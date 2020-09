Verkehrskontrollen

Bei einer Standkontrolle in der Mundenheimer Straße am Montagnachmittag zwischen 13:30 und 15:30 Uhr wurden insgesamt 30 Autofahrer kontrolliert. Insgesamt kam es zu vier Handyverstößen und sechs Mal war der Sicherheitsgurt nicht angelegt.

Streitigkeiten zwischen Autofahrern eskalieren

Um 14:15 Uhr kam es in der Carl-Bosch-Straße zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Autos. Der 40-jährige Fahrer eines der Fahrzeuge besprühte die drei Insassen des anderen Autos mit Pfefferspray, darunter auch ein einjähriges Kind auf der Rückbank. Der angegriffene Fahrer konnte aussteigen und besprühte den Angreifer ebenfalls mit Pfefferspray. Es wurden mehrere Personen leicht verletzt, darunter auch zwei Ersthelfer. Die Verletzten wurden vor Ort behandelt. Nach derzeitigem Erkenntnisstand dürften schon länger zurückliegende Streitigkeiten der Auslöser für den Sachverhalt gewesen sein.

Sachbeschädigungen an Schulen – Zeugen gesucht

An der Integrierten Gesamtschule Ernst Bloch beschädigten unbekannte Täter im Zeitraum Freitagabend bis Montagmorgen eine frei zugängliche Glaseingangstür im Kellerbereich. An der Schillerschule schlugen unbekannte Täter von Sonntag auf Montag ebenfalls ein Kellerfenster ein. Die Polizeiwache Oggersheim sucht nun Zeugen. Wer hat den Sachverhalt beobachtet und kann Angaben dazu machen? Bitte melden Sie sich bei der Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 – 2403 oder per Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de.

Sachbeschädigung an Haltestelle

Am 20.09.2020, gegen 17:30 Uhr, beschädigte eine Gruppe von vier Männern mehrere Glasscheiben an der Haltestelle „Ludwigshafen-Hauptfriedhof“. Es entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro. Ein Zeuge konnte die Männer bei der Flucht beobachten und wie folgt beschrieben: Alle zwischen 16 und 20 Jahre alt und etwa 1,70 m groß. Sie trugen dunkle Anzüge und Hemd.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

In Autos eingedrungen

Zwischen dem 18.09.2020, 17:30 Uhr, und dem 20.09.2020, gegen 13 Uhr, wurde eine Wackerstampfer im Wert von über 2000 Euro von einem Pritschenwagen gestohlen. Das Fahrzeug war am Fahrbahnrand in der Rosenwörthstraße abgestellt.

Auch in der Karl-Theodor-Straße kam es zu einem Einbruch in ein Auto. Das Fahrzeug der Marke Ford wurde dort am 19.09.2020, 17 Uhr, geparkt. Als der 31-Jährige Autobesitzer am 20.09.2020, 10 Uhr, zu seinem Wagen zurückkehrte, bemerkte er den Einbruch. Es wurden Gegenstände im Wert von 50 Euro gestohlen.

Bei Einbruchsversuch beobachtet

Ein 43-jähriger Fahrradfahrer beobachtete am 20.09.2020, gegen 05:46 Uhr, einen bislang unbekannten Mann bei einem Einbruchsversuch in eine Bäckereifiliale in der Bürgermeister-Grünzweig-Straße. Der Zeuge war aufgrund eines optischen Alarms aufmerksam geworden. Als er den Notruf wählte, um die Polizei zu verständigen, sah er plötzlich, wie ein Mann aus der Filiale kam und weglief. Den Täter sei zwischen 1,70m und 1,75m groß und habe eine sportliche Statur. Zum Tatzeitpunkt habe er ein rotes Oberteil sowie eine Jeanshose getragen. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wurde nichts entwendet. Durch den Einbruch entstand ein Sachschaden von 1200 Euro an einer Tür.

Unfall in Maudacher Straße

Aus bislang nicht abschließend geklärter Ursache kam es im Ampelbereich an der Kreuzung Maudacher Straße/ Leininger Straße am 20.09.2020, gegen 16 Uhr, zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 40-jährigen Citroen-Fahrerin und einer 39-jährigen Chrysler-Fahrerin. Beide Frauen wurden durch den Unfall leicht verletzt und zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus verbracht. Der Gesamtschaden wird derzeit auf etwa 12.500 Euro geschätzt.

