Streitigkeiten mit Messer ausgetragen – Eine Person schwer verletzt

Borken (ots) – 18.09.2020, 20:30 Uhr – Ein 18-jähriger Borkener wurde am Freitagabend 18.09.2020 bei einer Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen durch einen Messerstich in den Oberkörper schwer verletzt. Er wurde in eine Kasseler Klinik verbracht, Lebensgefahr bestand nicht.

Am Freitagabend trafen zwei Personengruppen, zwischen denen es in den Tagen zuvor einen Streit gegeben hatte, in der Kellerwaldstraße am Wasserturm zusammen um den Streit zu klären. Im Rahmen dieses Streitgesprächs kam es dann zu Handgreiflichkeiten. Hierbei stach ein 16-Jähriger aus dem Schwalm-Eder-Kreis mit einem Messer auf einen 18-jährigen Borkener ein und fügte ihm eine Stichwunde im Rücken zu. Ein 16-jähriger Borkener wurde bei den Handgreiflichkeiten im Bereich der Rippen ebenfalls verletzt, er wurde nach ambulanter Behandlung im Krankenhaus Schwalmstadt wieder entlassen.

Der tatverdächtige 16-Jährige aus dem Schwalm-Eder-Kreis und ein 41-jähriger Niedensteiner wurden von Zeugen und Beteiligten der Auseinandersetzung bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Beide wiesen Verletzungen auf, welche durch die Einwirkung von kleinen Geschossen entstanden sein könnten. Was sich genau zugetragen hat, müssen die weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei in Homberg ergeben. Hinweise bitte unter Tel.: 05681/774-0.

Möbel aus Ausstellungszelt gestohlen

Schwalmstadt-Treysa (ots) – 19.09.2020, 16:00 Uhr bis 21.09.2020, 07:00 Uhr – Möbelstücke im Wert von 1.000 Euro stahlen unbekannte Täter am vergangenen Wochenende von dem Gelände eines Möbelmarktes in der Ascheröder Straße. Die Täter begaben sich zu dem Zaun des Außengeländes des Möbelmarktes und öffneten diesen mit mitgebrachten Werkzeugen. Auf dem Gelände begaben sie sich zu dem mit einem Bügelschloss verriegelten Verkaufszelt und brachen das Schloss auf.

Aus dem Zelt stahlen sie anschließend mehrere Möbelstücke. Der angerichtete Sachschaden beträgt 10 Euro. Hinweise bitte an die Polizei in Schwalmstadt, unter Tel.: 06691-9430.

Gestohlene Radlader in Scheune aufgefunden und sichergestellt

Gudensberg/Haunetal (ots) – 18.09.2020, 15:30 Uhr – Zwei neue rote Teleskopradlader, welche in der Nacht von Donnerstag zu Freitag gestohlen wurden, sind wieder im Besitz des Eigentümers. Die Radlader waren von einem Firmengelände in Gudensberg gestohlen worden. Aufgrund einer GPS-Ortung der Fahrzeuge wurden diese in einer Scheune in Haunetal-Holzhausen ausfindig gemacht und dort sichergestellt.

Die Radlader wurden anschließend wieder an den Eigentümer übergeben. Die weiteren Ermittlungen zu dem Diebstahl werden von der Kriminalpolizei in Homberg durchgeführt. Hinweise bitte an die Tel.: 05681/774-0

Unbekannte Täter brechen in Wohnung ein und stehlen Bargeld

Gudensberg (ots) – 18.09.2020, 03:30 Uhr bis 04:30 Uhr – Am Freitag, in den frühen Morgenstunden brachen unbekannte Täter in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses ein und stahlen dort Bargeld. Die Täter brachen die Eingangstür der Wohnung auf und durchsuchten anschließend die Räumlichkeiten. In einem Schrank gefundenes Bargeld stahlen die Täter. Der angerichtete Sachschaden beträgt 200 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation in Fritzlar, unter Tel.: 05622-99660.

Unbekannter Täter bricht Pkw auf und stiehlt Handtasche

Fritzlar (ots) – 18.09.2020, 14:24 Uhr – Eine Handtasche mit Bargeld, einem I-Phone und persönlichen Dokumenten erbeutete ein unbekannter Täter beim Aufbruch eines weißen Seat Leon, welcher auf dem Parkplatz am neuen Friedhof abgestellt war. Der Täter schlug mit einem unbekannten Gegenstand die Scheibe der Beifahrertür ein und stahl eine Damenhandtasche mit Bargeld, Handy und Dokumenten vom Beifahrersitz.

Der Täter, es soll sich um einen ca. 20-30 jährigen Mann mit dunkelblonden Haaren handeln, flüchtete anschließend mit einem dunkelblauen BMW in Richtung Paderborner Ring.

Der angerichtete Sachschaden beträgt 1.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation in Fritzlar, unter Tel.: 05622-99660.

Einbruch in Wohnhaus – Täter stehlen Münzgeld

Schwalmstadt-Treysa (ots) – 16.09.2020, 21:16 Uhr – Einen Karton mit Münzgeld erbeuteten unbekannte Täter bei einem Einbruch in ein Wohnhaus am “Keilsteig”. Die Täter warfen mit einem Stein eine Fensterscheibe ein und öffneten anschließend das Fenster. Nachdem sie in das Haus eingestiegen waren, durchsuchten sie sämtliche Räumlichkeiten.

In einem Schrank entdeckten sie einen Karton mit Münzgeld, welches sie entwendeten.

Der Einbruch wurde von einem Anwohner festgestellt, welcher die kaputte Fensterscheibe bemerkte.

Die genaue Tatzeit steht nicht fest. Der angerichtete Sachschaden beträgt 100 Euro.

