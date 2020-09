Suchaktion nach verirrter Wanderin

Wilgartswiesen – Eine 35-jährige aus Landau verirrte sich am

Samstagnachmittag auf ihrer Wanderung von Wilgartswiesen in Richtung Annweilerer

Forsthaus. Sie hielt über ihr Handy Kontakt zu einer Freundin. Erst nachdem der

Akku des Handy versagte, verständigte die Freundin die Polizei. Im Rahmen einer

Suchaktion unter Mithilfe von Feuerwehr und Rettungshundestaffel konnte die

Verirrte durch einen eingesetzten Polizeihubschrauber gegen 23.10 Uhr im

Waldgebiet rund drei Kilometer nördlich von Wilgartswiesen wohlbehalten

aufgefunden werden.|pidn

Braun eines Briefkastens

Maikammer – Am Montagmorgen, gegen 01:15 Uhr, bemerkte ein aufmerksamer Nachbar in der Turmstraße in Maikammer den Brand des Briefkastens und des danebenliegenden Holzhoftores eines Einfamilienhauses. Der Nachbar konnte das Feuer mittels Wasser löschen. Gemäß aktuellem Ermittlungsstand ist eine Brandstiftung nicht auszuschließen. Sachdienliche Hinweise zu dem Ereignis nimmt die Kriminalpolizei Landau unter 06341/287-0 oder via kilandau@polizei.rlp.de entgegen.

Gleisweiler – Falschparker muss Autoschlüssel abgeben

Gleisweiler – Auffällig wurde gestern Abend (20.09.2020, 18 Uhr) ein 85 Jahre alter Autofahrer in der Kronstraße, weil er sein Fahrzeug verkehrsbehindernd und verbotswidrig vor einem Hoftor parkte. Aus einem nahegelegenen Weingut kam der Autofahrer zufälligerweise zu Fuß vor Ort. Deutlicher Alkoholgeruch schlug den Beamten entgegen, was einen Alko-Test nach sich zog. Der Fahrzeugschlüssel wurde präventiv einkassiert, weil der Mann 0,47 Promille intus hatte. Ein Verwandter parkte das Fahrzeug verkehrssicher um und brachte den Mann nach Hause.

Edenkoben – Streit unter Nachbarinnen

Edenkoben – Eine 23 Jahre alte Frau aus dem Stadtgebiet hatte es satt, von der Musikdarbietung der Nachbarin das gesamte Wochenende über zugedröhnt zu werden. Im gemeinsamen Hof sprach sie die 27-Jährige gestern Abend (20.09.220220, 17.30 Uhr) an und bat um Ruhe. Diese beleidigte daraufhin die Frau und drohte, ihr etwas anzutun, wenn sie nicht das Weite sucht. Die 23-Jährige erstattete Strafanzeige.

Rhodt – Mit Musik und Gesang gefeiert

Rhodt – Musikalischen Gebrauch der menschlichen Stimme gepaart mit lauter Musik machten gestern Abend (20.09.20220, 22.30 Uhr) vier Männer in der Theresienstraße. Da es den Nachbarn zu laut war, musste die Polizei anrücken und die Nachtruhe herstellen. Die Männer waren einsichtig und beendeten die Party. Das für Ruhestörung zuständige Ordnungsamt der Verbandsgemeinde Edenkoben wurde informiert.