Unfallflucht im Burgackerweg

Zwischen Freitag (18. September) 21.05 Uhr und Samstag (19. September) 07.30 Uhr beschädigte ein Unbekannter einen am Fahrbahnrand des Burgackerwegs geparkten Mercedes. Vermutlich beim Vorbeifahren beschädigte er die schwarze A-Klasse auf der linken Seite. Anschließend fuhr er davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 1.500 Euro zu kümmern.

Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

