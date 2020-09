Raubüberfall auf Tankstelle

Kuhardt – Am Freitagabend, gegen 20:30 Uhr, überfielen zwei unbekannte, maskierte Täter die Shell-Tankstelle in Kuhardt. Während ein Täter den Angestellten mit einer Pistole bedrohte, forderte der zweite Täter die Herausgabe des Bargeldes aus der Kasse. Nachdem das Diebesgut in eine Tasche gepackt war, zerstörte ein Täter noch die auf dem Tresen befindlichen Elektrogeräte. Die Täter flüchteten anschließend mit einer Beute in Höhe von circa 600 EUR Bargeld. Sachdienliche Hinweise zu dem Ereignis nimmt die Kriminalpolizei Landau unter 06341/287-0 oder via kilandau@polizei.rlp.de entgegen.

Ehrlich währt am längsten

Germersheim – Zwei Finder erschienen am Sonntagmorgen bei der Polizei in Germersheim, weil sie im Bereich Hans-Mayer-Straße einen Geldbeutel samt 655 Euro Bargeld und mehreren Ausweisdokumenten aufgefunden hatten. Durch Letztere konnte der Verlierer schnell ermittelt werden. Er erschien wenig später auf der Dienststelle und nahm seinen Geldbeutel dankend in Empfang.