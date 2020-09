Korbach: Die Polizei-News

Schafsbock von Weide gestohlen

Allendorf/Eder (ots) – Auf ein Schaf abgesehen hatte es ein Dieb in der Nacht von Samstag auf Sonntag 20.09.2020in Allendorf/Eder. Der Täter öffnete das Tor einer Schafswiese im Haftal, Verlängerung der Freiherr-von-Rotsmann-Straße, bei Allendorf/Eder. Dort entwendete er einen etwa 6 Monate alten Weißhorn-Heidschnucken-Bock im Wert von 130 Euro.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen.

Hinweise bitte an die Polizeistation Frankenberg, Tel. 06451-72030.

Einbrecher auf Campingplatz

Vöhl-Herzhausen (ots) – In der Nacht von Freitag auf Samstag 19.09.2020 brachen unbekannte Täter in ein Bürogebäude eines Campingplatzes in Vöhl-Herzhausen ein.

Die Täter gelangten durch ein gewaltsam geöffnetes Fenster in das Bürogebäude. Dort durchsuchten sie mehrere Behältnisse und Schränke. Sie stahlen Briefmarken im Wert von mehreren hundert Euro sowie Bargeld in noch nicht bekannter Höhe. Die Täter konnten unerkannt flüchten.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Frankenberg, Tel. 06451-7203-0, oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

Einbruch in Gastwirtschaft scheitert, Zeugin vertreibt Täter – Polizei bittet um Hinweise

Korbach (ots) – Am frühen Sonntagmorgen 20.09.2020 scheiterte ein Einbruchsversuch von zwei Tätern in eine Korbacher Gastwirtschaft. Eine Bewohnerin des Wohn- und Geschäftshauses in der Lengefelder Straße hörte gegen 06.00 Uhr Geräusche. Sie wurde wach und schaute aus einem Fenster. Dort konnte sie zwei Männer sehen, die offensichtlich versuchten in die im Erdgeschoss befindliche Gastwirtschaft einzubrechen.

Nachdem die Zeugin die Unbekannten ansprach, ergriffen diese sofort die Flucht in Richtung Stechbahn. Die von ihr alarmierten Polizisten stellten anschließend fest, dass die unbekannten Täter versucht hatten, ein Fenster zum Gastraum aufzuhebeln. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den Einbrechern brachte keinen Erfolg.

Der aufmerksamen Zeugin ist es zu verdanken, dass es beim Einbruchsversuch blieb.

Sie konnte folgende Täterbeschreibungen abgeben:

Beide Täter etwa 20-25 Jahre alt und etwa 180 cm groß, normale Statur. Beide trugen schwarze Kleidung sprachen eine osteuropäische Sprache. Einer trug eine Basecap, der andere hatte sehr kurze Haare.

Die Kriminalpolizei Korbach ist auf der Suche nach Zeugen. Wer Hinweise zu den beschriebenen Tätern geben kann oder am Sonntagmorgen verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Lengefelder Straße / Stechbahn gemacht hat, wird gebeten, sich unter der Tel. 05631-9710 zu melden.

Reifen an zwei Autos zerstochen

Bad Wildungen-Armsfeld (ots) – In der Nacht von Freitag auf Samstag 19.09.2020 zerstach ein unbekannter Täter jeweils einen Reifen an zwei Autos. Die beiden Autos, ein grauer Ford B-Max und ein blauer Daccia Dokka, standen auf dem Hof eines Hauses in der Straße Zur Urff in Bad Wildungen-Armsfeld. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 120 Euro.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Wildungen, Tel. 05621/70900.

Dreister Einbruchsdiebstahl in Kirche – Kollekte gestohlen

Vöhl (ots) – Ein dreister Diebstahl ereignete sich in der Zeit von Mittwoch- bis Freitagabend 18.09.2020 in der Kirche in Vöhl. Ein unbekannter Täter betrat die unverschlossene evangelische Kirche in Vöhl. In der Sakristei brach er einen Schrank auf und entwendete die darin befindliche Kollekte.

Der Einbrecher flüchtete mit einer geringen Menge Bargeld.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen.

Wer im Zeitraum von Mittwochabend (16. September) bis Freitagabend ( 18. September) verdächtige Personen im Bereich der Kirche in Vöhl gesehen hat oder sonstige Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Korbach, Tel. 05631-971-0, zu melden.

Einbrecher in Baustofffirma

Volkmarsen (ots) – In der Nacht von Samstag 19.09.2020 auf Sonntag 20.09.2020 brach ein unbekannter Täter in das Bürogebäude einer Baustofffirma in Volkmarsen ein. Der Täter gelangte auf das Firmengelände Am Stadtbruch. Dort hebelte er eine Tür zum Bürogebäude auf.

Er durchsuchte mehrere Schränke und entwendete eine geringe Menge Bargeld und ein abgeschlossenes Mountainbike der Marke Cube.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Arolsen, Tel. 05691-97990.

